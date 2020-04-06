Wayang
- 专家
- Agus Santoso
- 版本: 2.3
- 更新: 21 十二月 2025
“Wayang EA” - 具有趋势和 S/R 精度的智能交易
🔹 概述
“Wayang EA”是一款智能专家顾问，它将挂单策略与支撑和阻力以及趋势分析相结合，以捕捉市场中的最佳机会。这款 EA 采用在各种市场条件下经过测试的算法构建，适合寻求自动交易执行一致性、灵活性和高精度的交易者。
📌 主要特点：
✅ 挂单策略 - 在战略点设置买入止损/卖出止损，以高概率捕捉突破。
✅ 支撑和阻力交易 - 利用关键区域作为进入和退出区域，以提高执行准确性。
✅ 基于趋势的执行 - 使用趋势分析确保按照主要价格变动方向进入。
✅ 智能风险管理 – 配备自适应止损和止盈，保护资本并实现利润最大化。
✅ 自动手数和固定手数 – 可根据用户的交易风格进行调整。
✅ 追踪止损和盈亏平衡 – 无需持续监控图表即可锁定利润。
✅ 无马丁格尔，无网格 – 此 EA 优先考虑资本安全，无需高风险激进策略。
✅ 低点差和 ECN 兼容 – 旨在在低点差和 ECN 经纪商的账户上实现最佳工作。
🎯 “Wayang EA”如何工作？
EA 分析支撑位和阻力位，以确定下挂单的战略区域。
如果价格突破某个水平并得到趋势确认，订单将自动执行。
止损和止盈根据波动性和技术分析进行调整，以获得最佳结果。
如果价格按预期变动，追踪止损功能可保持利润最大化。
⚙️ 可自定义的参数和设置：
手数（固定/自动手数）
最大价差和滑点过滤器
时间过滤器和交易时段
追踪止损和盈亏平衡配置
止损和获利模式
🚀 谁适合使用“Wayang EA”？
✔️ 想要利用挂单的趋势变动和突破的交易者。
✔️ 寻找具有严谨策略和严格风险管理的 EA 的用户。
✔️ 想要自动化系统而不必不断监控市场的交易者。