MTF Trend Scanner
- インディケータ
- Vincent Jose Proenca
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
MTF Trend Scanner（マルチタイムフレーム・トレンドスキャナー） は、複数の時間足におけるトレンドの一致を一目で確認できるプロ仕様の分析ツールです。
インジケーターは M5、M15、M30、H1、H4 のトレンド状況をリアルタイムで表示するコンパクトなダッシュボードを提供します。チャートを切り替える必要はありません — 必要な情報はすべて一つのパネルに集約されています。
仕組み
このインジケーターは次の2つの実績あるテクニカル手法を組み合わせています：
-
移動平均線のクロス（高速 EMA vs 低速 EMA）
-
RSI フィルター（50ラインより上/下）
シグナルロジック：
-
買い：高速 MA > 低速 MA かつ RSI > 50
-
売り：高速 MA < 低速 MA かつ RSI < 50
-
待ち：条件が混在（明確なトレンドなし）
主な特徴
-
リアルタイム更新（500ms 更新 + ティックごと）
-
モダンで見やすいダークテーマ
-
色分けセルで瞬時に状況把握
-
パラメーター完全カスタマイズ可能
-
軽量で CPU 負荷が少ない
-
すべての銘柄・時間足で使用可能
-
リペイントなし — シグナルは現在の足の終値で計算
パラメーター
インジケーター設定：
-
高速 MA 期間（デフォルト：9）
-
低速 MA 期間（デフォルト：21）
-
MA の種類（EMA/SMA）
-
RSI 期間（デフォルト：14）
ビジュアル設定：
-
買い／売り／中立の色
-
背景・枠線の色
-
パネルの位置（X/Y 座標）
-
コーナー選択（0〜3）
-
パネルのスケール（サイズ調整）
推奨される使い方
-
エントリー前のトレンド確認に使用
-
時間足の一致をチェック（すべて緑＝強い上昇トレンド）
-
既存の戦略と組み合わせてフィルターとして使用
-
スイングトレードやデイトレードに最適