Kinetic Trend
- Göstergeler
- Alexandr Lapin
- Sürüm: 1.5
- Güncellendi: 24 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Автор: Александр Лапин
---
🔍 Описание:
Kinetic Trend — уникальный индикатор, основанный на математической модели затухания кинетической энергии цены.
Он строит три независимые инерционные линии (основную, реверсную и зеркальную), а также отображает адаптивные зоны отклонения и их пересечения.
Индикатор не использует стандартные индикаторы, такие как Moving Average или RSI, и предлагает абсолютно новый способ визуализации тренда и силы движения.
---
⚙️ Что делает индикатор:
📈 Три инерционные линии:
Основная линия тренда
Реверсная линия (с собственным периодом)
Зеркальная реверсная линия (собственный период)
🟩 Зоны отклонения:
Зелёная зона — когда цена значительно отклоняется вниз от инерции
Красная зона — при сильном отклонении вверх
Автоматическая адаптация зон на основе волатильности предыдущего дня
🌀 Заливка между реверсными линиями:
Область между реверсной и зеркальной линией закрашивается
Отображает потенциальную область консолидации или напряжения рынка
---
📊 Таймфреймы:
Индикатор работает только на M5, M15, M30 и H1
На других таймфреймах автоматически отключается для предотвращения искажений.
---
⚙️ Настройки:
Цвет инерционной линии
Цвет реверсных линий
Цвет зон (красной/зелёной)
Цвет заливки между реверсами
> Все математические параметры (периоды, скорости, проценты) скрыты от пользователя и оптимизированы по умолчанию.
---
✅ Особенности:
Работает на истории, в реальном времени и в тестере
Не перерисовывается
Абсолютно уникальный алгоритм
Подходит для трендовых и контртрендовых стратегий
Лёгкий для CPU, без задержек
Good and easy tool for trading pullback.