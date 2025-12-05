MTF Trend Scanner
- Göstergeler
- Vincent Jose Proenca
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
MTF Trend Scanner, birden fazla zaman dilimindeki trend uyumunu tek bakışta görmenizi sağlayan profesyonel bir çoklu zaman analizi aracıdır.
Gösterge, M5, M15, M30, H1 ve H4 zaman dilimleri için trend durumunu gerçek zamanlı olarak gösteren kompakt bir panel sunar. Grafik değiştirmenize gerek yok — tüm bilgiler tek bir panelde topludur.
NASIL ÇALIŞIR
Gösterge, teknik analizde yaygın olarak kullanılan iki yöntemi birleştirir:
-
Hareketli Ortalama Kesişimi (Hızlı EMA vs Yavaş EMA)
-
RSI Filtresi (50 seviyesinin üstü/altı)
Sinyal mantığı:
-
AL (BUY): Hızlı MA > Yavaş MA VE RSI > 50
-
SAT (SELL): Hızlı MA < Yavaş MA VE RSI < 50
-
BEKLE (WAIT): Karışık koşullar (net trend yok)
ANA ÖZELLİKLER
-
Gerçek zamanlı güncellemeler (500 ms + tick bazında)
-
Modern koyu temalı arayüz
-
Hızlı algılama için renk kodlu hücreler
-
Tamamen özelleştirilebilir ayarlar
-
Hafif – minimum CPU kullanımı
-
Her enstrüman ve zaman diliminde çalışır
-
Repaint yok – sinyaller mevcut mum kapanışına göre hesaplanır
PARAMETRELER
Gösterge ayarları:
-
Hızlı MA periyodu (varsayılan: 9)
-
Yavaş MA periyodu (varsayılan: 21)
-
MA yöntemi (EMA/SMA)
-
RSI periyodu (varsayılan: 14)
Görsel ayarlar:
-
Al/Sat/Nötr renkler
-
Arka plan ve kenarlık renkleri
-
Panel konumu (X/Y koordinatları)
-
Köşe seçimi (0–3)
-
Panel ölçeklendirme (yeniden boyutlandırma)
ÖNERİLEN KULLANIM
-
İşleme girmeden önce trend doğrulaması için kullanın
-
Zaman dilimi uyumuna bakın (hepsi yeşil = güçlü yükseliş trendi)
-
Mevcut stratejinizle filtre olarak birleştirin
-
Swing ve intraday işlem için ideal