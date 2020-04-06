Wayang
- Эксперты
- Agus Santoso
- Версия: 2.3
- Обновлено: 21 декабря 2025
- Активации: 5
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605
Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/159106
"Wayang EA" — интеллектуальная торговля с точностью тренда и поддержки/сопротивления
🔹 Обзор
"Wayang EA" — это интеллектуальный экспертный советник, который сочетает стратегию отложенных ордеров с анализом поддержки и сопротивления и тренда для использования лучших возможностей на рынке. Созданный на основе алгоритмов, протестированных в различных рыночных условиях, этот советник подходит для трейдеров, которые ищут последовательность, гибкость и высокую точность в автоматизированном исполнении торговли.
📌 Основные характеристики:
✅ Стратегия отложенных ордеров — размещайте стоп-лосс покупки/стоп-спродажи в стратегических точках для захвата прорывов с высокой вероятностью.
✅ Торговля по уровням поддержки и сопротивления — используйте критические области в качестве зон входа и выхода для повышения точности исполнения.
✅ Исполнение на основе тренда — используйте анализ тренда, чтобы обеспечить вход в соответствии с доминирующим направлением движения цены.
✅ Умное управление рисками — оснащен адаптивными стоп-лоссами и тейк-профитами для защиты капитала и максимизации прибыли.
✅ Автоматический лот и фиксированный лот — можно настроить под стиль торговли пользователя.
✅ Трейлинг-стоп и безубыток — позволяет фиксировать прибыль без необходимости постоянного отслеживания графика.
✅ Нет мартингейла, нет сетки — этот советник отдает приоритет безопасности капитала без высокорисковых агрессивных стратегий.
✅ Совместимость с низким спредом и ECN — разработан для оптимальной работы на счетах с низким спредом и брокерами ECN.
🎯 Как работает «Wayang EA»?
Советник анализирует уровни поддержки и сопротивления, чтобы определить стратегические области для размещения отложенных ордеров.
Если цена пробивает определенный уровень с подтверждением тренда, ордер будет исполнен автоматически.
Stop Loss и Take Profit настраиваются на основе волатильности и технического анализа для достижения оптимальных результатов.
Функция трейлинг-стопа позволяет максимизировать прибыль, если цена движется так, как и ожидалось.
⚙️ Настраиваемые параметры и настройки:
Размер лота (фиксированный/автоматический лот)
Максимальный спред и фильтр проскальзывания
Фильтр времени и торговые сессии
Конфигурация трейлинг-стопа и безубыточности
Режим стоп-лосса и тейк-профита
🚀 Кому подходит «Wayang EA»?
✔️ Трейдеры, которые хотят воспользоваться трендовыми движениями и прорывами с помощью отложенных ордеров.
✔️ Пользователи, ищущие советник с дисциплинированной стратегией и строгим управлением рисками.
✔️ Трейдеры, которым нужна автоматизированная система без необходимости постоянного мониторинга рынка.