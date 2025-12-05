MTF Trend Scanner
- Indicatori
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
MTF Trend Scanner è uno strumento professionale di analisi multi–timeframe che aiuta a identificare l’allineamento dei trend su diversi intervalli temporali a colpo d’occhio.
L’indicatore mostra un pannello compatto che visualizza in tempo reale lo stato del trend per M5, M15, M30, H1 e H4 simultaneamente. Non serve cambiare grafico: tutte le informazioni sono riunite in un unico pannello.
COME FUNZIONA
L’indicatore combina due metodi affidabili di analisi tecnica:
-
Incrocio delle medie mobili (EMA veloce vs EMA lenta)
-
Filtro RSI (sopra/sotto il livello 50)
Logica dei segnali:
-
BUY (ACQUISTO): MA veloce > MA lenta E RSI > 50
-
SELL (VENDITA): MA veloce < MA lenta E RSI < 50
-
WAIT (ATTESA): Condizioni miste (nessun trend chiaro)
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
-
Aggiornamenti in tempo reale (500 ms + tick per tick)
-
Interfaccia moderna con tema scuro
-
Celle colorate per un riconoscimento immediato
-
Parametri completamente personalizzabili
-
Leggero – consumo minimo di CPU
-
Funziona su qualsiasi strumento e timeframe
-
Nessun repaint – segnali calcolati sulla chiusura della candela attuale
PARAMETRI
Impostazioni dell’indicatore:
-
Periodo MA veloce (default: 9)
-
Periodo MA lenta (default: 21)
-
Metodo MA (EMA/SMA)
-
Periodo RSI (default: 14)
Impostazioni visive:
-
Colori per acquisto/vendita/neutrale
-
Colori di sfondo e bordo
-
Posizione del pannello (coordinate X/Y)
-
Selezione dell’angolo (0–3)
-
Scala del pannello (ridimensionamento)
UTILIZZO CONSIGLIATO
-
Usalo per confermare il trend prima di entrare a mercato
-
Cerca l’allineamento dei timeframe (tutto verde = forte trend rialzista)
-
Combinalo con la tua strategia come filtro
-
Ideale per swing trading e intraday