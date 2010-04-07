UEX Pure USD Euro Index

* Satın alma işleminden 8 gün sonra, bu ürünü satın alan ilk 100 kişi, bu göstergeyle çalışabilen ücretsiz bir EA alacaktır.

— Bu şekilde, işlemleriniz daha kolay yürütülecek ve otomatik olarak yönetilecektir.





* Tüm önemli döviz çiftleri için verilerin doğruluğu nedeniyle, — canlı grafiklerin kullanılması önerilir.





UEX Pure USD Euro Endeksi Nedir?





Pure USD & Euro Endeksi ile döviz piyasasının gerçek nabzını keşfedin.

— Dünyanın en güçlü iki para birimi arasındaki gizli güç ve zayıflıkları gerçekten ortaya çıkaran yenilikçi bir gösterge.





EURUSD gibi tek bir pariteye güvenmek yerine, bu araç ABD Doları ve Euro'nun birden fazla ana paritedeki toplam performansını ölçerek gerçek piyasa duyarlılığına dair net ve dengeli bir görünüm sunar.





Tüm temel USD ve Euro çiftlerinden gelen verileri bir araya getiren bu gösterge, gerçek döviz hareketlerini yansıtan senkronize endeks grafikleri oluşturur.

—sadece tek bir çiftin dalgalanmalarını değil.

Dolar hakim olduğunda, Euro karşı hamle yaptığında anında bir bildirim alacak ve alacaksınız.

Ve genellikle piyasa tepki vermeden dakikalar önce, ikisi arasındaki denge değiştiğinde içgörü kazanacaksınız.

Bu kavram, piyasaya karşı güvenilir bir tutuşunuz olacak.

Saf USD ve Euro Endeksi, yatırımcıların trend değişikliklerini öngörmelerini,

yanlış sinyalleri filtrelemelerini ve stratejilerini gerçek piyasalar arası akışla uyumlu hale getirmelerini sağlar.





İster manuel olarak işlem yapın ister otomatik sistemler kullanın, tüm zaman dilimlerinde ve piyasa koşullarında çalışan şeffaf bir doğrulama aracı sunar.





Bu, bir yeniden boyama hilesi veya tek bir fiyat akışından türetilmiş bir model değildir.

—kesinlik ve güvenilirlik talep eden yatırımcılar için özenle tasarlanmış, matematiksel olarak gerçek bir endeks modelidir.





İşlem stratejiniz için sağlam bir temel arıyorsanız, bu sizin avantajınızdır. Saf USD & Euro Endeksi – çünkü piyasanın gerçeği dövizleriyle başlar. UEX'in en iyi kullanım alanı H1 EURUSD ve USDCHF döviz çiftleridir. UEX göstergesini kullanmadan önce, MT5 hesabınızda aşağıdaki döviz çiftlerinin bulunduğundan emin olun: string USD_pairs[] = { "EURUSD" +suffix, "USDJPY" +suffix, "GBPUSD" +suffix, "USDCAD" +suffix, "USDSEK" +suffix, "USDCHF" +suffix}, EUR_pairs[] = { "EURUSD" +suffix, "EURGBP" +suffix, "EURJPY" +suffix, "EURSEK" +suffix, "EURCHF" +suffix};





