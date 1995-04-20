MTF Trend Scanner
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
MTF Trend Scanner é uma ferramenta profissional de análise multi-timeframe que ajuda você a identificar o alinhamento de tendências em vários prazos rapidamente.
O indicador exibe um painel compacto mostrando o estado da tendência em tempo real para M5, M15, M30, H1 e H4 simultaneamente. Não há necessidade de trocar de gráfico — tudo está reunido em um só painel.
COMO FUNCIONA
O indicador combina dois métodos comprovados da análise técnica:
-
Cruzamento de médias móveis (EMA rápida vs EMA lenta)
-
Filtro de RSI (acima/abaixo do nível 50)
Lógica de sinal:
-
COMPRA: MA rápida > MA lenta E RSI > 50
-
VENDA: MA rápida < MA lenta E RSI < 50
-
AGUARDAR: Condições mistas (sem tendência clara)
PRINCIPAIS RECURSOS
-
Atualização em tempo real (a cada 500 ms + a cada tick)
-
Interface moderna em tema escuro
-
Células coloridas para reconhecimento instantâneo
-
Totalmente personalizável
-
Leve — baixo consumo de CPU
-
Funciona em qualquer ativo e timeframe
-
Sem repaint — sinais calculados no fechamento da vela atual
PARÂMETROS
Configurações do indicador:
-
Período da MA rápida (padrão: 9)
-
Período da MA lenta (padrão: 21)
-
Método da MA (EMA/SMA)
-
Período do RSI (padrão: 14)
Configurações visuais:
-
Cores de compra/venda/neutro
-
Cores de fundo e borda
-
Posição do painel (coordenadas X/Y)
-
Seleção de canto (0–3)
-
Escala do painel (tamanho ajustável)
USO RECOMENDADO
-
Use para confirmar tendências antes de entrar em operações
-
Busque alinhamento entre prazos (tudo verde = forte tendência de alta)
-
Combine com sua estratégia atual como filtro
-
Ideal para swing trade e day trade