MTF Trend Scanner

MTF Trend Scanner é uma ferramenta profissional de análise multi-timeframe que ajuda você a identificar o alinhamento de tendências em vários prazos rapidamente.

O indicador exibe um painel compacto mostrando o estado da tendência em tempo real para M5, M15, M30, H1 e H4 simultaneamente. Não há necessidade de trocar de gráfico — tudo está reunido em um só painel.

COMO FUNCIONA

O indicador combina dois métodos comprovados da análise técnica:

  • Cruzamento de médias móveis (EMA rápida vs EMA lenta)

  • Filtro de RSI (acima/abaixo do nível 50)

Lógica de sinal:

  • COMPRA: MA rápida > MA lenta E RSI > 50

  • VENDA: MA rápida < MA lenta E RSI < 50

  • AGUARDAR: Condições mistas (sem tendência clara)

PRINCIPAIS RECURSOS

  • Atualização em tempo real (a cada 500 ms + a cada tick)

  • Interface moderna em tema escuro

  • Células coloridas para reconhecimento instantâneo

  • Totalmente personalizável

  • Leve — baixo consumo de CPU

  • Funciona em qualquer ativo e timeframe

  • Sem repaint — sinais calculados no fechamento da vela atual

PARÂMETROS

Configurações do indicador:

  • Período da MA rápida (padrão: 9)

  • Período da MA lenta (padrão: 21)

  • Método da MA (EMA/SMA)

  • Período do RSI (padrão: 14)

Configurações visuais:

  • Cores de compra/venda/neutro

  • Cores de fundo e borda

  • Posição do painel (coordenadas X/Y)

  • Seleção de canto (0–3)

  • Escala do painel (tamanho ajustável)

USO RECOMENDADO

  • Use para confirmar tendências antes de entrar em operações

  • Busque alinhamento entre prazos (tudo verde = forte tendência de alta)

  • Combine com sua estratégia atual como filtro

  • Ideal para swing trade e day trade


Produtos recomendados
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versão MT5  |  FAQ O   Indicador Owl Smart Levels   é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como   fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a   estrutura de onda correta   do mercado e   níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Ch
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Indicadores
O SimSim Arrow Momentum é um indicador "Momentum" padrão, mas numa versão de seta. Versão para MetaTrader 5 Os parâmetros do indicador são semelhantes aos padrões, mais um parâmetro adicional, o Delta. Delta = 0 - 100 Desvios a partir do valor 100. É possível alterar o nível do indicador 100, mais e menos. O indicador gera um sinal quando o preço cruza a linha de nível = 100 +- Delta. Active o "CONTROL DEAL" para operação e as negociações baseadas no sinal do indicador serão abertas automatic
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicadores
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor é um indicador que prevê o preço de fechamento de uma vela. O indicador destina-se principalmente ao uso em gráficos D1. Este indicador é adequado tanto para negociação forex tradicional quanto para negociação de opções binárias. O indicador pode ser usado como um sistema de negociação autônomo ou pode atuar como um complemento ao seu sistema de negociação existente. Este indicador analisa a vela atual, calculando certos fatores de força dentro do próprio corpo da vela, be
Dynamic Flow Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Dynamic Flow Oscillator" - um indicador avançado e personalizado para Crypto_Forex - uma ferramenta de negociação eficiente para MT4! - Nova geração de osciladores - veja as imagens para saber como usá-lo. - O Dynamic Flow Oscillator possui zonas de sobrevenda/sobrecompra adaptáveis. - O indicador utiliza dados de preço e volume para identificar zonas de sobrevenda e sobrecompra. - O oscilador é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos em áreas de sobrevenda/sobrecompra
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
Indicadores
Signal trend indicator. Detects the direction of the trend and is coloured accordingly.  Has built in audible and visual alerts when trends change. Can send notifications to your phone or email. Allows Trend and Counter-Trend trading. Works on all timeframes, all currency pairs, metals, indices and cryptocurrencies. Can be used with binary options. Distinctive features No re-drawing; Simple and clear settings; Four types of alerts; Works on all timeframes and all trading tools; Suitable
Gann Square of 144
Taras Slobodyanik
5 (6)
Indicadores
A Gann Box (ou Gann Square) é um método de análise de mercado baseado no artigo "Fórmula matemática para previsões de mercado" de WD Gann. Este indicador pode representar três modelos de Quadrados: 90, 52(104), 144. Existem seis variantes de grades e duas variantes de arcos. Você pode plotar vários quadrados em um gráfico simultaneamente. Parâmetros Square — seleção de um modelo quadrado de Gann: 90 — quadrado de 90 (ou quadrado de nove); 52 (104) — quadrado de 52 (ou 104); 144 — quadrado uni
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicadores
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Indicadores
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicadores
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
HeikenAshi Smoothed Alerts
Do Thi Phuong Anh
Indicadores
What are Heiken Ashi Candles? Heiken Ashi, derived from the Japanese term 'Heikin Ashi,' translates to average price bars. It's an indicator depicting price bars on a chart. Formula for Heiken Ashi candles: - Heiken Ashi opening price: (previous candle's opening + closing price) / 2 - Closing price Heiken Ashi: (opening + high + low + closing) / 4 - Heiken Ashi peak: Max of high, opening, or closing price - Heiken Ashi bottom price: Min of low, opening, or closing price How to Read Heiken A
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Indicadores
The Stepping Trend Indicator     The Steppi ng Trend indicator uses the  average true range  (ATR indicator) in its calculation. This gives you control to set your own average true range period, I set the Default as 10.   Indicator Details. Green Arrow Up: This means you are at the starting point of a new bullish trend, it’s time to buy.   Red  Arrow  Down : This means you are at the starting point of a new  bearish  trend, it’ s time to sell .   What if you miss the Arrow Signal?   No prob
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicadores
Os indicadores [ZhiBiCCI] são adequados para todo o ciclo de uso e também são adequados para todas as variedades do mercado. [ZhiBiCCI] Linha sólida verde é uma inversão da divergência de alta. A linha pontilhada verde é uma divergência de alta clássica. [ZhiBiCCI] A linha sólida para o vermelho é uma divergência de baixa reversa. A linha pontilhada vermelha é uma divergência clássica de baixa. [ZhiBiCCI] pode ser definido nos parâmetros (Alerta, Enviar e-mail, Enviar notificação), definido c
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator - é um indicador Crypto_Forex personalizado avançado, uma ferramenta de negociação eficiente! - É utilizado um novo método de cálculo avançado - 20 opções para o parâmetro "Preço para cálculo". - O oscilador mais suave alguma vez desenvolvido. - Cor verde para tendências ascendentes, cor vermelha para tendências descendentes. - Valores de sobrevenda: abaixo de 5, Valores de sobrecompra: acima de 95. - Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo as estratégias padrão
Laguerre SuperTrend Clouds
Libertas LLC
Indicadores
Laguerre SuperTrend Clouds adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests, Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the impro
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Indicadores
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indicadores
The Point61 indicator is the result of many years of monitoring of price behavior of currency pairs and metals. It is not a secret, that in times of uncertainty, traders are looking for possible levels of support and resistance - the point, where price should stop its movement. There are 2 possible scenarios at these points: 1. Reverse (correction) to the opposite direction; 2. Breakthrough to continue movement. Very often these points are used to set stop orders - TakeProfit or StopLoss
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Two Moving Average Crossover Alerts Serie MT4
Boris Armenteros
5 (1)
Indicadores
O indicador "Two Moving Average Crossover" para MetaTrader 4 (MT4 é uma ferramenta de análise técnica que apresenta duas médias móveis e notifica quando as médias móveis se cruzam. O indicador calcula e traça duas médias móveis, uma das quais é mais rápida e a outra é mais lenta. Quando a média móvel mais rápida se cruza acima da média móvel mais lenta, é considerada um sinal de alta, indicando uma potencial inversão de tendência ou o início de uma nova tendência de alta. Pelo contrário, quando
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Ask Candles Indicator
Thomas Tiozzo
Indicadores
Are you tired of the uncertainty that arises when your orders fail to stop at a specific line due to the spread? Look no further! Introducing our  indicator that plots candlesticks based on the Ask price instead of the traditional bid-based chart commonly used in MQL4. With this indicator, you can say goodbye to the frustrations caused by the bid-based chart, as it provides you with a more accurate representation of market movements. By utilizing the Ask price, which represents the price at whic
Matrixs
Andriy Sydoruk
Indicadores
Matrix is a Forex arrow indicator. Displays signals simply and clearly! The arrows show the direction of the transaction, and are colored accordingly, which can be seen in the screenshots. As you can see, trading with such an indicator is easy. I waited for an arrow to appear in the desired direction - I opened a deal. An arrow formed in the opposite direction - closed the deal. The indicator also displays the lines with the help of which the arrow signals are formed, taking into account the int
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicadores
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Indicadores
Magical Arrow Indicator – Clear & Reliable Signals The Magical Arrow Indicator is a non-repainting, trend-following tool that gives you crystal-clear Buy and Sell signals . It  high-probability reversals and entries . No more guesswork – just follow the arrows on your chart! The Magical Arrow Indicator is a powerful, easy-to-use trading tool that helps you catch the most profitable Buy and Sell opportunities in the Forex market. It is designed for beginners and professional traders , giving y
Long island reversal
Dmitry Fedoseev
Indicadores
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador antecipado       Determina os níveis e zonas de reversão do mercado   , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim. Ele mostra       níveis de reversão       onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional. O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o       LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       indicador. Scanner
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault é um sistema profissional de escalpelamento que fornece tudo o que você precisa para um escalpelamento bem-sucedido. Este indicador é um sistema de negociação completo que pode ser usado por comerciantes de forex e opções binárias. O período de tempo recomendado é M5. O sistema fornece sinais de seta precisos na direção da tendência. Ele também fornece sinais superiores e inferiores e níveis de mercado Gann. Os indicadores fornecem todos os tipos de alertas, incluindo notificações
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponível para   MT4   e   MT5 . Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudos e informações adicionais. Postagens relacionadas: Market Structure Patterns - Introduction Garanta agora com 50% de desconto | Preço anterior US$ 90 | Oferta válida até 31 de dezembro | Uma grande atualização está chegando em breve, e o preço original será ajustado. Market Structure Patterns   é um indicador baseado em   smart money concepts   que apresenta elementos
