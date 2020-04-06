Zen Shift

¡Bienvenido a Zen Shift!

Zen Shift es un EA de vanguardia que utiliza una sofisticada estrategia de acción del precio para identificar oportunidades clave de trading. Analiza el símbolo EURJPY y está diseñado para operar en un solo gráfico. Este EA se centra en leer patrones de precios, formaciones de velas y niveles de soporte y resistencia para determinar las mejores entradas y salidas, proporcionando una ventaja en condiciones de mercado volátiles y en rango.

Construido con capacidades avanzadas de análisis de mercado, Zen Shift sobresale en adaptarse a los movimientos de precios cambiantes, asegurando que las operaciones estén alineadas con la dirección del mercado actual. Aprovecha una combinación de patrones de precios y análisis de volumen para confirmar señales de trading, ofreciendo puntos de entrada precisos y confiables mientras minimiza operaciones innecesarias.

Características:

  • Configuración rápida: Adjunta el EA a un solo gráfico de EURJPY
  • No utiliza estrategias de grid o martingala, asegurando una gestión de riesgo conservadora
  • Compatible con todos los brokers y empresas de trading prop
  • Se ajusta automáticamente a las condiciones del mercado para un rendimiento consistente
  • Utiliza patrones de acción del precio y análisis de velas para decisiones de trading óptimas

Pruebas retrospectivas:

Ejecuta Zen Shift en EURJPY utilizando la configuración predeterminada o personaliza los parámetros de riesgo para adaptarlos a tu tolerancia de riesgo preferida. Los resultados de las pruebas retrospectivas demuestran un rendimiento robusto y un control de riesgo efectivo en varios entornos de mercado.

Configuración:

Sencillamente, adjunta el EA a EURJPY en el marco de tiempo M30. Establece tu tamaño de lote y parámetros de riesgo preferidos. El EA se encargará del resto, ejecutando operaciones basadas en señales de acción del precio.

NOTA: Zen Shift debe ser adjuntado a solo un gráfico. Operará EURJPY con precisión, pero evita adjuntarlo a múltiples gráficos para prevenir la duplicación de operaciones.

