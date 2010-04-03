Support Resistance Zone

Un indicatore avanzato che identifica in automatico le zone chiave di supporto e resistenza su tre timeframe diversi, mostrandole con rettangoli colorati direttamente sul grafico. Ogni zona viene estesa in avanti, etichettata e aggiornata dinamicamente con il movimento del prezzo.

 Caratteristiche principali

  •  3 Timeframe configurabili (es. M15, H1, H4)

  •  Zone di resistenza e supporto calcolate automaticamente

  •  Colori personalizzabili per ciascun timeframe

  •  Etichette automatiche con indicazione del timeframe alla fine di ogni rettangolo

  •  Algoritmo intelligente per evitare sovrapposizioni e ridondanze

  •  Aggiornamento continuo ad ogni nuova candela o cambio timeframe

 Perché scegliere SR Zones Multi-Timeframe

  • Ti aiuta a identificare rapidamente i livelli di prezzo più significativi

  • Mantiene il grafico pulito e leggibile grazie all’organizzazione multi-timeframe

  • Ottimo per trader intradey e swing, sia su Forex, che su indici, crypto e commodities

  • Estrema personalizzazione e compatibilità completa con altri indicatori

 Parametri input

  • CandlesToDraw : numero di candele su cui calcolare le zone

  • ExtensionCandles : quante candele in avanti estendere i rettangoli

  • Timeframe1 / 2 / 3 : scelta dei timeframe

  • Color1 / 2 / 3 : colori dei rettangoli

 Compatibile con:

  •  MetaTrader 5

  •  Qualsiasi tipo di asset (Forex, CFD, Crypto, Indici)

  •  Account Hedge e Netting

 Provalo oggi stesso per ottenere una chiara visione multi-timeframe delle zone chiave del mercato!


Önerilen ürünler
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Göstergeler
MT4 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator , Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren Fibonacci seviyeleri gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın aldıktan
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (6)
Göstergeler
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $35, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
SMC Drawing tool
Yue Li
Yardımcı programlar
Due to limitations in MetaTrader 5, this indicator cannot be run in the Strategy Tester. To see it in action, you can download the demo version. SMC Drawing Tool User Guide Function Overview The SMC Drawing Tool is a professional technical analysis indicator for MetaTrader 5 that provides a variety of drawing tools, a smart labeling system, and supports multi-timeframe display and chart synchronization features. Main Functions Drawing Tools Trendline (Q key): Draws trendlines and adds labels.
Trading Utility
Tahir Hussain
Yardımcı programlar
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Göstergeler
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Göstergeler
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
BOA Multi Currency Dashboard
Eugene Kendrick
Göstergeler
Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard for Binary Options (MT5) . You can use any of the BOA Signals Indicators with the dashboard. Just change the BOA Signals Indicator Name in the dashboard settings to the indicator you want to get signals from. For example: CHILL. BLAZE:  BOA_BLAZE_Indicator_v1   Strategy :   BLW Online Trading Binary Options Strategy (3 Moving Average) LAVA:  BOA_LAVA_Indicator_v1   Strategy:   Lady Trader Binary Options Strategy (Bollinger Bands & Stochas
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Göstergeler
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
Channel Trend Signal Cts Usa
Rahele Rastaghi
Göstergeler
Buy CTS scalping indicator, provide buying and selling signals, automatic channeling and sending signals to mobile phones Using technical analysis and price action methods and modern methods, CTS indicator can draw price channels and recognize price trends with high accuracy and issue entry and exit signals according to them. Traders can easily fluctuate using this indicator in different time frames and in different markets. With the CTS indicator, you can signal in different ways. This indicato
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Yardımcı programlar
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Premium seviye, %80'den fazla doğru tahmin doğruluğuna sahip benzersiz bir göstergedir! Bu gösterge en iyi Ticaret Uzmanları tarafından iki aydan uzun süredir test edilmiştir! Yazarın göstergesini başka hiçbir yerde bulamazsınız! Ekran görüntülerinden bu aracın doğruluğunu kendiniz görebilirsiniz! 1, sona erme süresi 1 mum olan ikili opsiyon ticareti için harikadır. 2 tüm döviz çiftleri, hisse senetleri, emtialar, kripto para birimleri üzerinde çalışır Talimatlar: Kırmızı ok göründüğü an
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Göstergeler
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Göstergeler
Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Göstergeler
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Göstergeler
Sayı dizilerinden birine "Orman Yangını Dizisi" denir. En güzel yeni dizilerden biri olarak kabul edildi. Başlıca özelliği, bu dizinin lineer trendlerden, hatta en kısa olanlardan kaçınmasıdır. Bu göstergenin temelini oluşturan bu özelliktir. Bir finansal zaman serisini analiz ederken, bu gösterge tüm olası trend seçeneklerini reddetmeye çalışır. Ve ancak başarısız olursa, bir trendin varlığını tanır ve uygun sinyali verir. Bu yaklaşım, yeni trendlerin başladığı anların doğru bir şekilde belirl
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Göstergeler
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Candle Fusion Pro
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
Candle Fusion Pro — Formasyon Tanıma + Trend Filtresi + Momentum Filtresi (Repaint Yok) Güçlü mum formasyonlarını tespit edin ve trend ile momentum analizini canlı olarak yaparak güvenilirliğini doğrulayın. Candle Fusion Pro , fiyat hareketi hassasiyetine , trend yapısına ve çok katmanlı onaylara güvenen traderlar için nihai görsel araçtır. Temel Özellikler Formasyona Dayalı Giriş : 10'dan fazla gelişmiş Japon mum formasyonu algılar: Yıldız kayması (seviye 2, 3, 4) Boğa / Ayı Yutan Mumlar Saba
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Göstergeler
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Göstergeler
The Antique Trend Indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Antique Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader both for Forex and binary options. There is no need to configure anything, everything has been perfected by time and experience, it works great during flats and trends. The Antique Trend indicator is a tool for technical analysis of financial markets, reflecting curren
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Göstergeler
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Göstergeler
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Göstergeler
Gösterge, olası minimum gecikme ile   yeniden boyama yapmadan   grafikte harmonik desenleri gösterir. Gösterge üstleri arayışı, fiyat analizinin dalga ilkesine dayanmaktadır. Gelişmiş ayarlar, ticaret tarzınız için parametreler seçmenize olanak tanır. Bir mumun (çubuk) açılışında, yeni bir model oluşturulduğunda, fiyat hareketinin olası yönünün değişmeyen bir oku sabitlenir. Gösterge aşağıdaki kalıpları ve çeşitlerini tanır: ABCD, Gartley (Butterfly, Crab, Bat), 3Drives, 5-0, Batman, SHS, One2On
Mine Farm
Maryna Kauzova
Uzman Danışmanlar
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Göstergeler
Ortalama geri dönüş ticareti için profesyonel ve nicel bir yaklaşım uygulayan benzersiz gösterge. Fiyatın tahmin edilebilir ve ölçülebilir bir şekilde ortalamaya döndüğü ve yön değiştirdiği gerçeğinden yararlanır, bu da nicel olmayan ticaret stratejilerinden büyük ölçüde daha iyi performans gösteren net giriş ve çıkış kurallarına izin verir. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Ticaret sinyallerini temizle Ticaret yapmak inanılmaz derecede kolay Özelleşt
ICT Killzones and Macros
Barend Paul Stander
Göstergeler
ICT Kill zone and Macros Indicator mark and display the following zone times on the chart: Kill zones   Kill zone Forex Asian London Open New York Open London Close Central Bank Dealing range Kill zone Indices Asian London Open New York AM New York Lunch New York PM Power Hour Macros London 1 London 2 New York Am 1 New York AM 2 New York Lunch New York PM 1 New York PM 2 Silver bullet London Open New York AM New York PM Sessions Asian London New York Chart The display of  Kill zone , Macro ,
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow Momentum standart bir "Momentum" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 4 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 100 değerinden itibaren sapmalar. 100 göstergesinin seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat seviye çizgisini = 100 +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açı
Fibonacci Auto
Makarii Gubaydullin
Göstergeler
Belirtilen zaman dilimindeki Yüksek ve Düşük fiyatlara dayanarak otomatik olarak Fibo seviyelerini çizer Çoklu çubuklar   birleştirilebilir: örneğin, 10 günlük Yüksek ve Düşük fiyatlara dayalı bir Fibo elde edebilirsiniz Benim   #1   Aracım : 66+ özellik, bu gösterge dahil  |   Sorularınız için  iletişime geçin  |    MT4 sürümü Potansiyel dönüş seviyelerini görmeye yardımcı olur; Fibo seviyelerinde oluşan formasyonlar genellikle daha güçlüdür; Manuel   çizim   için   harcanan   zamanı   önemli  
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Göstergeler
Volality Index scalper indicator  Meant for Volality pairs such as Volality 10, 25, 50, 75 and 100 The indicator works on all timeframes from the 1 minute to the monthly timeframe the indicator is non repaint the indicator has 3 entry settings 1 color change on zero cross 2 color change on slope change 3 color change on signal line cross Orange line is your sell signal Blue line is your buy signal.
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Yardımcı programlar
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro, MetaTrader 5 için tasarlanmış otomatik bir işlem sistemidir. Giriş ve çıkış noktalarını tanımlamak için Fibonacci tabanlı fiyat seviyelerini trend ve yapı analiziyle birleştirir. EA hem uzun hem de kısa pozisyonları destekler ve yerleşik risk yönetimi parametreleri içerir. Temel Özellikler: • Giriş, SL ve TP noktalarını çizmek için Fibonacci geri çekilme ve uzatma mantığını kullanır. • Yapılandırılabilir lot büyüklüğü ve zarar durdurma/kâr alma seviyeleri •
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla sağlam ticaret stratejisi sunuyor, bu da çeşitli piyasa koşulları için esnek bir seçim yapar. Tr
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son   harmonik kalıpları   gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz /   MT4 sürümü . Ücretsiz Gösterge:   Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol :   seçilen semboller görünecektir Trend:   yükseliş veya düşüş Pattern :   desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry :   giriş fiyatı SL:   zararı durdur fiyatı TP1:   1. kar alma fiyatı TP2:   2. kar alma fiyatı TP
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri yalnızca $35 ! Yeni araçlar   ilk hafta   boyunca veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  MQL5’te Trading Tools Kanalı : En son haberlerim için MQL5 kanalıma katılın Bu gösterge, volatiliteye göre normalize edilmiş fiyat hareketine dayanan ve “Smart Breakout Channels” olarak adlandırılan kırılma tespit bölgelerini çizer. Bu bölgeler, hacim bindirmeleriyle birlikte dinamik kutular olarak gösterilir. Araç, özel bir normalize volatilite hesabı kullanarak
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır. İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar: MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin. Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin. [ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ] Temel Faydala
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Göstergeler
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Yazarın diğer ürünleri
HA Heikin Ashi
Giuseppe Papa
Göstergeler
L'indicatore "Heikin Ashi" è stato progettato per migliorare l'analisi dei grafici finanziari con un sistema di candele Heikin Ashi. Le candele Heikin Ashi sono un metodo avanzato per visualizzare il prezzo, che aiuta a filtrare il rumore del mercato, rendendo più chiara l'interpretazione dei trend e migliorando la qualità delle decisioni di trading. Questo indicatore consente di visualizzare le candele Heikin Ashi al posto delle candele giapponesi tradizionali, rendendo l'analisi grafica più pu
FREE
Pivot Points Classic
Giuseppe Papa
Göstergeler
Pivot Points Classic – L’indicatore essenziale per ogni trader tecnico Questo indicatore disegna automaticamente i livelli di Pivot Point più utilizzati dai trader professionisti, con supporto completo a 4 metodi di calcolo:   Metodi supportati : • Traditional • Fibonacci • Woodie • Camarilla   Caratteristiche principali :  Calcolo su timeframe superiore (multi-timeframe)  Visualizzazione chiara dei livelli P, R1, R2, R3, S1, S2, S3   Etichette dinamiche con nome e valore del livello  Colori per
FREE
RealTrend
Giuseppe Papa
Uzman Danışmanlar
To get started, subscribe to the RealTrend Telegram channel. t.me/RealTrendFree RealTrend is an EA that facilitates trading for expert users. The user's aim is to identify the right business trend and let RealTrend suggest the placement of pending orders in strategic points where the price will retrace and then continue its trend. RealTrend is very simple to use and includes a single user-defined stoploss input and an intuitive chart panel. The takeprofit is placed directly by the Bot. risk l
FREE
Heikin Ashi RSI Stochastic Signals Pro
Giuseppe Papa
Göstergeler
Un potente indicatore multifunzione progettato per offrire una visione chiara e strutturata della forza del mercato, integrando tre strumenti tecnici in un'unica interfaccia intuitiva:   Caratteristiche principali:   Heikin Ashi RSI Normalizzato Calcolato sul RSI di medie Heikin Ashi, centrato su una scala da -50 a +50 Visualizzazione con candele colorate (blu/rosso) per una lettura chiara della direzione e del momentum   Stocastico Modificato %K e %D convertiti sulla stessa scala -50/+50 Opzion
WaveForce Oscillator
Giuseppe Papa
Göstergeler
Il WaveForce Indicatorsu un sistema di doppia envelope esponenziale e smussamento dinamico, WaveForce separa matematicamente l'energia rialzista e ribassista, tracciando due curve (Bull e Bear) e una linea di segnale centrale. Questo consente al trader di percepire con chiarezza quale delle due forze stia guidando il mercato.  Caratteristiche principali: Calcola la pressione rialzista e ribassista separatamente Include una linea di segnale EMA adattiva per confermare inversioni Oscillatore fluid
FREE
Pivot High Low TrendLine Pro
Giuseppe Papa
Göstergeler
Questo indicatore avanzato disegna automaticamente pivot High/Low e trendline su un timeframe selezionato (es. H4, D1, ecc.) e li rende visibili su tutti i timeframe inferiori. L'obiettivo principale è fornire un contesto strutturale multi-timeframe unito a segnali di tocco sulle trendline.  Caratteristiche principali:   Trendline Automatiche : Disegnate tra i pivot High e Low rilevati sul timeframe selezionato. Classificate in trendline rialziste (UpTrend), ribassiste (DownTrend) e rotte (Brok
Logarithmic Regression Channel Pro
Giuseppe Papa
Göstergeler
Un indicatore avanzato che combina la regressione logaritmica dinamica con strumenti di analisi trend intelligente , visualizzazioni personalizzabili e filtri avanzati per confermare la direzione del mercato.   Come utilizzare l’indicatore Logarithmic Regression Channel - Trend (Disegnato su timeframe superiori)   Trend rialzista (slope ≥ +3) Si può acquistare in due modi: Quando il prezzo rimbalza sulla banda inferiore del canale (trendline bassa). Quando il prezzo supera la linea centrale del
Thunder Wave Analyzer Multi Trend Pro
Giuseppe Papa
Göstergeler
THUNDER WAVE ANALYZER – Professional Multi-Trend Analysis System Il Thunder Wave Analyzer è un indicatore avanzato multi-strumento che combina in un’unica interfaccia la potenza di diversi sistemi di analisi tecnica. Pensato per trader professionisti e scalper, questo tool permette di leggere la forza del trend , rilevare setup ad alta probabilità e individuare con precisione i momenti di pressione del mercato.  Cosa rende unico il Thunder Wave Analyzer?  In un solo indicatore integra più metod
ForceFlow Momentum Trend Predictor Pro
Giuseppe Papa
Göstergeler
ForceFlow – Momentum & Trend Predictor ForceFlow è un indicatore avanzato che combina la forza del Relative Strength Index (RSI) con un innovativo istogramma dinamico multi-livello , colorato in base alla direzione del trend. I colori si adattano in tempo reale, anticipando la formazione della prossima candela e filtrando i falsi segnali.  Caratteristiche principali: RSI dinamico a colori (blu per fase rialzista, rosso per fase ribassista). Istogramma multilivello  che rappresenta la forza e la
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Göstergeler
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt