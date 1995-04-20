MTF Trend Scanner

MTF Trend Scanner ist ein professionelles Multi-Timeframe-Analysewerkzeug, das Ihnen hilft, Trendübereinstimmungen über mehrere Zeitrahmen hinweg auf einen Blick zu erkennen.

Der Indikator zeigt ein kompaktes Dashboard, das den Trendstatus für M5, M15, M30, H1 und H4 in Echtzeit anzeigt. Kein Chartwechsel nötig – alle Informationen befinden sich in einem einzigen Panel.

WIE ES FUNKTIONIERT

Der Indikator kombiniert zwei bewährte Methoden der technischen Analyse:

  • Moving-Average-Crossover (schnelle EMA vs. langsame EMA)

  • RSI-Filter (über/unter dem Level 50)

Signallogik:

  • KAUF: Schneller MA > Langsamer MA UND RSI > 50

  • VERKAUF: Schneller MA < Langsamer MA UND RSI < 50

  • WARTEN: Gemischte Bedingungen (kein klarer Trend)

HAUPTMERKMALE

  • Echtzeit-Aktualisierung (500 ms + Tick-für-Tick)

  • Modernes, dunkles Interface

  • Farbcodierte Felder für sofortige Übersicht

  • Vollständig anpassbare Einstellungen

  • Leichtgewichtig – geringe CPU-Belastung

  • Funktioniert auf jedem Symbol und jeder Zeiteinheit

  • Kein Repainting – Signale basieren auf dem Schlusskurs der aktuellen Kerze

PARAMETER

Indikatoreinstellungen:

  • Periode des schnellen MA (Standard: 9)

  • Periode des langsamen MA (Standard: 21)

  • MA-Methode (EMA/SMA)

  • RSI-Periode (Standard: 14)

Visuelle Einstellungen:

  • Farben für Kauf/Verkauf/Neutral

  • Hintergrund- und Rahmenfarben

  • Panel-Position (X/Y-Koordinaten)

  • Eckauswahl (0–3)

  • Skalierung des Panels

EMPFOHLENE VERWENDUNG

  • Zur Trendbestätigung vor einem Einstieg

  • Achten Sie auf Übereinstimmung der Zeiteinheiten (alles grün = starker Aufwärtstrend)

