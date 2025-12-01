Ssl b vinod ema alerts

# SSL ST Strategy MT5 Indicator - Turkish Version





SSL ST Strategy MT5 Göstergesi, tüccarların ticaret grafiğinde alış ve satış sinyallerini açıkça tanımlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir teknik analiz aracıdır. Çizgiler ve oklar gibi görsel göstergeler, ayrıca ses, açılır pencere ve anında bildirimleri sunarak, ticaret fırsatı ortaya çıktığında tüccarları zamanında uyarır.





## Ana Avantajlar





- Renkli çizgiler (SSL1 ve Baseline) ve alış sinyalleri (yeşil üçgen) ve satış sinyalleri (kırmızı üçgen) için oklar kullanarak doğrudan grafik üzerinde net görsel sinyaller sağlar.

- Ses uyarıları, açılır pencere uyarıları ve mobil anında bildirimleri destekleyerek, tüccarların ekran başında olmasa bile önemli sinyalleri kaçırmamasını sağlar.

- Sinyal mantığının tersine çevrilmesine izin vererek, farklı ticaret stratejilerine veya pazar koşullarına uyarlanabilir hale getirir.

- Yüksek, düşük ve kapanış fiyatlarına dayalı üstel hareketli ortalamalar (EMA) kullanarak daha duyarlı ve düzgün sinyal üretimi sağlar.

- Aynı sinyal çubuğu için yinelenen uyarıları önlemek için yerleşik filtreleme, gürültüyü ve uyarı yorgunluğunu azaltır.





## Giriş Parametreleri





- **len**: SSL1 ve Baseline EMA hesaplamaları için dönem uzunluğunu ayarlar (varsayılan 60).

- **show_Baseline**: Grafik üzerinde Baseline EMA çizgisini gösterme veya gizleme seçeneği.

- **show_SSL1**: Grafik üzerinde SSL1 çizgisini gösterme veya gizleme seçeneği.

- **invertLogic**: Alış/satış sinyal mantığını tersine çevirmeye izin verir.

- **enableAlerts**: Ses uyarılarını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

- **enablePushNotification**: Mobil cihazlara anında bildirimleri etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

- **enablePopupAlert**: Açılır pencere uyarı pencerelerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

- **buySound**: Alış sinyalleri için ses dosyasını belirtir.

- **sellSound**: Satış sinyalleri için ses dosyasını belirtir.