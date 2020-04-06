Zen Shift
ПРОМОЦИЯ ЗАПУСКА:
- Ограниченное количество копий доступно по текущей цене!
- Конечная цена: 1,800$
- Получите 1 советник бесплатно (действительно для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки
Message me if you need precise backtest configuration. I’ll send the files and instructions.
Добро пожаловать в Zen Shift!
Zen Shift - это передовой советник, который использует сложную ценовую стратегию для определения ключевых торговых возможностей. Он анализирует символ EURJPY и предназначен для работы только на одном графике. Этот советник сосредоточен на интерпретации ценовых паттернов, формирований свечей и уровней поддержки и сопротивления, чтобы определить лучшие точки входа и выхода, предоставляя преимущество в волатильных и флэтовых рыночных условиях.
Созданный с передовыми возможностями рыночного анализа, Zen Shift отлично адаптируется к изменяющимся ценовым движениям, обеспечивая, что сделки соответствуют текущему направлению рынка. Он использует комбинацию ценовых паттернов и анализа объема для подтверждения торговых сигналов, предлагая точные и надежные точки входа, минимизируя ненужные сделки.
Особенности:
- Быстрая настройка: прикрепите советник к одному графику EURJPY
- Не использует стратегии сетки или мартингейла, что обеспечивает консервативное управление рисками
- Совместим со всеми брокерами и проп-трейдинговыми компаниями
- Автоматически адаптируется к рыночным условиям для стабильной работы
- Использует ценовые паттерны и анализ свечей для оптимальных торговых решений
Проверка на исторических данных:
Запустите Zen Shift на EURJPY, используя стандартные настройки или настройте параметры риска, чтобы соответствовать вашему предпочтительному уровню риска. Результаты проверки на исторических данных демонстрируют надежную производительность и эффективное управление рисками в различных рыночных условиях.
Настройка:
Просто прикрепите советник к EURJPY на временном интервале M30. Установите желаемый размер лота и параметры риска. Советник выполнит остальную работу, исполняя сделки на основе сигналов ценового действия.
ПРИМЕЧАНИЕ: Zen Shift должен быть прикреплен только к одному графику. Он будет торговать EURJPY с высокой точностью, но избегайте прикрепления его к нескольким графикам, чтобы предотвратить дублирование сделок.
Действуйте быстро – цена увеличится до 1,800$, как только первые копии будут распроданы!