PropFlow Gold EA, özellikle prop-firm yönetimi ve uzun vadeli kişisel hesaplar için tasarlanmış, temiz ve kurallara dayalı bir ticaret algoritmasıdır.

Martingale, grid, tehlikeli ortalamalar veya curve-fitted stratejiler kullanmaz.

Bunun yerine, yönlü ve çok zaman dilimli bir yapı izler:

Günlük eğilimi belirler (yüksek zaman dilimi yönü)

1 saatlik pullbacklerde işlem açar

Pullback fırsatlarını maksimize etmek için ikinci bir limit emir açar

Volatiliteye göre riski otomatik olarak ayarlar

Bu EA, tutarlılık, güvenlik ve sadelik arayan traderlar için tasarlanmıştır.

Bu Sistem Neden Çalışır

Martingale Yok. Grid Yok. Gürültü Yok.

Sadece temiz, fiyat temelli mantık ve gerçek piyasa yapısı kullanılır. XAUUSD Üzerinde On Yıldan Fazladır İstikrarlı

Altın fiyat hareketleri tekrarlıdır: günlük eğilim + pullback girişleri, piyasa döngüleri boyunca güvenilir olmuştur. Otomatik Risk Ayarı

Pozisyon büyüklüğü ve stop-loss seviyeleri piyasa volatilitesine göre ayarlanır, böylece daha düzgün bir equity eğrisi ve sermaye koruması sağlar. Basit ve Tekrarlanabilir Mantık

Sistem karmaşık göstergelerden kaçınır ve yerine, altın ticaretinde güvenilirliği kanıtlanmış ortalama, tekrarlanabilir fiyat yapıları kullanır. Prop-Firm Hayatta Kalma İçin Tasarlandı

EA, düşük drawdown, yavaş ve istikrarlı büyüme ve sermaye korunmasına odaklanır.

🔒 Prop-Firm Güvenlik Özellikleri

✔ Drawdown Koruyucu

EA iki giriş açar:

Giriş 1: ~%2 risk (varsayılan)

Giriş 2: ~%1 risk limit emri (varsayılan)

Her iki stop-loss bir gün içinde çalışsa bile drawdown yaklaşık %3 civarında kalır ve prop-firm kurallarına uygun güvenliği sağlar.

Bu değerler ayarlardan tamamen değiştirilebilir.

✔ Aşırı İşlem Yapmaz

EA yalnızca yüksek kaliteli pullback setup’larını bekler.

✔ Gece Boyu Patlayıcı Risk Yok

İşlemler yapıyı takip eder, rastgele volatiliteyi değil.

Önemli Gerçekler

Eğer bir EA istiyorsanız ki:

❌ Her gün kazansın

❌ Hiç kaybetmesin

❌ Paranızı hızlıca ikiye katlasın

bu EA sizin için uygun değildir.

Bu, uzun vadeli ve gerçekçi bir sistemdir.

Şunlar olabilir:

Kaybedilen haftalar

Kaybedilen bir ay (nadir ama mümkün)

Bu normaldir.

Gerçek piyasa davranışını yönetemiyorsanız, martingale veya grid kullanan EA’lar cazip görünebilir — ama genellikle hesabın tamamen silinmesiyle sonuçlanır.

Dayanıklı, sağlam ve uzun vadeli bir ticaret sistemi istiyorsanız, bu EA sizin için tasarlanmıştır.

Önerilen Kurulum

Sembol: XAUUSD

Zaman Dilimi: Herhangi bir zaman diliminde çalışır

Minimum Bakiye: $500 (kişisel) / $5,000 (prop-firm)

Risk Seviyesi: Otomatik ayarlanır

Hesap Türleri: Prop-firm & kişisel

Kurulum: Plug & Play — set dosyası gerekmez

🔧 EA Parametreleri ve Ayarları

Aşağıda EA içindeki tüm ayarlanabilir girişler verilmiştir. Her parametre prop-firm güvenliği, hesap koruması ve kolay kullanım düşünülerek tasarlanmıştır.

🟦 1. Risk Yönetimi Parametreleri

LOT_1__Risk_percentage_acc

Açıklama: İlk piyasaya girişte hesabın riske atılan yüzdesi. Ana pozisyon ve ana trend yönünü takip eder.

LOT_2__Risk_percentage_per_acc

Açıklama: İkinci giriş (limit emri) için hesabın riske atılan yüzdesi. İlk girişten sonra pullback fırsatını değerlendirmek için kullanılır.

🟦 2. Stop Loss Ayarları

SL_1

Açıklama: İlk giriş için stop-loss boyutu (puan/pip cinsinden).

SL_2

Açıklama: İkinci giriş (limit emri) için stop-loss boyutu (puan/pip cinsinden).

🟦 3. Take Profit Ayarları

TP_1

Açıklama: İlk giriş için take-profit seviyesi (puan/pip cinsinden).

TP_2

Açıklama: İkinci giriş için take-profit seviyesi (puan/pip cinsinden).

🟦 4. Pullback Limit Order Ayarları

PINDING_ORDER

Açıklama: İkinci limit emrini açmak için ilk girişten uzaklık. EA’nın pullbackleri güvenle yakalamasını sağlar.

pips_away_from_open_price

Açıklama: Fiyatın, trailing stop-loss aktive olmadan önce açılış fiyatından minimum hareket mesafesi. Erken karı güvenceye almak ve riski azaltmak için kullanılır.

🟦 5. Trend Yönü Filtreleri

Bu filtreler, 1D zaman dilimini kullanarak günlük eğilimi belirler.

TREND_FILTER_1

Açıklama: Günlük zaman dilimine dayalı birincil trend filtresi. EA’nın genel piyasa yönünü onaylamasına yardımcı olur.

TREND_FILTER_2

Açıklama: Günlük grafikte yön doğrulamasını güçlendirmek için kullanılan ikincil trend filtresi. Yanlış işlemleri azaltır.

🟦 6. Giriş Uygulama Filtreleri

EA’nın 1 saatlik zaman diliminde ne zaman işlem açacağını belirler.

EXECUTE_1

Açıklama: 1H grafikte 5 SMA’nın 50 SMA’yı kesmesine dayalı giriş sinyali. Trend uyumu + pullback koşulları sağlandığında ilk pozisyonu tetikler.

EXECUTE_2

Açıklama: Aynı 5 SMA vs 50 SMA yapısını kullanarak limit giriş için ikinci doğrulama. Her iki girişin de piyasa yönünü temiz bir şekilde takip etmesini sağlar.

📌 Önemli Backtesting Notu

Doğru ve gerçekçi sonuçlar almak için backtesting, son 1 yılın verileri kullanılarak yapılmalıdır.

Bu EA, özellikle XAUUSD’de güncel piyasa yapısına ve mevcut yönlü ortama göre davranışını ayarlar.

Altın düzenli olarak volatilite profilini değiştirir, bu nedenle eski veriler bugünün hareketlerini doğru yansıtmaz.