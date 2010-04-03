Support Resistance Zone
- Göstergeler
- Giuseppe Papa
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Un indicatore avanzato che identifica in automatico le zone chiave di supporto e resistenza su tre timeframe diversi, mostrandole con rettangoli colorati direttamente sul grafico. Ogni zona viene estesa in avanti, etichettata e aggiornata dinamicamente con il movimento del prezzo.
Caratteristiche principali
-
3 Timeframe configurabili (es. M15, H1, H4)
-
Zone di resistenza e supporto calcolate automaticamente
-
Colori personalizzabili per ciascun timeframe
-
Etichette automatiche con indicazione del timeframe alla fine di ogni rettangolo
-
Algoritmo intelligente per evitare sovrapposizioni e ridondanze
-
Aggiornamento continuo ad ogni nuova candela o cambio timeframe
Perché scegliere SR Zones Multi-Timeframe
-
Ti aiuta a identificare rapidamente i livelli di prezzo più significativi
-
Mantiene il grafico pulito e leggibile grazie all’organizzazione multi-timeframe
-
Ottimo per trader intradey e swing, sia su Forex, che su indici, crypto e commodities
-
Estrema personalizzazione e compatibilità completa con altri indicatori
Parametri input
-
CandlesToDraw : numero di candele su cui calcolare le zone
-
ExtensionCandles : quante candele in avanti estendere i rettangoli
-
Timeframe1 / 2 / 3 : scelta dei timeframe
-
Color1 / 2 / 3 : colori dei rettangoli
Compatibile con:
-
MetaTrader 5
-
Qualsiasi tipo di asset (Forex, CFD, Crypto, Indici)
-
Account Hedge e Netting