  • Als Filter in Kombination mit Ihrer eigenen Strategie

  • Ideal für Swing-Trading und Intraday-Handel


Empfohlene Produkte
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indikatoren
" Der Trend ist dein Freund" ist eines der bekanntesten Sprichwörter in der Welt des Investierens, denn das Erfassen großer trendmäßiger Kursbewegungen kann äußerst profitabel sein. Mit dem Trend zu handeln ist jedoch oft leichter gesagt als getan, denn viele Indikatoren basieren auf Preisumkehrungen und nicht auf Trends. Diese Indikatoren sind nicht sehr effektiv, wenn es darum geht, Trendphasen zu erkennen oder vorherzusagen, ob sich Trends fortsetzen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indikatoren
Handeln Sie mit Gann an Ihrer Seite!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, ursprünglich von Gann erstellt, der zugab, dass dies "Die Mutter aller Charts" ist. Es ist eine der letzten Studien, die dieser große Trader uns hinterlassen hat. Die Zahlentabelle ist, wie alle Tabellen, offensichtlich recht einfach und basiert auf quadratischen Zahlen, der QUADRATSZAHL VON 12 und ist durch die Evolution eine der wichtigsten quadratischen Zahlen. Hier finden wir ZYKLUS, PREIS und ZEIT dank der Winkel und Gra
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Dynamic Flow Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Dynamic Flow Oscillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4! – Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Bedienung. – Der Dynamic Flow Oscillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen. – Der Indikator nutzt Preis- und Volumendaten zur Identifizierung von Überverkauft- und Überkauft-Zonen. – Der Oszillator ist ein Hilfsmittel zur Ermittlung exakter Einstiegspunkte aus Überverkauft-/Überkauft-Bereichen. –
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
Indikatoren
Signal-Trend-Indikator. Erkennt die Richtung des Trends und ist entsprechend gefärbt. Verfügt über eingebaute akustische und visuelle Warnungen bei Trendänderungen. Kann Benachrichtigungen an Ihr Telefon oder Ihre E-Mail senden. Ermöglicht Trend- und Gegentrend-Handel. Funktioniert mit allen Zeitrahmen, allen Währungspaaren, Metallen, Indizes und Kryptowährungen. Kann mit binären Optionen verwendet werden. Unverwechselbare Merkmale Kein erneutes Zeichnen; Einfache und klare Einstellungen
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
SimSim Arrow Momentum ist ein Standard-Momentum-Indikator, jedoch in einer Pfeilversion. Version für MetaTrader 5 Die Indikatorparameter ähneln den Standardparametern, plus einem zusätzlichen Parameter Delta. Delta = 0 - 100 Abweichungen vom 100er-Wert. Eine Änderung des Niveaus des 100er-Indikators, plus und minus ist möglich. Der Indikator generiert ein Signal, wenn der Preis die Niveaulinie = 100 +- Delta kreuzt. Aktivieren Sie „CONTROL DEAL“ für den Betrieb und Trades basierend auf dem
Gann Square of 144
Taras Slobodyanik
5 (6)
Indikatoren
Die Gann-Box (oder das Gann-Quadrat) ist eine Marktanalysemethode, die auf dem Artikel "Mathematische Formel für Marktprognosen" von W.D. Gann basiert. Dieser Indikator kann drei Modelle von Quadraten darstellen: 90, 52(104), 144. Es gibt sechs Varianten von Gittern und zwei Varianten von Bögen. Sie können mehrere Quadrate gleichzeitig in einem Diagramm darstellen. Parameter Quadrat - Auswahl eines Gann-Quadratmodells: 90 - Quadrat von 90 (oder Quadrat von neun); 52 (104) - Quadrat von 52 (od
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indikatoren
EZZ Elite Zig Zag ist ein Indikator für das MetaTrader 4 Terminal. Dieser Indikator spürt die Spitze des Trends auf der Grundlage der Marktumkehr auf und zeigt so verschiedene Möglichkeiten auf dem Finanzmarkt an. EZZ Elite Zig Zag ist ein visuelles Tool, intuitiv und einfach zu verstehen und zu benutzen. Testen Sie es selbst, indem Sie es kostenlos herunterladen. Autor Paulo Rocha alle Rechte vorbehalten
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Indikatoren
Verbesserte Version des kostenlosen HMA Trend Indikators (für MetaTrader 4) mit statistischer Analyse. HMA Trend ist ein Trendindikator, der auf dem Hull Moving Average (HMA) mit zwei Perioden basiert. HMA mit einer langsamen Periode identifiziert den Trend, während HMA mit einer schnellen Periode die kurzfristigen Bewegungen und Signale in Trendrichtung bestimmt. Die wichtigsten Unterschiede zur kostenlosen Version: Möglichkeit zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr anhand der
