MTF Trend Scanner
- Indikatoren
- Vincent Jose Proenca
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
MTF Trend Scanner ist ein professionelles Multi-Timeframe-Analysewerkzeug, das Ihnen hilft, Trendübereinstimmungen über mehrere Zeitrahmen hinweg auf einen Blick zu erkennen.
Der Indikator zeigt ein kompaktes Dashboard, das den Trendstatus für M5, M15, M30, H1 und H4 in Echtzeit anzeigt. Kein Chartwechsel nötig – alle Informationen befinden sich in einem einzigen Panel.
WIE ES FUNKTIONIERT
Der Indikator kombiniert zwei bewährte Methoden der technischen Analyse:
-
Moving-Average-Crossover (schnelle EMA vs. langsame EMA)
-
RSI-Filter (über/unter dem Level 50)
Signallogik:
-
KAUF: Schneller MA > Langsamer MA UND RSI > 50
-
VERKAUF: Schneller MA < Langsamer MA UND RSI < 50
-
WARTEN: Gemischte Bedingungen (kein klarer Trend)
HAUPTMERKMALE
-
Echtzeit-Aktualisierung (500 ms + Tick-für-Tick)
-
Modernes, dunkles Interface
-
Farbcodierte Felder für sofortige Übersicht
-
Vollständig anpassbare Einstellungen
-
Leichtgewichtig – geringe CPU-Belastung
-
Funktioniert auf jedem Symbol und jeder Zeiteinheit
-
Kein Repainting – Signale basieren auf dem Schlusskurs der aktuellen Kerze
PARAMETER
Indikatoreinstellungen:
-
Periode des schnellen MA (Standard: 9)
-
Periode des langsamen MA (Standard: 21)
-
MA-Methode (EMA/SMA)
-
RSI-Periode (Standard: 14)
Visuelle Einstellungen:
-
Farben für Kauf/Verkauf/Neutral
-
Hintergrund- und Rahmenfarben
-
Panel-Position (X/Y-Koordinaten)
-
Eckauswahl (0–3)
-
Skalierung des Panels
EMPFOHLENE VERWENDUNG
-
Zur Trendbestätigung vor einem Einstieg
-
Achten Sie auf Übereinstimmung der Zeiteinheiten (alles grün = starker Aufwärtstrend)
-
Als Filter in Kombination mit Ihrer eigenen Strategie
-
Ideal für Swing-Trading und Intraday-Handel