Mouse calculation
- Göstergeler
- Shi Jie He
- Sürüm: 1.1
Mouse Calculation, farenin işaret ettiği fiyat seviyesinde kapatırsanız her bir emrin kâr/zararını hızlıca hesaplar.
Grid, martingale ve kademeli giriş gibi çoklu emir yönetiminde hızlı karar vermek için idealdir. Break-even ve hedef fiyat seviyeleri bir bakışta.
Temel Özellikler
-
Mouse PnL (M): Emir bazında ve toplam P/L önizlemesi (swap dahil).
-
Break even Price (B): Sepetin break-even fiyatını / break-even çizgisini gösterir.
-
Time_Sync_Lines (T): Son N günün aynı saatini hizalayarak karşılaştırmayı kolaylaştırır; sürükleyerek kritik anları inceleyin.
-
Panel (P): Kontrol panelini göster/gizle.
-
About (A): Kullanım notları ve bilgi.
Grafikteki Gösterimler
-
B / S: Emrin mevcut P/L’si
-
M: Fare fiyatına göre “bu fiyattan kapatırsanız P/L” tahmini
-
T: Toplam P/L
En Uygun Senaryolar
-
Grid: Sepet kâr alma seviyesini hızlıca belirleyin.
-
Martingale: Break-even/pozitif için “ne kadar tepki gerekir” hızlıca görün.
-
Çoklu emir: Kısmi kapama ve ayarlamalar daha net.
Parametreler
-
sync_lines: Time_Sync_Lines dikey çizgi sayısı (varsayılan 8)
(Diğer girişler renk/görünüm ayarlarıdır.)
Kullanım
-
Grafiğe ekleyin (mevcut grafiğin sembolüne göre hesaplar).
-
Mouse PnL (M) için M, Break even Price (B) için B, Time_Sync_Lines (T) için T.
-
Sonucu görmek için fareyi istediğiniz fiyat seviyesine taşıyın; karşılaştırma için Time_Sync_Lines’ı sürükleyin.
Kısayollar: P Panel, A About, M Mouse PnL, B Break even Price, T Time_Sync_Lines.
Önemli Notlar ve Sorumluluk Reddi
-
Bu gösterge yalnızca analiz ve karar desteği içindir. Yatırım tavsiyesi değildir ve kâr garantisi vermez.
-
Sözleşme özellikleri, puan değeri ve swap kuralları aracı kuruma göre değişir; sonuçlar farklı olabilir.
-
Gösterge işlem açmaz ve emirleri değiştirmez; yalnızca bilgi gösterir.