







---





🔍 Описание:





Kinetic Trend — уникальный индикатор, основанный на математической модели затухания кинетической энергии цены.

Он строит три независимые инерционные линии (основную, реверсную и зеркальную), а также отображает адаптивные зоны отклонения и их пересечения.





Индикатор не использует стандартные индикаторы, такие как Moving Average или RSI, и предлагает абсолютно новый способ визуализации тренда и силы движения.









---





⚙️ Что делает индикатор:





📈 Три инерционные линии:





Основная линия тренда





Реверсная линия (с собственным периодом)





Зеркальная реверсная линия (собственный период)









🟩 Зоны отклонения:





Зелёная зона — когда цена значительно отклоняется вниз от инерции





Красная зона — при сильном отклонении вверх





Автоматическая адаптация зон на основе волатильности предыдущего дня









🌀 Заливка между реверсными линиями:





Область между реверсной и зеркальной линией закрашивается





Отображает потенциальную область консолидации или напряжения рынка

















---





📊 Таймфреймы:





Индикатор работает только на M5, M15, M30 и H1

На других таймфреймах автоматически отключается для предотвращения искажений.









---





⚙️ Настройки:





Цвет инерционной линии





Цвет реверсных линий





Цвет зон (красной/зелёной)





Цвет заливки между реверсами









> Все математические параметры (периоды, скорости, проценты) скрыты от пользователя и оптимизированы по умолчанию.

















---





✅ Особенности:





Работает на истории, в реальном времени и в тестере





Не перерисовывается





Абсолютно уникальный алгоритм





Подходит для трендовых и контртрендовых стратегий





Лёгкий для CPU, без задержек

Автор: Александр Лапин