PropFlow Gold EA
- Uzman Danışmanlar
- Samson Adekunle Okunola
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
PropFlow Gold EA, özellikle prop-firm yönetimi ve uzun vadeli kişisel hesaplar için tasarlanmış, temiz ve kurallara dayalı bir ticaret algoritmasıdır.
Martingale, grid, tehlikeli ortalamalar veya curve-fitted stratejiler kullanmaz.
Bunun yerine, yönlü ve çok zaman dilimli bir yapı izler:
-
Günlük eğilimi belirler (yüksek zaman dilimi yönü)
-
1 saatlik pullbacklerde işlem açar
-
Pullback fırsatlarını maksimize etmek için ikinci bir limit emir açar
-
Volatiliteye göre riski otomatik olarak ayarlar
Bu EA, tutarlılık, güvenlik ve sadelik arayan traderlar için tasarlanmıştır.
Bu Sistem Neden Çalışır
-
Martingale Yok. Grid Yok. Gürültü Yok.
Sadece temiz, fiyat temelli mantık ve gerçek piyasa yapısı kullanılır.
-
XAUUSD Üzerinde On Yıldan Fazladır İstikrarlı
Altın fiyat hareketleri tekrarlıdır: günlük eğilim + pullback girişleri, piyasa döngüleri boyunca güvenilir olmuştur.
-
Otomatik Risk Ayarı
Pozisyon büyüklüğü ve stop-loss seviyeleri piyasa volatilitesine göre ayarlanır, böylece daha düzgün bir equity eğrisi ve sermaye koruması sağlar.
-
Basit ve Tekrarlanabilir Mantık
Sistem karmaşık göstergelerden kaçınır ve yerine, altın ticaretinde güvenilirliği kanıtlanmış ortalama, tekrarlanabilir fiyat yapıları kullanır.
-
Prop-Firm Hayatta Kalma İçin Tasarlandı
EA, düşük drawdown, yavaş ve istikrarlı büyüme ve sermaye korunmasına odaklanır.
🔒 Prop-Firm Güvenlik Özellikleri
✔ Drawdown Koruyucu
EA iki giriş açar:
-
Giriş 1: ~%2 risk (varsayılan)
-
Giriş 2: ~%1 risk limit emri (varsayılan)
Her iki stop-loss bir gün içinde çalışsa bile drawdown yaklaşık %3 civarında kalır ve prop-firm kurallarına uygun güvenliği sağlar.
Bu değerler ayarlardan tamamen değiştirilebilir.
✔ Aşırı İşlem Yapmaz
EA yalnızca yüksek kaliteli pullback setup’larını bekler.
✔ Gece Boyu Patlayıcı Risk Yok
İşlemler yapıyı takip eder, rastgele volatiliteyi değil.
Önemli Gerçekler
Eğer bir EA istiyorsanız ki:
❌ Her gün kazansın
❌ Hiç kaybetmesin
❌ Paranızı hızlıca ikiye katlasın
bu EA sizin için uygun değildir.
Bu, uzun vadeli ve gerçekçi bir sistemdir.
Şunlar olabilir:
-
Kaybedilen haftalar
-
Kaybedilen bir ay (nadir ama mümkün)
Bu normaldir.
Gerçek piyasa davranışını yönetemiyorsanız, martingale veya grid kullanan EA’lar cazip görünebilir — ama genellikle hesabın tamamen silinmesiyle sonuçlanır.
Dayanıklı, sağlam ve uzun vadeli bir ticaret sistemi istiyorsanız, bu EA sizin için tasarlanmıştır.
Önerilen Kurulum
-
Sembol: XAUUSD
-
Zaman Dilimi: Herhangi bir zaman diliminde çalışır
-
Minimum Bakiye: $500 (kişisel) / $5,000 (prop-firm)
-
Risk Seviyesi: Otomatik ayarlanır
-
Hesap Türleri: Prop-firm & kişisel
-
Kurulum: Plug & Play — set dosyası gerekmez
🔧 EA Parametreleri ve Ayarları
Aşağıda EA içindeki tüm ayarlanabilir girişler verilmiştir. Her parametre prop-firm güvenliği, hesap koruması ve kolay kullanım düşünülerek tasarlanmıştır.
🟦 1. Risk Yönetimi Parametreleri
LOT_1__Risk_percentage_acc
Açıklama: İlk piyasaya girişte hesabın riske atılan yüzdesi. Ana pozisyon ve ana trend yönünü takip eder.
LOT_2__Risk_percentage_per_acc
Açıklama: İkinci giriş (limit emri) için hesabın riske atılan yüzdesi. İlk girişten sonra pullback fırsatını değerlendirmek için kullanılır.
🟦 2. Stop Loss Ayarları
SL_1
Açıklama: İlk giriş için stop-loss boyutu (puan/pip cinsinden).
SL_2
Açıklama: İkinci giriş (limit emri) için stop-loss boyutu (puan/pip cinsinden).
🟦 3. Take Profit Ayarları
TP_1
Açıklama: İlk giriş için take-profit seviyesi (puan/pip cinsinden).
TP_2
Açıklama: İkinci giriş için take-profit seviyesi (puan/pip cinsinden).
🟦 4. Pullback Limit Order Ayarları
PINDING_ORDER
Açıklama: İkinci limit emrini açmak için ilk girişten uzaklık. EA’nın pullbackleri güvenle yakalamasını sağlar.
pips_away_from_open_price
Açıklama: Fiyatın, trailing stop-loss aktive olmadan önce açılış fiyatından minimum hareket mesafesi. Erken karı güvenceye almak ve riski azaltmak için kullanılır.
🟦 5. Trend Yönü Filtreleri
Bu filtreler, 1D zaman dilimini kullanarak günlük eğilimi belirler.
TREND_FILTER_1
Açıklama: Günlük zaman dilimine dayalı birincil trend filtresi. EA’nın genel piyasa yönünü onaylamasına yardımcı olur.
TREND_FILTER_2
Açıklama: Günlük grafikte yön doğrulamasını güçlendirmek için kullanılan ikincil trend filtresi. Yanlış işlemleri azaltır.
🟦 6. Giriş Uygulama Filtreleri
EA’nın 1 saatlik zaman diliminde ne zaman işlem açacağını belirler.
EXECUTE_1
Açıklama: 1H grafikte 5 SMA’nın 50 SMA’yı kesmesine dayalı giriş sinyali. Trend uyumu + pullback koşulları sağlandığında ilk pozisyonu tetikler.
EXECUTE_2
Açıklama: Aynı 5 SMA vs 50 SMA yapısını kullanarak limit giriş için ikinci doğrulama. Her iki girişin de piyasa yönünü temiz bir şekilde takip etmesini sağlar.
📌 Önemli Backtesting Notu
Doğru ve gerçekçi sonuçlar almak için backtesting, son 1 yılın verileri kullanılarak yapılmalıdır.
Bu EA, özellikle XAUUSD’de güncel piyasa yapısına ve mevcut yönlü ortama göre davranışını ayarlar.
Altın düzenli olarak volatilite profilini değiştirir, bu nedenle eski veriler bugünün hareketlerini doğru yansıtmaz.