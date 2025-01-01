交易属性

一个交易反映了以订单为基础的交易操作 执行，包括交易要求。每个交易都通过属性描述来获得有关信息，为了获取属性值，使用 HistoryDealGet...() 函数类型，从类似项目中获得返回值。

函数 HistoryDealGetInteger()

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER

标识符 描述 类型 DEAL_TICKET 交易标签。分配到每笔交易的唯一号码 long DEAL_ORDER 交易 订单号 long DEAL_TIME 交易时间 datetime DEAL_TIME_MSC 以毫秒为单位计算01.01.1970以来交易执行的时间 long DEAL_TYPE 交易类型 ENUM_DEAL_TYPE DEAL_ENTRY 交易条目―允许进入、允许输出、颠倒 ENUM_DEAL_ENTRY DEAL_MAGIC 订单幻数（参见 ORDER_MAGIC ） long DEAL_REASON 交易执行的原因或源 ENUM_DEAL_REASON DEAL_POSITION_ID 仓位标识符在该交易持仓、修正或者平仓时，每个位置都有一个独特的标识符，为交易对象它被委派到所有执行订单，在全部方位使用期 long

函数 HistoryDealGetDouble()

ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE

标识符 描述 类型 DEAL_VOLUME 成交量 double DEAL_PRICE 成交价格 double DEAL_COMMISSION 订单佣金关 double DEAL_SWAP 关闭的积累交换 double DEAL_PROFIT 交易利润 double DEAL_FEE 执行交易之后立即收取的交易费用 double DEAL_SL 止损水平 进场交易和反转交易使用原始订单中的止损值，基于该值进行开仓或反向开仓。

出场交易使用平仓时持仓的止损值 双精度 DEAL_TP 止盈水平 进场交易和反转交易使用原始订单中的 止盈 值，基于该值进行开仓或反向开仓

出场交易使用平仓时持仓的 止盈 值 双精度

函数 HistoryDealGetString()

ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING

标识符 描述 类型 DEAL_SYMBOL 订单交易品种 string DEAL_COMMENT 订单佣金 string

每笔订单都具有类型特征，允许在ENUM_DEAL_TYPE中列举价值。为了获得有关订单类型的信息，使用 HistoryDealGetInteger() 函数DEAL_TYPE 修饰语。

ENUM_DEAL_TYPE

标识符 描述 DEAL_TYPE_BUY 买入 DEAL_TYPE_SELL 卖出 DEAL_TYPE_BALANCE 结算 DEAL_TYPE_CREDIT 信贷 DEAL_TYPE_CHARGE 额外金额 DEAL_TYPE_CORRECTION 修正 DEAL_TYPE_BONUS 奖金 DEAL_TYPE_COMMISSION 额外手续费 DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY 日手续费 DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY 月手续费 DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY 日代理手续费 DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY 月代理手续费 DEAL_TYPE_INTEREST 利率 DEAL_TYPE_BUY_CANCELED 取消的买入交易。可能会有之前执行的买入交易被取消的情况。这样的话，之前执行的交易类型 (DEAL_TYPE_BUY) 会被改为 DEAL_TYPE_BUY_CANCELED，并且其利润/亏损归零。执行获得的利润/亏损会使用单独的结余操作被收费/取款。 DEAL_TYPE_SELL_CANCELED 取消的卖出交易。可能会有之前执行的卖出交易被取消的情况。这样的话，之前执行的交易类型 (DEAL_TYPE_SELL)会被改为 DEAL_TYPE_SELL_CANCELED，并且其利润/亏损归零。执行获得的利润/亏损会使用单独的结余操作被收费/取款。 DEAL_DIVIDEND 股息操作 DEAL_DIVIDEND_FRANKED 税务减免（免税）股息操作 DEAL_TAX 税费

订单不仅与建立在ENUM_DEAL_TYPE中的类型不同，也与改变方位的方式不同，这是一个简单的位置开仓，或者先前开仓的聚集（进入市场），如果相反方向订单覆盖了先前的开仓位置成交量，通过相似成交量（退出市场）的反向订单关闭位置。

所有情况在ENUM_DEAL_ENTRY值中都有描述。为了获得订单信息，使用HistoryDealGetInteger()函数DEAL_ENTRY 修饰语。

ENUM_DEAL_ENTRY

标识符 描述 DEAL_ENTRY_IN 进入 DEAL_ENTRY_OUT 出局 DEAL_ENTRY_INOUT 反面 DEAL_ENTRY_OUT_BY 通过反向持仓来平仓

交易执行的原因包含在DEAL_REASON属性之中。触发从移动程序端或MQL5程序下的订单，以及通过StopOut事件，变动预付款计算等等可以执行交易。可能的DEAL_REASON值会在ENUM_DEAL_REASON枚举中描述。对于来自结余，信贷，手续费和其他操作的非交易成交，DEAL_REASON_CLIENT会表示为原因。

ENUM_DEAL_REASON