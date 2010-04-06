Gold Zenith mt4 Marina Arkhipova 5 (1) Experts

Gold Zenith — EA premium per l’oro (XAUUSD) Gold Zenith — EA premium per l’oro (XAUUSD) Gold Zenith è un algoritmo potente e disciplinato per XAUUSD (oro). Non utilizza metodi rischiosi (grid, martingale, ecc.) e ogni operazione è protetta da stop loss . Logica: individua il movimento di tendenza e opera i pullback , aprendo solo una posizione per segnale. Nessuna configurazione complessa — i preset predefiniti sono pronti per l’uso reale: trascina l’EA sul grafico e inizia. Perché è affidabile