MTF Trend Scanner

MTF Trend Scanner는 여러 시간대의 추세 정렬을 한눈에 확인할 수 있는 전문적인 멀티 타임프레임 분석 도구입니다.

이 지표는 M5, M15, M30, H1, H4의 실시간 추세 상태를 동시에 보여주는 컴팩트한 대시보드를 제공합니다. 차트를 변경할 필요 없이 필요한 모든 정보가 한 패널에 표시됩니다.

작동 방식

이 지표는 다음 두 가지 검증된 기술적 분석 방법을 결합합니다:

이동 평균선 크로스오버 (빠른 EMA vs 느린 EMA)

RSI 필터 (50 레벨 위/아래)

신호 논리:

매수 : 빠른 MA > 느린 MA 그리고 RSI > 50

매도 : 빠른 MA < 느린 MA 그리고 RSI < 50

대기: 조건 혼합 (명확한 추세 없음)

주요 특징

실시간 업데이트 (500ms + 틱 단위)

현대적이고 깔끔한 다크 테마 인터페이스

즉각적 인식을 위한 색상 코드 셀 표시

사용자 지정 가능한 모든 설정

가벼운 구조, 낮은 CPU 사용량

모든 종목 및 시간대에서 작동

리페인트 없음 — 신호는 현재 캔들 종가 기준으로 계산

설정 값

지표 설정:

빠른 MA 기간 (기본값: 9)

느린 MA 기간 (기본값: 21)

MA 방식 (EMA/SMA)

RSI 기간 (기본값: 14)

시각 설정:

매수/매도/중립 색상

배경 및 테두리 색상

패널 위치 (X/Y 좌표)

코너 선택 (0–3)

패널 크기 조정 비율

추천 사용 방법