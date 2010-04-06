Wayang
- Versione: 2.2
- Aggiornato: 13 giugno 2025
- Attivazioni: 5
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605
Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/159106
"Wayang EA" - Trading intelligente con precisione di trend e S/R
🔹 Panoramica
"Wayang EA" è un Expert Advisor intelligente che combina la strategia degli ordini in sospeso con analisi di supporto e resistenza e trend per catturare le migliori opportunità sul mercato. Costruito con algoritmi testati in varie condizioni di mercato, questo EA è adatto ai trader che cercano coerenza, flessibilità e alta precisione nell'esecuzione automatizzata del trading.
📌 Caratteristiche principali:
✅ Strategia degli ordini in sospeso: posiziona stop di acquisto/stop di vendita in punti strategici per catturare breakout con elevata probabilità.
✅ Trading di supporto e resistenza: utilizza aree critiche come zone di entrata e uscita per aumentare la precisione dell'esecuzione.
✅ Esecuzione basata sulle tendenze: usa l'analisi delle tendenze per garantire l'ingresso in base alla direzione dominante del movimento dei prezzi.
✅ Gestione intelligente del rischio: dotato di Stop Loss e Take Profit adattivi per proteggere il capitale e massimizzare i profitti.
✅ Lotto automatico e lotto fisso: possono essere adattati allo stile di trading dell'utente.
✅ Trailing Stop e Break Even: consentono il blocco dei profitti senza dover monitorare continuamente il grafico.
✅ Nessuna Martingala, nessuna griglia: questo EA dà priorità alla sicurezza del capitale senza strategie aggressive ad alto rischio.
✅ Spread basso e compatibile con ECN: progettato per funzionare in modo ottimale su conti con spread bassi e broker ECN.
🎯 Come funziona "Wayang EA"?
EA analizza i livelli di supporto e resistenza per determinare le aree strategiche per l'inserimento di ordini in sospeso.
Se il prezzo supera un certo livello con la conferma del trend, l'ordine verrà eseguito automaticamente.
Stop Loss e Take Profit vengono regolati in base alla volatilità e all'analisi tecnica per risultati ottimali.
La funzione trailing stop mantiene i profitti massimizzati se il prezzo si muove come previsto.
⚙️ Parametri e impostazioni personalizzabili:
Dimensione lotto (lotto fisso/automatico)
Spread massimo e filtro slippage
Filtro temporale e sessioni di trading
Configurazione trailing stop e break even
Modalità stop loss e take profit
🚀 Chi è adatto all'utilizzo di "Wayang EA"?
✔️ Trader che vogliono sfruttare i movimenti di tendenza e le rotture con ordini in sospeso.
✔️ Utenti che cercano un EA con una strategia disciplinata e una rigorosa gestione del rischio.
✔️ Trader che vogliono un sistema automatizzato senza dover monitorare costantemente il mercato.