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator zeigt die Daten des Stochastik-Oszillators in einem höheren Zeitrahmen auf dem Chart an. Die Haupt- und Signallinien werden in einem separaten Fenster angezeigt. Die gestufte Reaktion wird nicht geglättet. Der Indikator eignet sich zum Üben von "manuellen" Forex-Handelsstrategien, die die Daten von mehreren Bildschirmen mit unterschiedlichen Zeitrahmen eines einzigen Symbols verwenden. Der Indikator verwendet die gleichen Einstellungen wie der Standardindikator und eine Dropdown-Li
HeikenAshi Smoothed Alerts
Do Thi Phuong Anh
Indikatoren
Was sind Heiken Ashi-Kerzen? Heiken Ashi, abgeleitet vom japanischen Begriff "Heikin Ashi", bedeutet übersetzt "Durchschnittspreisbalken". Es handelt sich um einen Indikator, der Preisbalken in einem Diagramm darstellt. Formel für Heiken Ashi-Kerzen : - Eröffnungskurs Heiken Ashi: (Eröffnungskurs der vorherigen Kerze + Schlusskurs) / 2 - Schlusskurs Heiken Ashi: (Eröffnungskurs + Höchstkurs + Tiefstkurs + Schlusskurs) / 4 - Heiken Ashi-Spitzenwert: Höchstwert von Hoch-, Eröffnungs- oder Schl
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indikatoren
Dies ist ein Trend-Indikator ohne Redrawing Entwickelt anstelle der binären Optionen Strategie (durch die Farbe des Martingale Candlestick) Funktioniert auch gut im Forex-Handel Wann öffnen Sie Trades (binäre Optionen) Ein Signal wird an der Stelle mit einer Kerze, die die aktuelle Kerze Es wird empfohlen, ein Geschäft für eine Kerze des aktuellen Zeitrahmens M1 und M5 zu öffnen Wenn ein blauer Punkt erscheint, öffnen Sie ein Geschäft nach oben Wenn ein roter Punkt erscheint, öffnen Sie einen Ha
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Indikatoren
Der schrittweise Trendindikator Der Stepping-Trend-Indikator verwendet für seine Berechnung den Average True Range (ATR-Indikator). Damit können Sie den Zeitraum der durchschnittlichen wahren Spanne selbst festlegen, ich habe den Standardwert auf 10 gesetzt . Details zum Indikator. Grüner Pfeil nach oben: Dies bedeutet, dass Sie sich am Anfang eines neuen Aufwärtstrends befinden und es Zeit ist, zu kaufen . Roter Pfeil nach unten : Dies bedeutet, dass Sie sich am Beginn eines neuen Abwärtstre
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indikatoren
[ZhiBiCCI] Indikatoren sind für alle Zyklusanwendungen und auch für alle Marktsorten geeignet. [ZhiBiCCI] Die grüne durchgezogene Linie ist eine Umkehrung der bullischen Divergenz. Die grüne gestrichelte Linie ist eine klassische bullische Divergenz. [ZhiBiCCI] Die durchgehende Linie zum Rot ist eine umgekehrte bearishe Divergenz. Die rote gepunktete Linie ist eine klassische bearishe Divergenz. [ZhiBiCCI] kann in den Parametern (Alert, Mail senden, Benachrichtigung senden) eingestellt werden
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Regenbogen Preis Visualizer v1.21 Sehen Sie, wo der Markt wirklich atmet. Verwandelt Ihren MT4-Chart in eine ultrapräzise Heatmap, die Preiszonen hervorhebt, die von großen Akteuren bevorzugt werden. Warum das wichtig ist 300 Kursebenen mit einer Auflösung von 0,2 Pips - mikroskopische Details. 8 visuelle Themen (Regenbogen, Feuer, Ozean...) für sofortige Lesbarkeit. Intelligente Deckkraft: rauscharme Überblendungen, echte Pop-Zonen. Leichtes Rendering mit automatischer Bereinigung. Vollständig
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Trend Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool! - Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet – 20 Optionen für den Parameter „Preis für Berechnung“. - Der sanfteste Oszillator, der je entwickelt wurde. - Grüne Farbe für Aufwärtstrends, Rote Farbe für Abwärtstrends. - Überverkaufte Werte: unter 5, überkaufte Werte: über 95. - Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern. -
Laguerre SuperTrend Clouds
Libertas LLC
Indikatoren
Laguerre SuperTrend Clouds erweitert den weit verbreiteten SuperTrend-Indikator um einen adaptiven Laguerre-Mittelungsalgorithmus und Warnmeldungen. Wie der Name schon sagt, ist Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) ein Trendindikator, der am besten in trendigen (nicht abgehackten) Märkten funktioniert. Der SuperTrend ist ein äußerst beliebter Indikator für den Intraday- und Tageshandel und kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. Die Einbeziehung der Laguerre-Gleichung in diesen Indikator kann ein
