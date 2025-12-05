BigMove Catcher Pro mq5

BigMove Catcher PRO MQ5, XAUUSD üzerindeki büyük devam hareketlerini yakalamak için tasarlanmış basit ama güçlü bir trend tabanlı algoritmadır.
Her gün kazanmayı hedeflemek yerine, bu EA üst zaman dilimi yapısıyla uyumlu büyük hareketi yakalamaya odaklanır — bu tür bir hareket, bir hesabı haftalarca veya hatta aylarca büyütebilir.

Sistem, temiz bir top-down trend yaklaşımı kullanır:
Aylık → Haftalık → Günlük yön belirleme,
ardından 1 Saatlik (1H) zaman diliminde keskin nişancı (sniper) girişi bekler ve 1:8 Risk/Ödül yapısı uygular.

Küçük kayıplar sürecin bir parçasıdır.
Güçlü bir devam hareketi her şeyi telafi eder.

🔹 Mantığın İşleyişi

1️⃣ Aylık Trend Hizalaması
EA, aylık grafiği kullanarak uzun vadeli baskın yönü belirleyerek başlar.
Bu, her işlem kararının temelini oluşturur.

2️⃣ Haftalık Onay
Sonra, likidite akışı ve momentumu doğrulamak için haftalık yapı kontrol edilir.

3️⃣ Günlük Yön Kontrolü
Günlük zaman dilimi kısa vadeli trendi inceler ve daha büyük yapı ile uyumu garanti eder.

4️⃣ 1H Keskin Nişancı Girişi
Tüm üst zaman dilimi trendleri hizalandığında:

✔ Temiz bir geri çekilmeyi bekler
✔ Piyasa yapısını kontrol eder
✔ 1H grafikte 5 SMA / 10 SMA kesişimini kullanır
✔ Fiyatın trend yönünde ilerlediğini doğrular

Tüm koşullar sağlandığında, EA tek ve hassas bir işlem açar:

  • Martingale yok

  • Grid yok

  • Pozisyon iki katı yok

  • İkinci giriş yok

5️⃣ 1:8 Risk/Ödül Oranı
Her işlem, 1:8 ödül profili ile gerçekçi bir devam hareketini hedefler.
Bu, şunları sağlar:

  • Küçük ve kontrollü kayıplar

  • Büyük ve anlamlı kazançlar

Bu, uzun vadeli tutarlılığın temelidir.

⚠️ Gerçekçi Uyarı

Bu EA, şu özellikleri arayan traderlar için uygun değildir:

❌ %100 kazanç oranı
❌ Günlük garanti kar
❌ Hızlı hesap iki katına çıkarma

Bunu kabul edemiyorsanız, Martingale veya Grid sistemi daha uygun olabilir —
ama genellikle bu sistemler hesabın tamamen kaybedilmesiyle sonuçlanır.

Ancak, şansa dayalı değil, trend mantığına dayalı, daha temiz, güvenli ve profesyonel bir yöntem tercih ediyorsanız, BigMove Catcher PRO tam size göre tasarlanmıştır.

Bu bir yönlü trend sistemidir.
Kaybeden işlemler olacaktır.
Kaybeden bir hafta yaşanabilir.

Ama büyük hareket geldiğinde — ve mutlaka gelir —
her şeyi telafi eder ve hesabı ileriye taşır.

🔧 Önerilen Kurulum

  • Sembol: XAUUSD

  • Giriş Zaman Dilimi: 1H

  • Trend Filtreleri: Aylık → Haftalık → Günlük

  • Minimum Bakiye:

    • $500 (kişisel hesaplar)

    • $5,000 (prop firmalar)

  • Varsayılan Risk: %0,1, risk toleransına bağlı olarak %0,5’e kadar artırılabilir

  • Risk: Otomatik ayarlanır

  • Kurulum: Tak ve çalıştır — özel dosya gerekmez

📘 EA Parametreleri ve Ayarları (MQ5 Sürümü)

🟦 1. Risk Yönetimi

  • LOT_1__Risk_percentage_acc
    Tek giriş için risk yüzdesini tanımlar.
    Otomatik olarak ana trend yönünü takip eder.

🟦 2. Stop-Loss Ayarları

  • SL_1: Tek giriş için stop-loss boyutu (puan/pip)

🟦 3. Kar Al Ayarları

  • TP_1: Kar al seviyesi (puan/pip, yaklaşık 1:8 R:R için ayarlanmış)

🟦 4. Trailing Stop Aktivasyonu

  • pips_away_from_open_price: Trailing stop’un devreye girmesi için minimum kazanç mesafesi
    Erken kazançları güvence altına almak ve riski azaltmak için kullanılır

🟦 5. Trend Yön Filtreleri

  • TREND_FILTER_1: Genel piyasa yönünü tespit eden birincil filtre

  • TREND_FILTER_2: Fiyat akışını doğrulayarak yanlış sinyalleri azaltan ikincil filtre

🟦 6. Giriş Yürütme Filtreleri

  • EXECUTE_1: 1H grafikte 5 SMA / 10 SMA kesişimine dayalı giriş mantığı
    Yalnızca tüm üst zaman dilimi trendleri hizalandığında tetiklenir

📌 Backtesting Notu
Doğru ve gerçekçi sonuçlar için her zaman son 1 yılın tick verileriyle backtest yapın.
Altının volatilitesi sık değişir, bu yüzden eski veriler mevcut piyasa hareketlerini doğru yansıtmaz.


