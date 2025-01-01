交易属性
一个交易反映了以订单为基础的交易操作 执行，包括交易要求。每个交易都通过属性描述来获得有关信息，为了获取属性值，使用 HistoryDealGet...() 函数类型，从类似项目中获得返回值。
|
标识符
|
描述
|
类型
|
DEAL_TICKET
|
交易标签。分配到每笔交易的唯一号码
|
long
|
DEAL_ORDER
|
交易 订单号
|
long
|
DEAL_TIME
|
交易时间
|
datetime
|
DEAL_TIME_MSC
|
以毫秒为单位计算01.01.1970以来交易执行的时间
|
long
|
DEAL_TYPE
|
交易类型
|
DEAL_ENTRY
|
交易条目―允许进入、允许输出、颠倒
|
DEAL_MAGIC
|
订单幻数（参见 ORDER_MAGIC ）
|
long
|
DEAL_REASON
|
交易执行的原因或源
|
DEAL_POSITION_ID
|
仓位标识符在该交易持仓、修正或者平仓时，每个位置都有一个独特的标识符，为交易对象它被委派到所有执行订单，在全部方位使用期
|
long
|
DEAL_VOLUME
|
成交量
|
double
|
DEAL_PRICE
|
成交价格
|
double
|
DEAL_COMMISSION
|
订单佣金关
|
double
|
DEAL_SWAP
|
关闭的积累交换
|
double
|
DEAL_PROFIT
|
交易利润
|
double
|
DEAL_FEE
|
执行交易之后立即收取的交易费用
|
double
|
DEAL_SL
|
止损水平
|
双精度
|
DEAL_TP
|
止盈水平
|
双精度
|
DEAL_SYMBOL
|
订单交易品种
|
string
|
DEAL_COMMENT
|
订单佣金
|
string
每笔订单都具有类型特征，允许在ENUM_DEAL_TYPE中列举价值。为了获得有关订单类型的信息，使用 HistoryDealGetInteger() 函数DEAL_TYPE 修饰语。
|
标识符
|
描述
|
DEAL_TYPE_BUY
|
买入
|
DEAL_TYPE_SELL
|
卖出
|
DEAL_TYPE_BALANCE
|
结算
|
DEAL_TYPE_CREDIT
|
信贷
|
DEAL_TYPE_CHARGE
|
额外金额
|
DEAL_TYPE_CORRECTION
|
修正
|
DEAL_TYPE_BONUS
|
奖金
|
DEAL_TYPE_COMMISSION
|
额外手续费
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY
|
日手续费
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY
|
月手续费
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY
|
日代理手续费
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY
|
月代理手续费
|
DEAL_TYPE_INTEREST
|
利率
|
DEAL_TYPE_BUY_CANCELED
|
取消的买入交易。可能会有之前执行的买入交易被取消的情况。这样的话，之前执行的交易类型 (DEAL_TYPE_BUY) 会被改为 DEAL_TYPE_BUY_CANCELED，并且其利润/亏损归零。执行获得的利润/亏损会使用单独的结余操作被收费/取款。
|
DEAL_TYPE_SELL_CANCELED
|
取消的卖出交易。可能会有之前执行的卖出交易被取消的情况。这样的话，之前执行的交易类型 (DEAL_TYPE_SELL)会被改为 DEAL_TYPE_SELL_CANCELED，并且其利润/亏损归零。执行获得的利润/亏损会使用单独的结余操作被收费/取款。
|
DEAL_DIVIDEND
|
股息操作
|
DEAL_DIVIDEND_FRANKED
|
税务减免（免税）股息操作
|
DEAL_TAX
|
税费
订单不仅与建立在ENUM_DEAL_TYPE中的类型不同，也与改变方位的方式不同，这是一个简单的位置开仓，或者先前开仓的聚集（进入市场），如果相反方向订单覆盖了先前的开仓位置成交量，通过相似成交量（退出市场）的反向订单关闭位置。
所有情况在ENUM_DEAL_ENTRY值中都有描述。为了获得订单信息，使用HistoryDealGetInteger()函数DEAL_ENTRY 修饰语。
|
标识符
|
描述
|
DEAL_ENTRY_IN
|
进入
|
DEAL_ENTRY_OUT
|
出局
|
DEAL_ENTRY_INOUT
|
反面
|
DEAL_ENTRY_OUT_BY
|
通过反向持仓来平仓
交易执行的原因包含在DEAL_REASON属性之中。触发从移动程序端或MQL5程序下的订单，以及通过StopOut事件，变动预付款计算等等可以执行交易。可能的DEAL_REASON值会在ENUM_DEAL_REASON枚举中描述。对于来自结余，信贷，手续费和其他操作的非交易成交，DEAL_REASON_CLIENT会表示为原因。
|
标识符
|
描述
|
DEAL_REASON_CLIENT
|
因激活桌面程序端下单的订单来执行交易
|
DEAL_REASON_MOBILE
|
因激活移动程序端下单的订单来执行交易
|
DEAL_REASON_WEB
|
因激活网页平台下单的订单来执行交易
|
DEAL_REASON_EXPERT
|
因激活从MQL5程序下单的订单来执行交易，例如EA交易或脚本
|
DEAL_REASON_SL
|
因激活止损来执行交易
|
DEAL_REASON_TP
|
因激活止赢来执行交易
|
DEAL_REASON_SO
|
因Stop Out 事件来执行交易
|
DEAL_REASON_ROLLOVER
|
因rollover 来执行交易
|
DEAL_REASON_VMARGIN
|
收取变动预付款后执行交易
|
DEAL_REASON_SPLIT
|
宣布分割期间拥有持仓的品种进行分割（价格降低）后执行交易
|
DEAL_REASON_CORPORATE_ACTION
|
该交易的执行源于公司行为：合并或重命名证券、将客户转移到另一个账户等