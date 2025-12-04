PROMOZIONE DI LANCIO: Copie limitate disponibili al prezzo attuale!

Prezzo finale: 1.800$

Ottieni 1 EA gratuito (valido per 2 conti di trading) -> contattami dopo l'acquisto Instruction Blog Link to Channel



Message me if you need precise backtest configuration. I’ll send the files and instructions.

Benvenuto in Zen Shift!

Zen Shift è un EA all'avanguardia che utilizza una sofisticata strategia di price action per identificare le principali opportunità di trading. Analizza il simbolo EURJPY ed è progettato per operare su un solo grafico. Questo EA si concentra sull'analisi dei modelli di prezzo, delle formazioni di candele e dei livelli di supporto e resistenza per determinare i migliori ingressi e uscite, fornendo un vantaggio in condizioni di mercato volatili e laterali.

Progettato con avanzate capacità di analisi di mercato, Zen Shift eccelle nell'adattarsi ai cambiamenti nei movimenti di prezzo, assicurando che le operazioni siano allineate con la direzione attuale del mercato. Sfrutta una combinazione di modelli di prezzo e analisi volumetrica per confermare i segnali di trading, offrendo punti di ingresso precisi e affidabili minimizzando le operazioni non necessarie.

Caratteristiche:

Impostazione rapida: Allegare l'EA a un solo grafico di EURJPY

Non utilizza strategie di grid o martingale, garantendo una gestione del rischio conservativa

Compatibile con tutti i broker e le aziende di trading prop

Si adatta automaticamente alle condizioni di mercato per prestazioni costanti

Utilizza modelli di price action e analisi delle candele per decisioni di trading ottimali

Backtesting:

Esegui Zen Shift su EURJPY utilizzando le impostazioni predefinite o personalizza i parametri di rischio in base alla tua tolleranza al rischio preferita. I risultati del backtesting dimostrano prestazioni robuste e un'efficace gestione del rischio in vari ambienti di mercato.

Impostazione:

Attacca semplicemente l'EA a EURJPY sul timeframe M30. Imposta la tua dimensione di lotto e i parametri di rischio preferiti. L'EA gestirà il resto, eseguendo operazioni basate sui segnali di price action.

NOTA: Zen Shift deve essere attaccato a un solo grafico. Effettuerà trading su EURJPY con precisione, ma evita di attaccarlo a più grafici per prevenire duplicazioni di operazioni.

Aggiti rapidamente – il prezzo aumenterà a 1.800$ una volta vendute le copie iniziali!