AW Heiken Ashi MT5

AW Heiken Ashi — Trend ve TP seviyelerinin akıllı göstergesi. Klasik Heiken Ashi'ye dayalı, tüccarlar için uyarlanmış, daha fazla esneklik ve netliğe sahip gelişmiş gösterge. Standart göstergenin aksine, AW Heiken Ashitrendi analiz etmeye, kar hedeflerini belirlemeye ve yanlış sinyalleri filtrelemeye yardımcı olarak daha güvenli ticaret kararları sağlar.

Kurulum Kılavuzu ve Talimatlar - Burada / MT4 Sürümü - Burada

AW Heiken Ashi'nin Avantajları:

Herhangi bir varlık ve zaman diliminde çalışır,

Tüccarın tarzına son derece uyumlu,

Giriş ve çıkış seviyelerinin dinamik hesaplanması,

Kullanıcı dostu arayüz + terminalde minimum yük,

Tam teşekküllü bir işlem stratejisi olarak kullanılmaya uygundur.

Olasılıklar:

1) Gelişmiş trend görselleştirme: Mevcut trend yönüne göre renkli Heiken Ashi mumları oluşturur - piyasa durumunun kullanışlı ve görsel bir yorumu.

2) Esnek Kar Alım Seviyeleri (TP1 ve TP2): Görsel hedefler doğrudan çizelgeye kaydedilir ve her hedef için hedefi hassas bir şekilde ayarlama olanağı sağlanır.

3) Mum sayısına göre özelleştirilebilir filtre: Yanlış sinyallerden ve piyasa gürültüsünden kaçınmanızı sağlar. Tüccar, sinyalin hangi mumda gösterileceğini ve trendin ne kadarının onaylanması gerektiğini kontrol eder.

4) Kenar yumuşatma seçimi (4 yöntem): Göstergeyi stratejinize ve piyasaya göre uyarlamak için farklı düzeltme türleri ve periyotları uygulayın.

5) Asla yeniden boyanmaz: Sinyal, mumun kapanışında oluşur ve stabil kalır, bu da özellikle algoritmik ve manuel trading için önemlidir.

6) Çok seviyeli bildirim sistemi: Push Bildirimi, E-posta veya Uyarı yoluyla sinyaller alın, sinyaller alındığında bildirim alın.

7) Grafik ve performans optimizasyonu: Gösterge mumların önünde veya arkasında gösterilebilir, metin öğelerini ve paneli etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir, böylece gerektiğinde kaynak tasarrufu sağlanabilir.

8) Görsel tasarımın esnek özelleştirilmesi: Tüm öğelerin renkleri, boyutları ve görüntüleme stilleri grafik şablonunuza uyarlanabilir.

9) Etkileşimli çok çerçeveli analiz panosu: Mevcut trendin diğer zaman dilimlerindeki kompakt veya tam bir biçimde gösterilmesi, genel piyasa resmini analiz etmek için güçlü bir araçtır.

Öneriler:



M5–M15'te, teyitli sinyalle giriş + H1'de trend filtrelemesi harika çalışıyor.

Agresif bir yaklaşım için filtre tapalarının sayısını azaltabilir ve birincil hedef olarak TP1'i kullanabilirsiniz.

Muhafazakar bir yaklaşım için zaman dilimini artırın ve TP2 kullanın veya ters sinyalde çıkın.



