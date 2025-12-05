MTF Trend Scanner est un outil professionnel d’analyse multi-unités de temps qui vous aide à identifier l’alignement des tendances sur plusieurs timeframes d’un seul coup d’œil.

L’indicateur affiche un tableau de bord compact montrant l’état de la tendance en temps réel pour les unités M5, M15, M30, H1 et H4 simultanément. Plus besoin de changer de graphique : tout est regroupé dans un seul panneau.

COMMENT ÇA FONCTIONNE

L’indicateur combine deux méthodes d’analyse technique éprouvées :

Croisement de moyennes mobiles (EMA rapide vs EMA lente)

Filtre RSI (au-dessus/en-dessous du niveau 50)

Logique des signaux :

ACHAT : MA rapide > MA lente ET RSI > 50

VENTE : MA rapide < MA lente ET RSI < 50

ATTENTE : Conditions mixtes (pas de tendance claire)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Mises à jour en temps réel (raffraîchissement 500 ms + tick-par-tick)

Interface moderne, propre, thème sombre

Cellules colorées pour une lecture instantanée

Paramètres entièrement personnalisables

Léger – très faible consommation CPU

Fonctionne sur tout actif et tout timeframe

Aucun repainting – signaux basés sur la clôture de la bougie en cours

PARAMÈTRES

Paramètres de l’indicateur :

Période de la MA rapide (par défaut : 9)

Période de la MA lente (par défaut : 21)

Méthode MA (EMA/SMA)

Période RSI (par défaut : 14)

Paramètres visuels :

Couleurs achat/vente/neutre

Couleurs d’arrière-plan et de bordure

Position du panneau (coordonnées X/Y)

Sélection du coin (0–3)

Échelle du panneau (redimensionnement)

UTILISATION RECOMMANDÉE