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master é um sistema de negociação completo para day traders. O sistema é composto por dois indicadores. Um indicador é um sinal de seta para comprar e vender. É o indicador de seta que você obtém. Eu fornecerei o segundo indicador gratuitamente. O segundo indicador é um indicador de tendência especialmente projetado para ser usado em conjunto com essas setas. OS INDICADORES NÃO SE REPETEM E NÃO SE ATRASAM! A utilização deste sistema é muito simples. Você só precisa seguir os sinais de
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend é um indicador de tendência profissional que pode ser usado para encontrar tendências em qualquer par e período de tempo. O indicador pode facilmente se tornar seu principal indicador de negociação, que você pode usar para detectar tendências de mercado, não importa qual par ou período de tempo você prefira negociar. Ao usar um parâmetro especial no indicador, você pode adaptar os sinais ao seu estilo de negociação pessoal. O indicador fornece todos os tipos de alertas, inclu
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
Mais do autor
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Média Móvel Adaptativa AMD (AAMA) AAMA é um indicador de média móvel adaptativa para MetaTrader 4 que ajusta automaticamente sua sensibilidade de acordo com as condições do mercado. Principais recursos: Média móvel adaptativa baseada na razão de eficiência de Kaufman – reage rapidamente em tendências e filtra o ruído em mercados laterais Detecção automática das 4 fases do mercado AMD: Acumulação, Markup (alta), Distribuição, Markdown (baixa) Adaptação à volatilidade via ATR – ajusta a sensibili
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de Bolhas — Desaceleração do Preço + Pico de Volume Uma ferramenta visual simples que exibe quadrados coloridos no gráfico quando o preço desacelera repentinamente acompanhado por um pico de volume. (Função de preenchimento com efeito de bolhas concêntricas) Ajuda a identificar momentos em que o mercado se prepara para um movimento importante. O que o indicador faz: Detecta momentos em que o mercado “hesita” antes de se mover Mostra onde entra grande volume sem alteração significativa
SimpleCustomBox
Vincent Jose Proenca
Indicadores
SimpleCustomBox – Indicador de Caixa de Sessão e Linhas de Máxima/Mínima para MT5 Visão geral: SimpleCustomBox é um indicador poderoso e fácil de usar para o MetaTrader 5 que permite destacar visualmente sessões de negociação específicas no seu gráfico. Defina intervalos de tempo personalizados, veja instantaneamente a máxima e mínima da sessão e tome decisões mais inteligentes com limites visuais claros. Perfeito para traders intradiários, scalpers e todos que operam com padrões de preço de cu
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Indicador baseado no desequilíbrio do tick-spread. TF: Funciona em todos os timeframes (de M1 a D1). Par: Compatível com Forex, índices, ouro e CFDs (ajuste automático para instrumentos JPY, Ouro e CFD). Configurações: TickWindow (200) – janela de observação de ticks SpreadWeight (1.5) – peso do spread NormalizationPeriod (20) – período de normalização (z-score) Overbought / Oversold (±3.0) – níveis de alerta AlertCooldown (300s) – intervalo entre alertas Conclusão: Proxy Order Flow – Imbalan
Mean Reversion Probability MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Mean Reversion Probability – Indicador de Reversão Estatística Descrição curta Indicador institucional que calcula a probabilidade estatística de reversão para a média móvel de 200 períodos, com base na análise de sobreextensões históricas. Identifica zonas de fadiga do mercado com precisão quantitativa. Principais funcionalidades Análise estatística avançada – Cria uma base de dados com mais de 500 extensões históricas para calcular probabilidades reais Pontuação de probabilidade (0–99%) – Qu
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
Indicadores
PDHL – simply displays the highs and lows of previous days directly on your chart, providing a quick and visual reference of past key levels. The indicator is lightweight and easily customizable , allowing you to adjust the number of days displayed, the colors, as well as the style and thickness of the lines to suit your preferences. It is designed to be simple and practical, but may not work on all instruments or platforms . Only teste Tested only with CFDs
FREE
CustomBreakout
Vincent Jose Proenca
Experts
Range Breakout EA – Simple Description Concept An automated trading robot for MetaTrader 5 that exploits range breakouts with two key periods: Features Automatic market hours management Customizable Stop Loss and Take Profit Smart Trailing Stop Built-in testing mode for simulation Detailed logs for monitoring How It Works Records extreme prices at the start of the day Waits for a breakout of the secondary range Opens a position in the breakout direction Automatically manages the trade (SL/TP/Tr
FREE
Spikes Signal
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Spike Signal v1.2 — indicador MT5 que detecta picos explosivos Boom/Crash e gera sinais de scalping em tempo real. TF: Funciona em todos os timeframes (recomendado M1–M15). Par: Projetado para índices sintéticos Boom e Crash (Deriv), também aplicável a ativos voláteis. Configurações: SpikeSensitivity / MinSize – sensibilidade e tamanho mínimo do pico EMA (8/21) – cruzamentos de entrada RSI (14) – filtro de tendência TP/SL Points – níveis de lucro e perda Trailing Exit / Alerts – lógica de saíd
