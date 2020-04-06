Message me if you need precise backtest configuration. I’ll send the files and instructions.

欢迎来到Zen Shift！

Zen Shift 是一款先进的EA，采用复杂的价格行为策略来识别关键交易机会。它分析EURJPY符号，并设计为仅在一个图表上操作。该EA专注于读取价格模式、蜡烛图形态和支撑与阻力水平，以确定最佳的进出场点，在波动和区间市场条件下提供优势。

凭借先进的市场分析能力，Zen Shift在适应变化的价格走势方面表现出色，确保交易与当前市场方向保持一致。它利用价格模式和成交量分析的组合来确认交易信号，提供精确可靠的进入点，同时最小化不必要的交易。

特点：

快速设置：将EA附加到 EURJPY 的单个图表上

的单个图表上 不使用网格或倍投策略，确保保守的风险管理

与所有经纪商和自营交易公司兼容

自动调整市场条件以保持一致的表现

使用价格行为模式和蜡烛图分析做出最佳交易决策

回测：

在EURJPY上运行Zen Shift，使用默认设置或自定义风险参数以符合您首选的风险承受能力。回测结果表明，在各种市场环境中表现稳健，有效控制风险。

设置：

只需将EA附加到EURJPY的M30时间框架上。设置您首选的手数和风险参数。EA将处理其余部分，根据价格行为信号执行交易。

注意： Zen Shift 仅应附加到一个图表上。它将以精确的方式交易EURJPY，但请避免附加到多个图表以防止交易重复。

