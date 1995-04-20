MTF Trend Scanner é uma ferramenta profissional de análise multi-timeframe que ajuda você a identificar o alinhamento de tendências em vários prazos rapidamente.

O indicador exibe um painel compacto mostrando o estado da tendência em tempo real para M5, M15, M30, H1 e H4 simultaneamente. Não há necessidade de trocar de gráfico — tudo está reunido em um só painel.

COMO FUNCIONA

O indicador combina dois métodos comprovados da análise técnica:

Cruzamento de médias móveis (EMA rápida vs EMA lenta)

Filtro de RSI (acima/abaixo do nível 50)

Lógica de sinal:

COMPRA : MA rápida > MA lenta E RSI > 50

VENDA : MA rápida < MA lenta E RSI < 50

AGUARDAR: Condições mistas (sem tendência clara)

PRINCIPAIS RECURSOS

Atualização em tempo real (a cada 500 ms + a cada tick)

Interface moderna em tema escuro

Células coloridas para reconhecimento instantâneo

Totalmente personalizável

Leve — baixo consumo de CPU

Funciona em qualquer ativo e timeframe

Sem repaint — sinais calculados no fechamento da vela atual

PARÂMETROS

Configurações do indicador:

Período da MA rápida (padrão: 9)

Período da MA lenta (padrão: 21)

Método da MA (EMA/SMA)

Período do RSI (padrão: 14)

Configurações visuais:

Cores de compra/venda/neutro

Cores de fundo e borda

Posição do painel (coordenadas X/Y)

Seleção de canto (0–3)

Escala do painel (tamanho ajustável)

USO RECOMENDADO