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indikatoren
Der Point61-Indikator ist das Ergebnis langjähriger Beobachtung des Preisverhaltens von Währungspaaren und Metallen. Es ist kein Geheimnis, dass Händler in Zeiten der Unsicherheit nach möglichen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus suchen - dem Punkt, an dem der Preis seine Bewegung stoppen sollte. An diesen Punkten gibt es 2 mögliche Szenarien: 1 . Umkehr (Korrektur) in die entgegengesetzte Richtung; 2 . Durchbruch zur Fortsetzung der Bewegung. Sehr oft werden diese Punkte genutzt, um
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indikatoren
Der Th3Eng PipFinite Indikator basiert auf einer sehr guten Analyse der richtigen Trendrichtung mit perfekten benutzerdefinierten Algorithmen. Es zeigt die wahre Richtung und den besten Punkt, um den Handel zu starten. Mit StopLoss Punkt und drei Take Profit Punkte. Außerdem zeigt es den richtigen Drehpunkt des Preises und kleine Punkte, um den dynamischen Unterstützungs- und Widerstandskanal zu ersetzen, der den Preis umgibt. Und schließlich zeichnet es eine sehr hilfreiche Box auf der linken S
Two Moving Average Crossover Alerts Serie MT4
Boris Armenteros
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator "Two Moving Average Crossover" für MetaTrader 4 (MT4) ist ein technisches Analysewerkzeug, das zwei gleitende Durchschnitte anzeigt und benachrichtigt, wenn sich die gleitenden Durchschnitte kreuzen. Der Indikator berechnet und stellt zwei gleitende Durchschnitte dar, von denen einer schneller und der andere langsamer ist. Wenn der schnellere gleitende Durchschnitt über dem langsameren gleitenden Durchschnitt kreuzt, gilt dies als Aufwärtssignal und deutet auf eine mögliche Trendu
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indikatoren
Forex Gump ist ein vollendetes halbautomatisches Handelssystem. In Form von Pfeilen werden Signale für die Eröffnung und Schließung von Geschäften auf dem Bildschirm angezeigt. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Anweisungen des Indikators zu folgen. Wenn der Indikator einen blauen Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Kaufauftrag erteilen. Wenn der Indikator einen roten Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Verkaufsauftrag erteilen. Schließen Sie Aufträge, wenn der Indikator ein gelbes Kreuz anzeigt. Um da
Ask Candles Indicator
Thomas Tiozzo
Indikatoren
Haben Sie genug von der Unsicherheit, die entsteht, wenn Ihre Aufträge aufgrund des Spreads nicht an einer bestimmten Linie stoppen? Suchen Sie nicht weiter! Wir stellen Ihnen unseren Indikator vor, der Candlesticks auf der Grundlage des Ask-Preises anstelle des traditionellen, in MQL4 verwendeten Bid-Charts anzeigt. Mit diesem Indikator können Sie sich von den Frustrationen verabschieden, die durch das bid-basierte Chart verursacht werden, da es Ihnen eine genauere Darstellung der Marktbewegung
Matrixs
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Matrix ist ein Forex-Pfeilindikator. Zeigt Signale einfach und klar an! Die Pfeile zeigen die Richtung der Transaktion an und sind entsprechend eingefärbt, wie man auf den Screenshots sehen kann. Wie Sie sehen können, ist der Handel mit einem solchen Indikator einfach. Ich habe gewartet, bis ein Pfeil in der gewünschten Richtung erschien - ich habe ein Geschäft eröffnet. Wenn sich ein Pfeil in die entgegengesetzte Richtung bildete, wurde das Geschäft geschlossen. Der Indikator zeigt auch die Lin
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indikatoren
ZWEI PAARE QUADRAT HECKENMETER INDIKATOR Probieren Sie diesen brillanten 2-Paar-Quadrat-Indikator aus Er zeichnet eine quadratische Welle der Beziehung zwischen Ihren beiden Eingangssymbolen wenn die Rechteckwelle -1 anzeigt, dann ist es eine sehr gute Gelegenheit, Paar1 zu VERKAUFEN und Paar2 zu KAUFEN wenn die quadratische Welle +1 anzeigt, dann ist es eine sehr gute Gelegenheit, Paar1 zu KAUFEN und Paar2 zu VERKAUFEN die Eingänge sind: 2 Paare von Symbolen Indexwert: ich verwende 20 für M30
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Indikatoren
Magischer Pfeil-Indikator - Klare & verlässliche Signale Der Magische Pfeil-Indikator ist ein trendfolgendes Werkzeug, das Ihnen kristallklare Kauf- und Verkaufssignale liefert. Er zeigt mit hoher Wahrscheinlichkeit Umkehrungen und Einstiege an. Kein Rätselraten mehr - folgen Sie einfach den Pfeilen auf Ihrem Chart! Der Magische Pfeil-Indikator ist ein leistungsstarkes, einfach zu bedienendes Handelsinstrument, das Ihnen hilft, die profitabelsten Kauf- und Verkaufschancen auf dem Forex-Markt
