



"Wayang EA" - 추세 및 S/R 정밀도를 갖춘 스마트 트레이딩

🔹 개요

"Wayang EA"는 보류 주문 전략과 지지 및 저항, 추세 분석을 결합하여 시장에서 최고의 기회를 포착하는 스마트한 전문가 자문입니다. 다양한 시장 상황에서 테스트된 알고리즘으로 구축된 이 EA는 자동화된 트레이딩 실행에서 일관성, 유연성 및 높은 정확성을 추구하는 트레이더에게 적합합니다.





📌 주요 기능:

✅ 보류 주문 전략 - 높은 확률로 돌파를 포착하기 위해 전략적 지점에 매수 정지/매도 정지를 배치합니다.

✅ 지지 및 저항 트레이딩 - 실행 정확도를 높이기 위해 중요한 영역을 진입 및 종료 구역으로 활용합니다.

✅ 추세 기반 실행 - 추세 분석을 사용하여 지배적인 가격 움직임 방향에 따라 진입을 보장합니다.





✅ 스마트 리스크 관리 - 자본을 보호하고 수익을 극대화하기 위한 적응형 손절매 및 이익 실현 기능이 탑재되어 있습니다.

✅ 자동 랏 및 고정 랏 - 사용자의 거래 스타일에 맞게 조정할 수 있습니다.

✅ 트레일링 손절매 및 손익분기점 - 차트를 지속적으로 모니터링하지 않고도 수익을 고정할 수 있습니다.

✅ 마팅게일 없음, 그리드 없음 - 이 EA는 고위험 공격적 전략 없이 자본 보안을 우선시합니다.

✅ 낮은 스프레드 및 ECN 호환 - 낮은 스프레드와 ECN 브로커가 있는 계정에서 최적으로 작동하도록 설계되었습니다.





🎯 "Wayang EA"는 어떻게 작동합니까?

EA는 보류 주문을 위한 전략적 영역을 결정하기 위해 지원 및 저항 수준을 분석합니다.

가격이 추세에서 확인되어 특정 수준을 돌파하면 주문이 자동으로 실행됩니다.

손절매 및 이익 실현은 최적의 결과를 위해 변동성과 기술 분석에 따라 조정됩니다.





트레일링 손절매 기능은 가격이 예상대로 움직이면 수익을 극대화합니다.





⚙️ 사용자 정의 가능한 매개변수 및 설정:

Lot 크기(고정/자동 Lot)

최대 스프레드 및 슬리피지 필터

시간 필터 및 거래 세션

트레일링 스톱 및 손익분기점 구성

손절매 및 이익 실현 모드

🚀 "Wayang EA"를 사용하기에 적합한 사람은?

✔️ 보류 주문으로 추세 움직임과 돌파를 활용하려는 트레이더.

✔️ 엄격한 전략과 위험 관리가 있는 EA를 찾는 사용자.

✔️ 시장을 지속적으로 모니터링하지 않고도 자동화된 시스템을 원하는 트레이더.