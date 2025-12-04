BigMove Catcher
- Uzman Danışmanlar
- Samson Adekunle Okunola
- Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 10
PropFlow Gold EA, özellikle prop-firm yönetimi ve uzun vadeli kişisel hesaplar için tasarlanmış, temiz ve kurallara dayalı bir ticaret algoritmasıdır.
Martingale, grid, tehlikeli ortalama alma veya curve-fitted stratejileri kullanmaz.
Bunun yerine, yönlü ve çoklu zaman dilimli bir yapı izler:
-
Günlük eğilimi (daha yüksek zaman dilimi yönü) belirler
-
1H geri çekilme üzerinde işlemlere girer
-
Geri çekilme fırsatlarını maksimize etmek için ikinci bir limit emri açar
-
Volatiliteye göre riski otomatik olarak ayarlar
Bu EA, tutarlılık, güvenlik ve sadelik isteyen traderlar için tasarlanmıştır.
Bu Sistem Neden Çalışıyor
-
Martingale Yok. Grid Yok. Gürültü Yok.
Sadece temiz, fiyat bazlı mantık ve gerçek piyasa yapısı kullanılır.
-
XAUUSD’de On Yılı Aşkın Süredir Stabil
Altın fiyat davranışı tekrarlıdır — günlük eğilim + geri çekilme girişleri piyasa döngülerinde güvenilir olmuştur.
-
Otomatik Risk Ayarı
Pozisyon boyutu ve stop-loss seviyeleri piyasa volatilitesine uyum sağlar; böylece daha düzgün bir bakiye eğrisi ve daha iyi sermaye koruması sağlar.
-
Basit ve Tekrarlanabilir Mantık
Sistem karmaşık göstergelerden kaçınır, bunun yerine altın ticaretinde güvenilirliği kanıtlanmış ortalama, tekrarlanabilir fiyat yapıları kullanır.
-
Prop-Firm Hayatta Kalması İçin Tasarlandı
EA, düşük düşüş (drawdown), yavaş ve istikrarlı büyüme ve sürekli sermaye korunumu üzerine odaklanır.
🔒 Prop-Firm Güvenlik Özellikleri
✔ Drawdown Koruyucu
EA iki giriş açar:
-
Giriş 1: ~%2 risk (varsayılan)
-
Giriş 2: ~%1 limit emri riski (varsayılan)
Her iki stop-loss da aynı gün tetiklense bile, drawdown yaklaşık %3 civarında kalır ve sizi prop-firm kuralları altında güvenli tutar.
Her iki değer de ayarlardan tamamen değiştirilebilir.
✔ Aşırı İşlem Yok
EA sadece yüksek kaliteli geri çekilme fırsatlarını bekler.
✔ Gece Boyu Patlayıcı Risk Yok
İşlemler yapısal kurallara uyar, rastgele volatiliteye değil.
Önemli Gerçeklik Kontrolü
Eğer bir EA istiyorsanız:
❌ her gün kazansın
❌ asla kaybetmesin
❌ paranızı hızlıca ikiye katlasın
bu EA sizin için değil.
Bu, uzun vadeli ve gerçekçi bir sistemdir.
Şunlar olacaktır:
-
Kaybedilen haftalar
-
Kaybedilen bir ay (nadir ama mümkün)
Bu normaldir.
Gerçek piyasa davranışını yönetemiyorsanız, martingale veya grid kullanan EA’lar cazip görünebilir — ama genellikle hesap tamamen sıfırlanır.
Sağlam, dayanıklı ve uzun vadeli bir ticaret sistemi istiyorsanız, bu EA sizin için tasarlanmıştır.
Önerilen Kurulum
-
Sembol: XAUUSD
-
Zaman Dilimi: Herhangi bir zaman diliminde çalışır
-
Minimum Bakiye: $500 (kişisel) / $5.000 (prop-firm)
-
Risk Seviyesi: Otomatik ayarlanan
-
Hesap Tipleri: Prop-firm & kişisel
-
Kurulum: Tak ve çalıştır — set dosyası gerekmez
🔧 EA Parametreleri & Ayarları
Aşağıda EA’da bulunan tüm ayarlanabilir girişler yer almaktadır.
Her parametre, prop-firm güvenliği, hesap koruması ve basit kullanım dikkate alınarak tasarlanmıştır.
🟦 1. Risk Yönetimi Parametreleri
-
LOT_1__Risk_percentage_acc
Açıklama: İlk piyasa girişinde hesap bakiyesinin riske edilen yüzdesi. Ana pozisyon olup trendin ana yönünü takip eder.
-
LOT_2__Risk_percentage_per_acc
Açıklama: İkinci girişte (limit emri) hesap bakiyesinin riske edilen yüzdesi. İlk giriş sonrası geri çekilmeden faydalanmak için kullanılır.
🟦 2. Stop Loss Ayarları
-
SL_1: İlk giriş için stop-loss boyutu (puan/pip)
-
SL_2: İkinci giriş (limit emri) için stop-loss boyutu (puan/pip)
🟦 3. Take Profit Ayarları
-
TP_1: İlk giriş için take-profit seviyesi (puan/pip)
-
TP_2: İkinci giriş için take-profit seviyesi (puan/pip)
🟦 4. Geri Çekilme Limit Emri Ayarları
-
PINDING_ORDER: İkinci limit emrini açmak için ilk girişten uzaklık. EA’nın geri çekilmeleri güvenli şekilde yakalamasını sağlar.
-
pips_away_from_open_price: Fiyatın açılış fiyatından hareket etmesi gereken minimum mesafe. Erken kazançları güvenceye almak ve riski azaltmak için kullanılır.
🟦 5. Trend Yön Filtreleri
Bu filtreler günlük zaman dilimini kullanarak günlük eğilimi belirler.
-
TREND_FILTER_1: Günlük zaman dilimine dayalı ana trend filtresi, EA’nın genel piyasa yönünü doğrulamasına yardımcı olur
-
TREND_FILTER_2: Günlük grafikte yön doğrulamasını güçlendirmek için ikincil trend filtresi, yanlış işlemleri azaltır
🟦 6. Giriş Uygulama Filtreleri
EA’nın 1H zaman diliminde işlem açacağı zamanı belirler.
-
EXECUTE_1: 1H grafikte 5 SMA’nın 50 SMA’yı kesmesine dayalı giriş sinyali. Trend uyumu + geri çekilme koşulları karşılandığında ilk pozisyonu tetikler.
-
EXECUTE_2: Aynı 5 SMA vs 50 SMA yapısını kullanarak limit giriş için ikinci doğrulama. Her iki girişin de piyasa yönünü düzgün şekilde takip etmesini sağlar.
📌 Önemli Backtesting Notu
Doğru ve gerçekçi sonuçlar elde etmek için, backtesting son 1 yılın verileri kullanılarak yapılmalıdır.
Bu EA, özellikle XAUUSD’de mevcut piyasa yapısı ve yönsel ortam doğrultusunda davranışını ayarlar. Altın, volatilite profilini düzenli olarak değiştirir, bu nedenle eski tarihsel veriler bugünkü hareketleri doğru yansıtmaz.