Long island reversal
Dmitry Fedoseev
Indikatoren
Ein Indikator für Muster #31 ("Long Island") aus Encyclopedia of Chart Patterns von Thomas N. Bulkowski. Die zweite Lücke verläuft in die entgegengesetzte Richtung. Parameter: Alerts - Warnung anzeigen, wenn ein Pfeil erscheint Push - sendet eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Pfeil erscheint (erfordert Konfiguration im Terminal) GapSize - Mindestgröße der Lücke in Punkten ArrowType - ein Symbol von 1 bis 17 ArrowVShift - vertikale Verschiebung der Pfeile in Punkten ShowLevels - zeigt Ebenen
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indikatoren
AMD Adaptive Moving Average (AAMA) AAMA ist ein adaptiver gleitender Durchschnittsindikator für MetaTrader 4, der seine Reaktionsgeschwindigkeit automatisch an die Marktbedingungen anpasst. Hauptfunktionen: Adaptiver gleitender Durchschnitt basierend auf Kaufmans Effizienzverhältnis – reagiert schnell in Trendphasen und filtert Marktgeräusche in Seitwärtsphasen Automatische Erkennung der 4 AMD-Marktphasen: Akkumulation, Markup (Aufwärtstrend), Distribution, Markdown (Abwärtstrend) Anpassung an
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Blasenindikator — Preisverlangsamung + Volumenspike-Erkennung Ein einfaches visuelles Tool, das farbige Quadrate auf dem Chart anzeigt, wenn sich der Preis plötzlich verlangsamt und gleichzeitig das Volumen sprunghaft ansteigt. (Mit Füllfunktion und konzentrischem Blaseneffekt) Es hilft, Schlüsselmomente zu erkennen, in denen sich der Markt auf eine Bewegung vorbereitet. Was der Indikator macht: Erkennt Momente, in denen der Markt „zögert“, bevor er sich bewegt Zeigt, wo hohes Volumen auftritt,
SimpleCustomBox
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
SimpleCustomBox – MT5 Sitzungsbox & Hoch/Tief Linien Indikator Überblick: SimpleCustomBox ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Indikator für MetaTrader 5, mit dem du bestimmte Handelssitzungen auf deinem Chart visuell hervorheben kannst. Definiere eigene Zeitbereiche, sieh sofort das Hoch und Tief der Sitzung und triff bessere Handelsentscheidungen dank klarer visueller Grenzen. Ideal für Daytrader, Scalper und alle, die mit intraday Preisbewegungen arbeiten. Hauptfunktionen: Benut
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Volume Profile Density V2.40 Zeigt die Volumenverteilung nach Preisniveau und offenbart Zonen institutionellen Interesses. Im Gegensatz zum klassischen Volumen (über Zeit) zeigt es, wo tatsächlich gehandelt wurde. Grundprinzipien: Horizontale Balken = gehandelte Volumen pro Preis Längerer Balken → höheres Volumen Rote Zonen = wichtige Unterstützungen / Widerstände Hauptzwecke: Echte Unterstützungs- und Widerstandszonen erkennen POC (Point of Control) bestimmen Value Area (70 % des Volumens) defi
FREE
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indikatoren
Indikator basierend auf Tick-Spread-Ungleichgewicht. TF: Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1 bis D1). Paar: Kompatibel mit Forex, Indizes, Gold und CFDs (automatische Anpassung für JPY, Gold, CFDs). Einstellungen: TickWindow (200) – Beobachtungsfenster für Ticks SpreadWeight (1.5) – Gewichtung des Spreads NormalizationPeriod (20) – Normalisierungsperiode (z-Score) Overbought / Oversold (±3.0) – Alarmgrenzen AlertCooldown (300s) – Abkühlzeit zwischen Alarmen Fazit: Proxy Order Flow – Imbalan
Mean Reversion Probability MT5
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Mean Reversion Probability – Statistischer Umkehrindikator Kurzbeschreibung Institutioneller Indikator, der die statistische Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr zum 200-Perioden-Gleitenden Durchschnitt (MA200) auf Basis historischer Überdehnungen berechnet. Erkennt Marktübermüdung mit quantitativer Präzision. Hauptfunktionen Erweiterte Statistik – Erstellt eine Datenbank mit über 500 historischen Überdehnungen zur Berechnung realer Wahrscheinlichkeiten Wahrscheinlichkeitswert (0–99%) – Präzise Q
CustomBreakout
Vincent Jose Proenca
Experten
