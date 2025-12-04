Zen Shift

BAŞLANGIÇ PROMOSYONU:

  • Şu anki fiyatla sınırlı kopyalar mevcut!
  • Son fiyat: 1,800$
  • 1 EA'yı ücretsiz alın (2 işlem hesabı için geçerlidir) -> satın alma işleminizden sonra benimle iletişime geçin

Message me if you need precise backtest configuration. I’ll send the files and instructions.

Hoş geldiniz Zen Shift!

Zen Shift, önemli ticaret fırsatlarını belirlemek için sofistike bir fiyat hareketi stratejisi kullanan yenilikçi bir EA'dır. EURJPY sembolünü analiz eder ve yalnızca bir grafikte işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. Bu EA, en iyi giriş ve çıkışları belirlemek için fiyat kalıpları, mum grafik oluşumları ve destek ve direnç seviyeleri okumaya odaklanarak, volatil ve dalgalı piyasa koşullarında avantaj sağlar.

Gelişmiş piyasa analiz yetenekleri ile inşa edilen Zen Shift, değişen fiyat hareketlerine adapte olma konusunda mükemmeldir ve işlemlerin mevcut piyasa yönüyle uyumlu olmasını sağlar. Ticaret sinyallerini onaylamak için fiyat kalıpları ve hacim analizi kombinasyonunu kullanarak, gereksiz işlemleri en aza indirirken kesin ve güvenilir giriş noktaları sunar.

Özellikler:

  • Hızlı kurulum: EA'yı EURJPY üzerine ekleyin
  • Ağı ve martingale stratejileri kullanmaz, bu da konservatif risk yönetimi sağlar
  • Tüm brokerlar ve prop ticaret firmaları ile uyumlu
  • Piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar, tutarlı performans sunar
  • Optimal ticaret kararları için fiyat hareketi kalıpları ve mum analizi kullanır

Geri Test:

Varsayılan ayarlarla EURJPY üzerinde Zen Shift çalıştırın veya tercih ettiğiniz risk toleransına uygun risk parametrelerini özelleştirin. Geri test sonuçları, çeşitli piyasa ortamlarında güçlü performans ve etkili risk kontrolü göstergeleri sunmaktadır.

Kurulum:

EA'yı EURJPY üzerine M30 zaman diliminde ekleyin. Tercih ettiğiniz lot boyutunu ve risk parametrelerini ayarlayın. EA geri kalanını yönetecek ve fiyat hareketi sinyallerine dayanarak işlemleri gerçekleştirecektir.

NOT: Zen Shift yalnızca bir grafiğe eklenmelidir. EURJPY ile hassas bir şekilde işlem yapacaktır, ancak ticaret kopyalanmasını önlemek için birden fazla grafiğe eklemeyin.

Hızlı hareket edin – ilk kopyalar satıldıktan sonra fiyat $1,800'e yükselecek!

