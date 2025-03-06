Zen Flow 2 MT4

BAŞLATMA PROMOSYONU: Mevcut fiyatla sadece birkaç kopya kaldı!

ZenFlow'e Hoşgeldiniz!

ZenFlow, değişen piyasa trendlerine hassasiyet ve hızla uyum sağlamak için tasarlanmış gelişmiş bir EA'dır. XAUUSD( or GOLD) sembolü için optimize edilmiştir ve sadece bir grafik üzerinde çalıştırılmalıdır. Bu EA, yanıltıcı sinyalleri filtrelerken en uygun giriş noktalarını belirleyen, sofistike bir trend takip stratejisi ile birlikte momentum tabanlı bir göstergenin birleşimini kullanmaktadır. Takip eden zarar durdurma özelliği, kârları güvence altına alırken riskleri etkili bir şekilde yönetmeye yardımcı olur.

En son teknoloji ile üretilen bu EA, trendli piyasalarda özellikle verimlidir ve ticaret yürütmede yüksek doğruluk sağlar. Yerleşik risk yönetim sistemi dinamik lot boyutu, zarar durdurma, kâr al ve takip eden durdurma emirlerini içerir; tümü her ticaretin potansiyelini maksimize ederken sermayenizi korumaya yöneliktir.

Özellikler:

Hızlı ve kolay kurulum: EA’yı XAUUSD( or GOLD)’nin tek bir grafiğine bağlayın

Ağ yok, martingale yok, yüksek riskli stratejiler yok

Tüm brokerler ve prop ticaret firmaları ile uyumludur

En iyi performans için piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar

Kârları güvence altına almak için takip eden zarar durdurma ve kâr al özellikleri

Geri Test:

EA’yı XAUUSD( or GOLD) üzerinde varsayılan ayarlarla çalıştırın veya tercih ettiğiniz kayıp seviyelerine uyacak şekilde risk yönetimi parametrelerini özelleştirin. Geri testler, çeşitli piyasa koşullarında sürekli büyüme ve etkili risk yönetimi göstermektedir.

Kurulum:

Sadece XAUUSD( or GOLD)'ye M15 zaman diliminde EA’yı bağlayın. Tercih ettiğiniz ticaret boyutunu ve risk limitlerini ayarlayın, EA geri kalanını otomatik olarak yönetecek ve ticaretleri verimli bir şekilde halledecektir.

NOT: ZenFlow sadece bir grafiğe bağlanmalıdır. XAUUSD(GOLD) üzerinde kesin ticaret yapar, ancak lütfen birden fazla grafiğe bağlamaktan kaçının, böylece tekrar eden işlemleri önleyebilirsiniz.

