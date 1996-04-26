MTF Trend Scanner
- 지표
- Vincent Jose Proenca
- 버전: 1.0
- 활성화: 5
MTF Trend Scanner는 여러 시간대의 추세 정렬을 한눈에 확인할 수 있는 전문적인 멀티 타임프레임 분석 도구입니다.
이 지표는 M5, M15, M30, H1, H4의 실시간 추세 상태를 동시에 보여주는 컴팩트한 대시보드를 제공합니다. 차트를 변경할 필요 없이 필요한 모든 정보가 한 패널에 표시됩니다.
작동 방식
이 지표는 다음 두 가지 검증된 기술적 분석 방법을 결합합니다:
-
이동 평균선 크로스오버 (빠른 EMA vs 느린 EMA)
-
RSI 필터 (50 레벨 위/아래)
신호 논리:
-
매수: 빠른 MA > 느린 MA 그리고 RSI > 50
-
매도: 빠른 MA < 느린 MA 그리고 RSI < 50
-
대기: 조건 혼합 (명확한 추세 없음)
주요 특징
-
실시간 업데이트 (500ms + 틱 단위)
-
현대적이고 깔끔한 다크 테마 인터페이스
-
즉각적 인식을 위한 색상 코드 셀 표시
-
사용자 지정 가능한 모든 설정
-
가벼운 구조, 낮은 CPU 사용량
-
모든 종목 및 시간대에서 작동
-
리페인트 없음 — 신호는 현재 캔들 종가 기준으로 계산
설정 값
지표 설정:
-
빠른 MA 기간 (기본값: 9)
-
느린 MA 기간 (기본값: 21)
-
MA 방식 (EMA/SMA)
-
RSI 기간 (기본값: 14)
시각 설정:
-
매수/매도/중립 색상
-
배경 및 테두리 색상
-
패널 위치 (X/Y 좌표)
-
코너 선택 (0–3)
-
패널 크기 조정 비율
추천 사용 방법
-
진입 전에 추세 확인용으로 사용
-
시간대 정렬 확인 (전부 녹색 = 강한 상승 추세)
-
기존 전략과 함께 필터로 활용
-
스윙 트레이딩 및 인트라데이 트레이딩에 적합