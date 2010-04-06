DeMarker with Alerts MT5 rr

MT5 için "Uyarılı DeMarker" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.





- DeMarker osilatör çizgisi, mevcut fiyat pozisyonunu önceki en yüksek ve en düşük seviyelere göre gösterir.

- Hem PC hem de Mobil için dahili Uyarılar: Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerine giriş ve Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerinden çıkış.

- Uyarıların etkinleştirilmesi için ayarlanabilir tetik seviyeleri.

- DeMarker, diğer osilatörler arasında en verimli düzenli sapma sinyallerini sağlar.

- Aşırı Alım bölgesi, DeMarker'ın 0,7'nin üzerinde olduğu, Aşırı Satış bölgesi ise 0,3'ün altında olduğu zamandır.

- Gösterge herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir.

- Bu gösterge, Fiyat Hareketi teknikleriyle de mükemmel bir şekilde birleştirilebilir.





Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.