Range Breakout EA - Einfache Beschreibung Konzept Ein automatisierter Handelsroboter für MetaTrader 5, der Range Breakouts mit zwei Schlüsselperioden ausnutzt: Funktionen Automatisches Marktstunden-Management Anpassbarer Stop Loss und Take Profit Intelligenter Trailing Stop Eingebauter Testmodus für Simulationen Detaillierte Protokolle zur Überwachung Wie es funktioniert Zeichnet extreme Preise zu Beginn des Tages auf Wartet auf einen Ausbruch aus dem sekundären Bereich Eröffnet eine Position i
FREE
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
PDHL - zeigt einfach die Höchst- und Tiefstwerte der vergangenen Tage direkt in Ihrem Diagramm an und bietet so eine schnelle und visuelle Referenz für vergangene Schlüsselwerte. Der Indikator ist leichtgewichtig und leicht anpassbar . Sie können die Anzahl der angezeigten Tage, die Farben sowie den Stil und die Dicke der Linien nach Ihren Wünschen einstellen. Der Indikator ist einfach und praktisch gestaltet, funktioniert aber möglicherweise nicht auf allen Instrumenten oder Plattformen . Nur T
FREE
Spikes Signal
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Spike Signal v1.2 — MT5-Indikator, der Boom/Crash-Spikes erkennt und Scalping-Signale in Echtzeit liefert. TF: Funktioniert auf allen Zeitrahmen (empfohlen M1–M15). Paar: Für Boom/Crash-Indizes (Deriv) entwickelt, auch für volatile Märkte geeignet. Einstellungen: SpikeSensitivity / MinSize – Empfindlichkeit und Mindestgröße des Spikes EMA (8/21) – Einstiegssignale RSI (14) – Trendfilter TP/SL Points – Gewinn-/Verlustziele Trailing Exit / Alerts – Ausstiegslogik und Warnungen Kurzes Fazit: Spi
VolumeSR MT4
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Dieser Indikator identifiziert automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus durch die Analyse von Volumenmustern. Im Gegensatz zu traditionellen S/R-Tools, die sich nur auf den Preis verlassen, findet Volume S/R Niveaus, auf denen der Markt wirklich reagiert hat. ERKENNUNGSLOGIK : - Zonen mit hohem Volumen: Preisniveaus, auf denen starke Käufe/Verkäufe stattfanden - Zonen mit geringem Volumen: Bereiche von schwachem Interesse - potenzielle Ausbruchs- oder Umkehrzonen INTELLIGENT
FREE
Iceblock Volume
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Kurzer Satz: Iceblock — MT4-Indikator zur Erkennung von Volumen-Clustern mit geringem Kursbewegung (iceberg-ähnliches Verhalten). TF: Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1 bis D1). Paar: Kompatibel mit Forex, Indizes, Gold und CFDs. Einstellungen: VolumeLookback – Kerzen zur Berechnung des Durchschnittsvolumens VolumeThreshold – Multiplikator zum Erkennen ungewöhnlich hohen Volumens ClusterSize – Anzahl benachbarter Kerzen zur Bestätigung eines Clusters RangeComparisonPeriod – Periode zur Mit
FREE
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
PVWAP Improved MT5 – Erweiterter Volume Weighted Average Price Indikator PVWAP Improved MT5 ist eine verbesserte und optimierte Version meines persoenlichen VWAP-Indikators. Der Indikator zeigt den volumen­gewichteten Durchschnittspreis sowie mehrere Standardabweichungsbaender an, die dabei helfen, potenzielle Unterstuetzungs-, Widerstands- und Erschoepfungszonen zu erkennen. Er funktioniert auf allen Zeitrahmen und bleibt auch bei grossen Kursdaten schnell und stabil. Zweck des Indikators Der V
Liquidity Compression MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indikatoren
Institutioneller Liquiditätskompressionsindikator Dieser Indikator misst in Echtzeit die Verengung der Liquidität mithilfe der normalisierten Breite der Bollinger-Bänder, des Volumens und des durchschnittlichen Spreads, um Kompressionsphasen vor Kursausbrüchen zu erkennen. Darstellung: Professionelles separates Fenster mit „Compression Score“-Histogramm und „Threshold“-Referenzlinie. Hauptmerkmale Früherkennung: Erkennt Kontraktionszonen vor Preisimpulsen. Multifaktorielle Messung: Kombiniert n
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Volumen-zu-Preis-Bewegungs-Oszillator (VP Oscillator) für MT5 Der VP Oscillator hebt das Gleichgewicht (oder Ungleichgewicht) zwischen Handelsvolumen und Preisbewegung hervor und hilft Händlern, versteckte Akkumulations-, Distributions- oder Abschwächungstrends zu erkennen. Wie er funktioniert: Berechnet die Preisspanne (Hoch-Tief) und das Tick-Volumen eines jeden Balkens. Normalisiert beide Werte über einen bestimmten Zeitraum (Standard: 14). Stellt die absolute Differenz zwischen ihnen ×100 da
FREE
Institutional Flow Detector
