Assistant MT4
- Uzman Danışmanlar
- Agus Santoso
- Sürüm: 1.3
- Güncellendi: 7 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/91340
MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/97828
Asistan — Manuel İşlem Yöneticisi (MT4)
Bu sürüm SADECE MANUEL'dir. EA ilk işlemi açmaz. Girişleri kendiniz girersiniz; EA bunları yönetir: dinamik ortalama ızgarası, ortalama fiyattan uyarlanabilir TP, takip eden, çoklu çiftler
Nedir
Asistan (Manuel), manuel yatırımcılar için bir işlem yöneticisidir. Girişleri siz kontrol edersiniz; EA pozisyon yönetimini ve riski otomatikleştirir. Belirlediğiniz adım mesafelerinde bekleyen ortalama emirleri ekler, tarafın ortalama fiyatından TP'yi yeniden hesaplar, akıllıca takip eder ve bir tarafı kapatabilir (Alış veya Satış).
VPS'de Metatrader'da EA'nızı çalıştırın, ardından Android'de Metatrader üzerinden, yani döviz çiftlerinden birinde bir pozisyon açın, ardından EA emri tamamlayacaktır.
Kimler için?
Yarı otomasyon isteyen scalper'lar, günlük yatırımcılar, swing yatırımcıları ve grid/hedge kullanıcıları: otomatik ve tutarlı yönetimle manuel girişler.
Not: EA geriye dönük test edilemez.