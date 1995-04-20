MTF Trend Scanner ist ein professionelles Multi-Timeframe-Analysewerkzeug, das Ihnen hilft, Trendübereinstimmungen über mehrere Zeitrahmen hinweg auf einen Blick zu erkennen.

Der Indikator zeigt ein kompaktes Dashboard, das den Trendstatus für M5, M15, M30, H1 und H4 in Echtzeit anzeigt. Kein Chartwechsel nötig – alle Informationen befinden sich in einem einzigen Panel.

WIE ES FUNKTIONIERT

Der Indikator kombiniert zwei bewährte Methoden der technischen Analyse:

Moving-Average-Crossover (schnelle EMA vs. langsame EMA)

RSI-Filter (über/unter dem Level 50)

Signallogik:

KAUF : Schneller MA > Langsamer MA UND RSI > 50

VERKAUF : Schneller MA < Langsamer MA UND RSI < 50

WARTEN: Gemischte Bedingungen (kein klarer Trend)

HAUPTMERKMALE

Echtzeit-Aktualisierung (500 ms + Tick-für-Tick)

Modernes, dunkles Interface

Farbcodierte Felder für sofortige Übersicht

Vollständig anpassbare Einstellungen

Leichtgewichtig – geringe CPU-Belastung

Funktioniert auf jedem Symbol und jeder Zeiteinheit

Kein Repainting – Signale basieren auf dem Schlusskurs der aktuellen Kerze

PARAMETER

Indikatoreinstellungen:

Periode des schnellen MA (Standard: 9)

Periode des langsamen MA (Standard: 21)

MA-Methode (EMA/SMA)

RSI-Periode (Standard: 14)

Visuelle Einstellungen:

Farben für Kauf/Verkauf/Neutral

Hintergrund- und Rahmenfarben

Panel-Position (X/Y-Koordinaten)

Eckauswahl (0–3)

Skalierung des Panels

EMPFOHLENE VERWENDUNG