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Institutioneller Flussindikator Ein intelligentes, volumenbasiertes Tool, das institutionelle Aktivitätszonen durch direkte Auftragsflussmuster erkennt. Es zeigt, wo große Institutionen tätig sind. Ein fortschrittlicher Volumenindikator, der Rauschen herausfiltert, um wahrscheinliche institutionelle Muster zu identifizieren. Wichtigste Merkmale Intelligente Erkennung von Clustern Automatische Identifizierung Signal-Klassifizierung: Violett / Gelb - Institutionelle Zone - starke, anhaltende insti
VMS Oscillator
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Volumen & Bewegungsstärke (VMS) Indikator für MT5 Der VMS-Indikator zeigt das Verhältnis zwischen Handelsvolumen und Preisbewegungsstärke an und hilft Händlern zu beurteilen, wie gut die Marktaktivität die Preisbewegung unterstützt. Wie er funktioniert: Misst das Tick-Volumen als Handelsaktivität. Berechnet die Bewegungsstärke anhand einer normalisierten True Range (%). Beide Werte können geglättet (Standard: 5) und optional normalisiert (0-100) werden, um die Konsistenz zwischen den Märkten zu
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
VWAP_PC_MQL5 - ein einfacher, selbst entwickelter VWAP-Indikator, der volumengewichtete Preisniveaus in Echtzeit direkt auf Ihrem MT5-Chart anzeigt. TF: Funktioniert auf allen Zeitfenstern. Paar: Kompatibel mit allen Symbolen - Forex, Indizes, Rohstoffen und Aktien. Einstellungen: Angewandter Preis - Preistyp, der für die VWAP-Berechnung verwendet wird (Close, Typical, Weighted, etc.) Linienfarbe / -breite / -stil - passen Sie das Aussehen der VWAP-Linien an Session Reset - optionaler Reset pr
FREE
Custom Box CFDs
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Range Box-Indikator für Handelssitzungen Dieser Indikator ermöglicht es Händlern, bestimmte Zeitspannen direkt auf ihrem Chart zu visualisieren und zu analysieren , indem sie rechteckige Boxen für jede Handelssitzung zeichnen. Hauptmerkmale: Anpassbares Sitzungsintervall: Legen Sie Ihre eigenen Start- und Endzeiten für die Sitzungen fest. Anzahl der angezeigten Tage: Wählen Sie, wie viele vergangene Sitzungen sichtbar sind. Standardfarbe und spezielle Farbe für Montag: Heben Sie die wöchentliche
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
STRUCTURAL TREND LINES - MT4/MT5 Indikator Einfacher Indikator, der automatisch Trendlinien basierend auf der Marktstruktur zeichnet. Features: - 3 Grade der Strukturerkennung (kurz-, mittel-, langfristig) - Konfigurierbare Swing-Stärke für jeden Grad - Einzelne Farbe pro Grad für saubere Visualisierung - Einstellbare Anzahl von Linien pro Grad - Anpassbare Farben und Linienbreiten Funktionsweise: Der Indikator identifiziert Swing-Hochs und -Tiefs basierend auf dem Stärke-Parameter, verbindet
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Dynamische Pivot-Zonen - Ihr Level-Assistent auf dem Chart Dieser Indikator ist so etwas wie ein GPS für Ihren Handel . Er zeigt Ihnen, wo sich der Kurs gerne aufhält, wo er nervös wird und wo er durchfliegt. Sie brauchen keine Pivots mehr von Hand zu berechnen oder Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erraten. Was es tut: Stellt automatisch H1-, H4- und D1-Pivots dar. Zeigt Unterstützungs- und Widerstandszonen an: R1, R2, S1, S2. Die Linien sind farbig und leicht zu lesen , so dass Sie sof
FREE
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Adaptive Flow MAs ist ein gleitender Durchschnittsindikator, der sich auf natürliche Weise den Marktbewegungen anpasst. Im Gegensatz zu herkömmlichen Durchschnittswerten passt er seine Perioden dynamisch an die jüngste Volatilität und den aktuellen Trend an. Der EMA folgt raschen Kursschwankungen, um jeden Impuls zu erfassen, während der SMA glatter bleibt und eine stabile und zuverlässige Referenz darstellt. Mit einer übersichtlichen Anzeige der aktuellen adaptiven Perioden hilft dieses Tool d
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Einfacher Indikator, der automatisch Trendlinien auf Basis der Marktstruktur zeichnet. Features: - 3 Grade der Strukturerkennung (kurz-, mittel-, langfristig) - Konfigurierbare Swing-Stärke für jeden Grad - Einzelne Farbe pro Grad für saubere Visualisierung - Einstellbare Anzahl von Linien pro Grad - Anpassbare Farben und Linienbreiten Funktionsweise: Der Indikator identifiziert Swing-Hochs und -Tiefs basierend auf dem Stärke-Parameter, verbindet dann di
FREE
Daily Bar Number CFD
