MTF Trend Scanner
- 指标
- Vincent Jose Proenca
- 版本: 1.0
- 激活: 5
MTF Trend Scanner 是一款专业的多周期趋势分析工具，可帮助您快速识别多个周期之间的趋势一致性。
该指标提供一个紧凑的仪表盘，同时显示 M5、M15、M30、H1 和 H4 的实时趋势状态。无需切换图表——所有信息都集中在一个面板中。
工作原理
指标结合了两种经过验证的技术分析方法：
-
均线交叉（快速 EMA vs 慢速 EMA）
-
RSI 筛选（高于/低于 50 水平）
信号逻辑：
-
买入：快速 MA > 慢速 MA 且 RSI > 50
-
卖出：快速 MA < 慢速 MA 且 RSI < 50
-
等待：条件混合（趋势不明确）
主要功能
-
实时更新（500ms 刷新 + 每个 tick 更新）
-
现代、简洁的深色界面
-
颜色编码，便于快速识别
-
参数完全可自定义
-
轻量级，占用资源低
-
适用于任何品种和周期
-
无重绘，信号基于当前 K 线收盘价计算
参数设置
指标设置：
-
快速 MA 周期（默认：9）
-
慢速 MA 周期（默认：21）
-
MA 方法（EMA/SMA）
-
RSI 周期（默认：14）
视觉设置：
-
买/卖/中性颜色
-
背景和边框颜色
-
面板位置（X/Y 坐标）
-
面板角位置（0–3）
-
缩放比例（调整面板大小）
推荐用法
-
用于进场前的趋势确认
-
寻找周期一致性（全部绿色 = 强烈上涨趋势）
-
与您现有策略结合用作过滤工具
-
适用于波段交易和日内交易