Iceblock Volume
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Frase curta: Iceblock — indicador MT4 que identifica clusters de alto volume com movimento de preço limitado (comportamento tipo iceberg). TF: Funciona em todos os timeframes (M1 a D1). Par: Compatível com Forex, índices, ouro e CFDs. Configurações: VolumeLookback – velas para cálculo da média de volume VolumeThreshold – multiplicador para sinalizar volume anormal ClusterSize – número de velas próximas para confirmar um cluster RangeComparisonPeriod – período para média de ranges (high–low) C
FREE
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Volume Profile Density V2.40 Mostra a distribuição do volume por nível de preço, revelando áreas de interesse institucional. Diferente do volume clássico (por tempo), mostra onde o volume realmente se concentrou. Conceitos principais: Barras horizontais = volume negociado em cada preço Barra mais longa → maior volume Zonas vermelhas = suportes e resistências fortes Principais usos: Identificar suportes e resistências reais Determinar o POC (Ponto de Controle) Definir a Área de Valor (70 % do vol
FREE
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
Indicadores
PVWAP Improved MT5 – Indicador avancado de Volume Weighted Average Price PVWAP Improved MT5 e uma versao aprimorada e otimizada do meu indicador VWAP pessoal. Ele exibe o preco medio ponderado pelo volume junto com varias bandas de desvio padrao que ajudam a identificar zonas potenciais de suporte, resistencia e perda de impulso. Funciona em todos os timeframes e permanece leve mesmo com grande quantidade de historico. Proposito do indicador O VWAP representa o preco medio onde ocorreu a maior
Liquidity Compression MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Indicador Institucional de Compressão de Liquidez O indicador mede o aperto de liquidez em tempo real utilizando a largura normalizada das Bandas de Bollinger, o volume e o spread médio, a fim de identificar fases de compressão antes das rupturas de preço. Exibição: Janela separada em estilo profissional, com histograma “Compression Score” e linha de limiar (“Threshold”). Principais Características Deteção antecipada: Identifica zonas de contração antes dos impulsos de preço. Medição multifator
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indicadores
VWAP_PC_MQL5 — a simple home-built VWAP indicator showing real-time volume-weighted price levels directly on your MT5 chart. TF: Works on all timeframes. Pair: Compatible with all symbols — Forex, indices, commodities, and stocks. Settings: Applied Price – price type used for VWAP calculation (Close, Typical, Weighted, etc.) Line Color / Width / Style – customize VWAP line appearance Session Reset – optional reset per day or continuous mode How it works (VWAP principle): VWAP (Volume Weighted
FREE
VMS Oscillator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Volume & Move Strength (VMS) Indicator for MT5 The VMS Indicator displays the relationship between trading volume and price movement strength, helping traders assess how well market activity supports price action. How It Works: Measures tick volume as trading activity. Calculates move strength using a normalized True Range (%). Both values can be smoothed (default: 5) and optionally normalized (0–100) for consistency across markets. Plots two lines in a separate window: Blue (Volume) – trading a
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Volume-to-Price Movement Oscillator (VP Oscillator) for MT5 The VP Oscillator highlights the balance (or imbalance) between trading volume and price movement, helping traders spot hidden accumulation, distribution, or weakening trends. How It Works: Calculates each bar’s price range (High–Low) and tick volume. Normalizes both values over a set period (default: 14). Plots the absolute difference between them ×100 — showing how closely price action aligns with trading activity. Interpretation: Hig
FREE
Institutional Flow Detector
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Institutional Flow Indicator A smart volume-based tool that detects institutional activity zones through direct order flow patterns. It reveals where large institutions operate. An advanced volume indicator that filters out noise to identify probable institutional patterns. Key Features Smart cluster detection Automatic identification Signal classification: Violet / Yellow – Institutional Zone – Strong, sustained institutional activity Red / Green – Strong Signal – Significant buying/selling pre
VolumeSR MT4
Vincent Jose Proenca
Indicadores
his indicator automatically identifies key support and resistance levels by analyzing volume patterns. Unlike traditional S/R tools that rely only on price, Volume S/R finds levels where the market truly reacted.   DETECTION LOGIC: - High Volume Zones: Price levels where strong buying/selling occurred - Low Volume Zones: Areas of weak interest - potential breakout or reversal zones   SMART FILTERING: - Nearby levels are automatically merged to avoid chart clutter - Maximum levels limit keeps yo
FREE
Custom Box CFDs
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Range Box Indicator for Trading Sessions This indicator allows traders to visualize and analyze specific time ranges directly on their chart by drawing rectangular boxes for each trading session. Key Features: Customizable session interval: set your own session start and end times. Number of days displayed: choose how many past sessions are visible. Default color and special color for Monday: easily highlight weekly patterns. Adjustable border width: customize the appearance of the rectangles to
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
STRUCTURAL TREND LINES - MT4/MT5 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to crea
FREE
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Adaptive Flow MAs is a moving average indicator designed to naturally adjust to market movements. Unlike traditional averages, it dynamically adapts its periods based on recent volatility and the current trend. The EMA closely follows rapid price swings to capture every impulse, while the SMA remains smoother, providing a stable and reliable reference. With a clean display showing the current adaptive periods, this tool helps traders feel the “flow” of the market without visual clutter. It’s cr
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Dynamic Pivot Zones – Your Level Assistant on the Chart This indicator is a bit like a GPS for your trading . It shows you where the price likes to hang out, where it gets nervous, and where it flies through. No more calculating pivots by hand or guessing support and resistance levels. What it does: Automatically plots H1, H4, and D1 pivots . Shows support and resistance zones : R1, R2, S1, S2. Lines are colored and easy to read , so you can instantly see what’s hot or cold. Why you’ll love it:
FREE
Daily Bar Number CFD
Vincent Jose Proenca
Indicadores
indicator that numbers the bars (candles) in a custom trading session. The indicator allows: Defining the session start time (StartHour and StartMinute) Displaying numbers only on odd bars (if AfficherUniquementImpairs is true) Displaying numbers on the last N days (NbJours) Customizing the color and font size of the text The indicator will loop through the bars of the last N days and, for each day, start counting from the session start time. It will display the bar number (starting at 1) belo
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
Indicadores
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
FREE
Session Bar Numbering for CFDs Customizable MT4
Vincent Jose Proenca
Indicadores
This indicator allows you to number bars within a trading session for CFDs. It works on GER40, UK100, US30, US100, and US500 and is fully customizable to fit your trading style and chart preferences. Key Features & Parameters: Customizable session interval: define your own session start and end times Option to hide even numbers for a cleaner chart Adjust number distance to position the bar numbers as you prefer Font size and color: choose the size and color that suit your chart Number of days di
FREE
Candle Activity Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
The Candle Activity Visualizer turns your chart into a dynamic heatmap, giving you a clear view of buying and selling pressure. In-Depth Market Insight: Active Zone Detection: The algorithm highlights areas where high volume builds up within a narrow price range, revealing key pressure zones. Real-Time Intensity: Colors adjust in real time, shifting smoothly from cool tones to warmer shades as activity increases. Visual Customization: 5 Color Palettes: Choose from five professionally designed th
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
SmartBubbles Accumulation
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de Bolhas — Desaceleração do Preço + Pico de Volume Uma ferramenta visual simples que exibe quadrados coloridos no gráfico quando o preço desacelera repentinamente acompanhado por um pico de volume. (Função de preenchimento com efeito de bolhas concêntricas) Ajuda a identificar momentos em que o mercado se prepara para um movimento importante. O que o indicador faz: Detecta momentos em que o mercado “hesita” antes de se mover Mostra onde entra grande volume sem alteração significativa
Pivot PDHL Levels
Vincent Jose Proenca
Indicadores
AutoPivot – Indicador Automático de Pontos de Pivô Indicador MT4 que exibe os pontos de pivô (PP, R1/R2/R3, S1/S2/S3) e os níveis do dia anterior (PDH/PDL). Principais características: Adaptação automática ao período de tempo do gráfico (H4/D1/W1) Zonas entre PDH/PDL e o nível de suporte/resistência mais próximo 8 temas de cores pré-configurados Personalização completa de cores, estilos de linha e opacidade das zonas Etiquetas compactas com exibição opcional de preço Atualizações automáticas con
Structural Trend Lines
Vincent Jose Proenca
Indicadores
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
Volume Profil MT4
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Volume Profile Rectangle  Resumo Indicador interativo de perfil de volume que exibe uma análise horizontal do volume negociado em cada nível de preço dentro de uma área selecionada. Cria automaticamente um retângulo móvel e mostra barras coloridas que representam a distribuição do volume de compra (bullish) e de venda (bearish). O que faz: Exibe o volume horizontal : Visualiza a distribuição do volume em cada nível de preço em forma de barras horizontais Análise de alta/baixa : Colore as barras
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário