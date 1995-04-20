MTF Trend Scanner
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
MTF Trend Scanner es una herramienta profesional de análisis multi-temporal que le ayuda a identificar la alineación de tendencias en varios marcos de tiempo de un vistazo.
El indicador muestra un panel compacto con el estado de tendencia en tiempo real para M5, M15, M30, H1 y H4 simultáneamente. No necesita cambiar de gráficos: toda la información está en un solo panel.
CÓMO FUNCIONA
El indicador combina dos métodos probados de análisis técnico:
-
Cruce de medias móviles (EMA rápida vs EMA lenta)
-
Filtro RSI (por encima/por debajo del nivel 50)
Lógica de señales:
-
COMPRA: MA rápida > MA lenta Y RSI > 50
-
VENTA: MA rápida < MA lenta Y RSI < 50
-
ESPERAR: Condiciones mixtas (no hay tendencia clara)
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
-
Actualización en tiempo real (cada 500 ms + tick a tick)
-
Interfaz moderna con tema oscuro
-
Celdas codificadas por colores para reconocimiento instantáneo
-
Parámetros totalmente personalizables
-
Ligero, bajo consumo de CPU
-
Funciona en cualquier símbolo y marco temporal
-
Sin repainting — señales basadas en el cierre de la vela actual
PARÁMETROS
Configuración del indicador:
-
Período de MA rápida (por defecto: 9)
-
Período de MA lenta (por defecto: 21)
-
Método MA (EMA/SMA)
-
Período de RSI (por defecto: 14)
Configuración visual:
-
Colores de compra/venta/neutro
-
Colores de fondo y borde
-
Posición del panel (coordenadas X/Y)
-
Selección de esquina (0–3)
-
Escala del panel (tamaño ajustable)
USO RECOMENDADO
-
Utilícelo para confirmar la tendencia antes de entrar al mercado
-
Busque alineación entre marcos temporales (todo verde = fuerte tendencia alcista)
-
Combine con su estrategia actual como filtro
-
Ideal para swing trading y trading intradía