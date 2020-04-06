



「Wayang EA」 - トレンドと S/R 精度を備えたスマートな取引

🔹 概要

「Wayang EA」は、保留注文戦略とサポートとレジスタンス、トレンド分析を組み合わせて、市場で最高の機会を捉えるスマートなエキスパートアドバイザーです。さまざまな市場状況でテストされたアルゴリズムを使用して構築されたこの EA は、自動取引実行の一貫性、柔軟性、および高精度を求めるトレーダーに適しています。





📌 主な機能:

✅ 保留注文戦略 - 戦略的なポイントに買いストップ/売りストップを配置して、高い確率でブレイクアウトを捉えます。

✅ サポートとレジスタンス取引 - 重要なエリアをエントリーゾーンとエグジットゾーンとして利用して、実行精度を高めます。

✅ トレンドベースの実行 – トレンド分析を使用して、主要な価格変動方向に従ってエントリーを確実にします。





✅ スマートリスク管理 – 適応型ストップロスとテイクプロフィットを備え、資本を保護して利益を最大化します。

✅ 自動ロットと固定ロット – ユーザーの取引スタイルに合わせて調整できます。

✅ トレーリングストップとブレイクイーブン – チャートを継続的に監視しなくても利益を確定できます。

✅ マーチンゲールなし、グリッドなし – このEAは、リスクの高いアグレッシブな戦略なしで資本の安全性を優先します。

✅ 低スプレッドとECN対応 – スプレッドが低いアカウントとECNブローカーで最適に機能するように設計されています。





🎯「Wayang EA」はどのように機能しますか？

EAはサポートとレジスタンスのレベルを分析して、保留中の注文を配置するための戦略的領域を決定します。

トレンドからの確認により価格が特定のレベルを突破すると、注文は自動的に実行されます。ストップロスとテイクプロフィットは、最適な結果を得るためにボラティリティとテクニカル分析に基づいて調整されます。





トレーリングストップ機能により、価格が予想どおりに動いた場合に利益が最大化されます。





⚙️ カスタマイズ可能なパラメータと設定:

ロットサイズ (固定/自動ロット)

最大スプレッドとスリッページフィルター

時間フィルターと取引セッション

トレーリングストップと損益分岐点の設定

ストップロスとテイクプロフィットモード

🚀「Wayang EA」の使用に適しているのは誰ですか?

✔️ トレンドの動きとブレイクアウトを保留注文で利用したいトレーダー。

✔️ 規律ある戦略と厳格なリスク管理を備えた EA を探しているユーザー。

✔️ 市場を常に監視する必要がない自動化システムを望むトレーダー。