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Indikator, der die Balken (Kerzen) in einer benutzerdefinierten Handelssitzung nummeriert. Der Indikator ermöglicht: Definition der Startzeit der Sitzung (StartHour und StartMinute) Anzeige der Zahlen nur bei ungeraden Balken (wenn AfficherUniquementImpairs wahr ist) Anzeige von Zahlen für die letzten N Tage (NbJours) Anpassen der Farbe und Schriftgröße des Textes Der Indikator durchläuft die Balken der letzten N Tage in einer Schleife und beginnt für jeden Tag mit der Zählung ab der Startzeit
FREE
Session Bar Numbering for CFDs Customizable MT4
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Dieser Indikator ermöglicht es Ihnen, die Balken innerhalb einer Handelssitzung für CFDs zu nummerieren. Er funktioniert auf GER40, UK100, US30, US100 und US500 und ist vollständig anpassbar, um Ihrem Handelsstil und Ihren Chartvorlieben zu entsprechen. Hauptmerkmale & Parameter: Anpassbares Sitzungsintervall: Definieren Sie Ihre eigenen Start- und Endzeiten der Sitzung Option zum Ausblenden gerader Zahlen für einen übersichtlicheren Chart Anpassen des Zahlenabstands : Positionieren Sie die Bar-
FREE
Candle Activity Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Der Candle Activity Visualizer verwandelt Ihren Chart in eine dynamische Heatmap, die Ihnen einen klaren Überblick über den Kauf- und Verkaufsdruck gibt. Eingehende Markteinblicke: Erkennung aktiver Zonen: Der Algorithmus hebt Bereiche hervor, in denen sich ein hohes Volumen innerhalb einer engen Preisspanne aufbaut, und zeigt so wichtige Druckzonen auf. Intensität in Echtzeit: Die Farben passen sich in Echtzeit an und gehen bei zunehmender Aktivität fließend von kühlen zu wärmeren Tönen über. V
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Regenbogen Preis Visualizer v1.21 Sehen Sie, wo der Markt wirklich atmet. Verwandelt Ihren MT4-Chart in eine ultrapräzise Heatmap, die Preiszonen hervorhebt, die von großen Akteuren bevorzugt werden. Warum das wichtig ist 300 Kursebenen mit einer Auflösung von 0,2 Pips - mikroskopische Details. 8 visuelle Themen (Regenbogen, Feuer, Ozean...) für sofortige Lesbarkeit. Intelligente Deckkraft: rauscharme Überblendungen, echte Pop-Zonen. Leichtes Rendering mit automatischer Bereinigung. Vollständig
SmartBubbles Accumulation
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Blasenindikator — Preisverlangsamung + Volumenspike-Erkennung Ein einfaches visuelles Tool, das farbige Quadrate auf dem Chart anzeigt, wenn sich der Preis plötzlich verlangsamt und gleichzeitig das Volumen sprunghaft ansteigt. (Mit Füllfunktion und konzentrischem Blaseneffekt) Es hilft, Schlüsselmomente zu erkennen, in denen sich der Markt auf eine Bewegung vorbereitet. Was der Indikator macht: Erkennt Momente, in denen der Markt „zögert“, bevor er sich bewegt Zeigt, wo hohes Volumen auftritt,
Pivot PDHL Levels
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
AutoPivot – Automatischer Pivotpunkte-Indikator MT4-Indikator, der Pivotpunkte (PP, R1/R2/R3, S1/S2/S3) und die Hoch-/Tiefstände des Vortages (PDH/PDL) anzeigt. Hauptfunktionen: Automatische Anpassung an den Zeitrahmen des Charts (H4/D1/W1) Zonen zwischen PDH/PDL und der nächstgelegenen Unterstützungs- oder Widerstandsebene 8 vorkonfigurierte Farbthemen Vollständige Anpassung von Farben, Linienstilen und Zonen-Transparenz Kompakte Beschriftungen mit optionaler Preisanzeige Konfigurierbare automa
Structural Trend Lines
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Einfacher Indikator, der automatisch Trendlinien auf Basis der Marktstruktur zeichnet. Features: - 3 Grade der Strukturerkennung (kurz-, mittel-, langfristig) - Konfigurierbare Swing-Stärke für jeden Grad - Einzelne Farbe pro Grad für saubere Visualisierung - Einstellbare Anzahl von Linien pro Grad - Anpassbare Farben und Linienbreiten Funktionsweise: Der Indikator identifiziert Swing-Hochs und -Tiefs basierend auf dem Stärke-Parameter, verbindet dann di
Volume Profil MT4
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Volume Profile Rectangle – Produktbeschreibung Übersicht Interaktiver Volumenprofil-Indikator , der eine horizontale Analyse des gehandelten Volumens auf jedem Preisniveau innerhalb eines ausgewählten Bereichs anzeigt. Er erstellt automatisch ein verschiebbares Rechteck und zeigt farbige Balken, die die Verteilung von bullischem und bärischem Volumen darstellen. Was er macht: Zeigt horizontales Volumen an : Visualisiert die Volumenverteilung auf jedem Preisniveau als horizontale Balken Bullisch/
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension