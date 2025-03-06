Zen Flow 2 MT4

2.33

BAŞLATMA PROMOSYONU:

  • Mevcut fiyatla sadece birkaç kopya kaldı!
  • Son fiyat: 1.700$
  • 1 EA’yı bedava alın (2 ticaret hesabı için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin

ZenFlow'e Hoşgeldiniz!

ZenFlow, değişen piyasa trendlerine hassasiyet ve hızla uyum sağlamak için tasarlanmış gelişmiş bir EA'dır. XAUUSD( or GOLD) sembolü için optimize edilmiştir ve sadece bir grafik üzerinde çalıştırılmalıdır. Bu EA, yanıltıcı sinyalleri filtrelerken en uygun giriş noktalarını belirleyen, sofistike bir trend takip stratejisi ile birlikte momentum tabanlı bir göstergenin birleşimini kullanmaktadır. Takip eden zarar durdurma özelliği, kârları güvence altına alırken riskleri etkili bir şekilde yönetmeye yardımcı olur.

En son teknoloji ile üretilen bu EA, trendli piyasalarda özellikle verimlidir ve ticaret yürütmede yüksek doğruluk sağlar. Yerleşik risk yönetim sistemi dinamik lot boyutu, zarar durdurma, kâr al ve takip eden durdurma emirlerini içerir; tümü her ticaretin potansiyelini maksimize ederken sermayenizi korumaya yöneliktir.

Özellikler:

  • Hızlı ve kolay kurulum: EA’yı XAUUSD( or GOLD)’nin tek bir grafiğine bağlayın
  • Ağ yok, martingale yok, yüksek riskli stratejiler yok
  • Tüm brokerler ve prop ticaret firmaları ile uyumludur
  • En iyi performans için piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar
  • Kârları güvence altına almak için takip eden zarar durdurma ve kâr al özellikleri

Geri Test:

EA’yı XAUUSD( or GOLD) üzerinde varsayılan ayarlarla çalıştırın veya tercih ettiğiniz kayıp seviyelerine uyacak şekilde risk yönetimi parametrelerini özelleştirin. Geri testler, çeşitli piyasa koşullarında sürekli büyüme ve etkili risk yönetimi göstermektedir.

Kurulum:

Sadece XAUUSD( or GOLD)'ye M15 zaman diliminde EA’yı bağlayın. Tercih ettiğiniz ticaret boyutunu ve risk limitlerini ayarlayın, EA geri kalanını otomatik olarak yönetecek ve ticaretleri verimli bir şekilde halledecektir.

NOT: ZenFlow sadece bir grafiğe bağlanmalıdır. XAUUSD(GOLD) üzerinde kesin ticaret yapar, ancak lütfen birden fazla grafiğe bağlamaktan kaçının, böylece tekrar eden işlemleri önleyebilirsiniz.

Hızlı davranın – ilk kopyalar satıldığında fiyat 1.700$'a yükselecek!

Rafaliya Ketankumar Babubhai
88
Rafaliya Ketankumar Babubhai 2025.06.08 17:51 
 

no support from developer i see continues loss in real account

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.03 09:01
Hello the new update is much better please give it a try
yuki0x0
43
yuki0x0 2025.04.25 00:24 
 

I strongly advise against this EA. Partly due to its content, but more importantly, the developer is untrustworthy. Even though they initially agreed to provide a refund, they later refused. Regarding refunds, other developers seem to be flexible, so you should definitely purchase a different EA instead.

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.03 09:01
Hello the new update is much better please give it a try
Thailand2407
72
Thailand2407 2025.04.10 10:35 
 

I have been using this EA for nearly 4 weeks now on a live account, and all I can say is it has been a GEM!!!! In that space of 4 weeks, it has only lost 1 trade. That is unbelievable! Hopefully there is more to come with this EA! Great support as well! Hopefully more updates to come to make this EA even better!!!!!!!!!!!

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.03 09:01
Thank you soooo much.
Rakesh Raja
156
Rakesh Raja 2025.03.28 05:55 
 

Yes true,, this ea just give profit in tester. loss after loss. stopped using it.

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.03 09:01
Hello the new update is much better please give it a try
Tuan Anh Nguyen
189
Tuan Anh Nguyen 2025.03.21 11:30 
 

great support, hope to see good things happen !

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.03 09:01
thank you soo much.
carlos33
1034
carlos33 2025.03.13 14:15 
 

Decide removed this ea, only work on backtest, Silver flow also.

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.03 09:01
Hello the new update is much better please give it a try
