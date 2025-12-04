BigMove Catcher

PropFlow Gold EA, özellikle prop-firm yönetimi ve uzun vadeli kişisel hesaplar için tasarlanmış, temiz ve kurallara dayalı bir ticaret algoritmasıdır.

Martingale, grid, tehlikeli ortalama alma veya curve-fitted stratejileri kullanmaz.

Bunun yerine, yönlü ve çoklu zaman dilimli bir yapı izler:

Günlük eğilimi (daha yüksek zaman dilimi yönü) belirler

1H geri çekilme üzerinde işlemlere girer

Geri çekilme fırsatlarını maksimize etmek için ikinci bir limit emri açar

Volatiliteye göre riski otomatik olarak ayarlar

Bu EA, tutarlılık, güvenlik ve sadelik isteyen traderlar için tasarlanmıştır.

Bu Sistem Neden Çalışıyor

Martingale Yok. Grid Yok. Gürültü Yok.

Sadece temiz, fiyat bazlı mantık ve gerçek piyasa yapısı kullanılır. XAUUSD’de On Yılı Aşkın Süredir Stabil

Altın fiyat davranışı tekrarlıdır — günlük eğilim + geri çekilme girişleri piyasa döngülerinde güvenilir olmuştur. Otomatik Risk Ayarı

Pozisyon boyutu ve stop-loss seviyeleri piyasa volatilitesine uyum sağlar; böylece daha düzgün bir bakiye eğrisi ve daha iyi sermaye koruması sağlar. Basit ve Tekrarlanabilir Mantık

Sistem karmaşık göstergelerden kaçınır, bunun yerine altın ticaretinde güvenilirliği kanıtlanmış ortalama, tekrarlanabilir fiyat yapıları kullanır. Prop-Firm Hayatta Kalması İçin Tasarlandı

EA, düşük düşüş (drawdown), yavaş ve istikrarlı büyüme ve sürekli sermaye korunumu üzerine odaklanır.

🔒 Prop-Firm Güvenlik Özellikleri

✔ Drawdown Koruyucu

EA iki giriş açar:

Giriş 1: ~%2 risk (varsayılan)

Giriş 2: ~%1 limit emri riski (varsayılan)

Her iki stop-loss da aynı gün tetiklense bile, drawdown yaklaşık %3 civarında kalır ve sizi prop-firm kuralları altında güvenli tutar.

Her iki değer de ayarlardan tamamen değiştirilebilir.

✔ Aşırı İşlem Yok

EA sadece yüksek kaliteli geri çekilme fırsatlarını bekler.

✔ Gece Boyu Patlayıcı Risk Yok

İşlemler yapısal kurallara uyar, rastgele volatiliteye değil.

Önemli Gerçeklik Kontrolü

Eğer bir EA istiyorsanız:

❌ her gün kazansın

❌ asla kaybetmesin

❌ paranızı hızlıca ikiye katlasın

bu EA sizin için değil.

Bu, uzun vadeli ve gerçekçi bir sistemdir.

Şunlar olacaktır:

Kaybedilen haftalar

Kaybedilen bir ay (nadir ama mümkün)

Bu normaldir.

Gerçek piyasa davranışını yönetemiyorsanız, martingale veya grid kullanan EA’lar cazip görünebilir — ama genellikle hesap tamamen sıfırlanır.

Sağlam, dayanıklı ve uzun vadeli bir ticaret sistemi istiyorsanız, bu EA sizin için tasarlanmıştır.

Önerilen Kurulum

Sembol: XAUUSD

Zaman Dilimi: Herhangi bir zaman diliminde çalışır

Minimum Bakiye: $500 (kişisel) / $5.000 (prop-firm)

Risk Seviyesi: Otomatik ayarlanan

Hesap Tipleri: Prop-firm & kişisel

Kurulum: Tak ve çalıştır — set dosyası gerekmez

🔧 EA Parametreleri & Ayarları

Aşağıda EA’da bulunan tüm ayarlanabilir girişler yer almaktadır.

Her parametre, prop-firm güvenliği, hesap koruması ve basit kullanım dikkate alınarak tasarlanmıştır.

🟦 1. Risk Yönetimi Parametreleri

LOT_1__Risk_percentage_acc

Açıklama: İlk piyasa girişinde hesap bakiyesinin riske edilen yüzdesi. Ana pozisyon olup trendin ana yönünü takip eder.

LOT_2__Risk_percentage_per_acc

Açıklama: İkinci girişte (limit emri) hesap bakiyesinin riske edilen yüzdesi. İlk giriş sonrası geri çekilmeden faydalanmak için kullanılır.

🟦 2. Stop Loss Ayarları

SL_1: İlk giriş için stop-loss boyutu (puan/pip)

SL_2: İkinci giriş (limit emri) için stop-loss boyutu (puan/pip)

🟦 3. Take Profit Ayarları

TP_1: İlk giriş için take-profit seviyesi (puan/pip)

TP_2: İkinci giriş için take-profit seviyesi (puan/pip)

🟦 4. Geri Çekilme Limit Emri Ayarları

PINDING_ORDER: İkinci limit emrini açmak için ilk girişten uzaklık. EA’nın geri çekilmeleri güvenli şekilde yakalamasını sağlar.

pips_away_from_open_price: Fiyatın açılış fiyatından hareket etmesi gereken minimum mesafe. Erken kazançları güvenceye almak ve riski azaltmak için kullanılır.

🟦 5. Trend Yön Filtreleri

Bu filtreler günlük zaman dilimini kullanarak günlük eğilimi belirler.

TREND_FILTER_1: Günlük zaman dilimine dayalı ana trend filtresi, EA’nın genel piyasa yönünü doğrulamasına yardımcı olur

TREND_FILTER_2: Günlük grafikte yön doğrulamasını güçlendirmek için ikincil trend filtresi, yanlış işlemleri azaltır

🟦 6. Giriş Uygulama Filtreleri

EA’nın 1H zaman diliminde işlem açacağı zamanı belirler.

EXECUTE_1: 1H grafikte 5 SMA’nın 50 SMA’yı kesmesine dayalı giriş sinyali. Trend uyumu + geri çekilme koşulları karşılandığında ilk pozisyonu tetikler.

EXECUTE_2: Aynı 5 SMA vs 50 SMA yapısını kullanarak limit giriş için ikinci doğrulama. Her iki girişin de piyasa yönünü düzgün şekilde takip etmesini sağlar.

📌 Önemli Backtesting Notu

Doğru ve gerçekçi sonuçlar elde etmek için, backtesting son 1 yılın verileri kullanılarak yapılmalıdır.

Bu EA, özellikle XAUUSD’de mevcut piyasa yapısı ve yönsel ortam doğrultusunda davranışını ayarlar. Altın, volatilite profilini düzenli olarak değiştirir, bu nedenle eski tarihsel veriler bugünkü hareketleri doğru yansıtmaz.