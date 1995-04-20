MTF Trend Scanner
- Индикаторы
- Vincent Jose Proenca
- Версия: 1.0
- Активации: 5
MTF Trend Scanner — это профессиональный инструмент многофреймового анализа, который помогает мгновенно определять согласованность тренда на нескольких таймфреймах.
Индикатор отображает компактную панель с текущим состоянием тренда одновременно для M5, M15, M30, H1 и H4. Не нужно переключать графики — вся нужная информация находится в одной панели.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Индикатор сочетает два проверенных метода технического анализа:
-
Пересечение скользящих средних (быстрая EMA против медленной EMA)
-
Фильтр RSI (выше/ниже уровня 50)
Логика сигналов:
-
ПОКУПКА: Быстрая MA > Медленной MA И RSI > 50
-
ПРОДАЖА: Быстрая MA < Медленной MA И RSI < 50
-
ОЖИДАНИЕ: Смешанные условия (нет чёткого тренда)
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-
Обновление в реальном времени (каждые 500 мс + на каждом тике)
-
Чистый, современный интерфейс в тёмной теме
-
Цветовое кодирование для мгновенного восприятия
-
Полная настраиваемость параметров
-
Лёгкая нагрузка на систему
-
Работает на любом инструменте и таймфрейме
-
Без перерисовки — сигналы рассчитываются по значениям закрытия текущей свечи
ПАРАМЕТРЫ
Настройки индикатора:
-
Период быстрой MA (по умолчанию: 9)
-
Период медленной MA (по умолчанию: 21)
-
Метод MA (EMA/SMA)
-
Период RSI (по умолчанию: 14)
Визуальные настройки:
-
Цвета покупок/продаж/нейтрали
-
Цвет фона и рамки
-
Позиция панели (координаты X/Y)
-
Выбор угла (0–3)
-
Масштабирование панели
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
-
Используйте для подтверждения тренда перед входом в сделку
-
Ищите выравнивание таймфреймов (все зелёные = сильный восходящий тренд)
-
Комбинируйте с вашей стратегией как фильтр
-
Идеально подходит для свинг-трейдинга и внутридневной торговли