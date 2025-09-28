Fully hedge scalping EA

Hedge Scalping EA – Strateji Açıklaması

Hedge Scalping EA, alım ve satım pozisyonlarını sırayla açan ve lot büyüklüklerini kademeli olarak artıran bir ızgara hedge sistemine dayanır. Bu sayede piyasa yukarı ya da aşağı hareket etse de EA kâr elde edebilir.

🔹 Nasıl Çalışır

EA küçük lotlarla başlar (örneğin, 0.01 lot al ve 0.02 lot sat ).

Piyasa bir tarafa karşı hareket ettiğinde, EA ters yönde kademeli olarak daha büyük bir lot ile yeni bir pozisyon açar (0.04, 0.08, 0.16, 0.32, 0.64 vb.).

Lot çarpanı sayesinde, zarar eden işlemler daha büyük ters işlemlerle dengelenir ve fiyat geri çekildiğinde veya güçlü bir trendde ilerlediğinde kârla kapanır.

Döngü, net kâr hedefine ulaşılana kadar devam eder ve ardından tüm pozisyonlar kapatılır.

🔹 Avantajları

Hem yatay hem de trend piyasalarında etkili çalışır.

Riski azaltmak için hedging kullanır.

Farklı enstrümanlar için optimize edilebilir (genellikle Altın, EURUSD, GBPUSD üzerinde kullanılır).

Tamamen otomatik olup, ızgara ve çarpan ayarları özelleştirilebilir.

🔹 Risk Yönetimi

Lot çarpanları maruziyeti artırdığı için, yeterli hesap bakiyesi ve düşük spread’li bir broker önerilir.

Daha güvenli marjin kullanımı için cent hesaplarda veya raw hesaplarda en iyi performansı gösterir.

🔹 Önerilen Kullanım

Enstrümanlar: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, BTCUSD ve diğer ana pariteler.

Hesap Türü: Cent Hesap.

Minimum Yatırım: 100.000 cent (1.000 $’a eşdeğer).

💡 Cent hesaplar, daha büyük lot büyüklüklerinin kullanılmasına izin verdiği ve risk maruziyetini azalttığı için bu EA için daha uygundur.

👉 Önce bir demo hesapta veya strateji testinde deneyin.