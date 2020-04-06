PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Cópias limitadas disponíveis pelo preço atual!

Preço final: 1.800$

Bem-vindo ao Zen Shift!

Zen Shift é um EA de ponta que utiliza uma sofisticada estratégia de price action para identificar oportunidades de negociação chave. Ele analisa o símbolo EURJPY e é projetado para operar em apenas um gráfico. Este EA se concentra na leitura de padrões de preços, formações de velas e níveis de suporte e resistência para determinar as melhores entradas e saídas, proporcionando uma vantagem em condições de mercado voláteis e de lateralização.

Construído com avançadas capacidades de análise de mercado, Zen Shift se destaca em se adaptar a movimentos de preços em mudança, garantindo que as negociações estejam alinhadas com a direção atual do mercado. Ele utiliza uma combinação de padrões de preços e análise de volume para confirmar sinais de negociação, oferecendo pontos de entrada precisos e confiáveis, enquanto minimiza negociações desnecessárias.

Características:

Configuração rápida: Anexe o EA a um único gráfico de EURJPY

Não utiliza estratégias de grade ou martingale, garantindo uma gestão de risco conservadora

Compatível com todos os corretores e empresas de trading prop

Ajusta-se automaticamente às condições de mercado para desempenho consistente

Utiliza padrões de price action e análise de velas para decisões de negociação ótimas

Testes Retrospectivos:

Execute Zen Shift em EURJPY usando as configurações padrão ou personalize os parâmetros de risco para se adequar à sua tolerância de risco preferida. Os resultados de testes retrospectivos demonstram um desempenho robusto e controle eficaz de risco em diversos ambientes de mercado.

Configuração:

Basta anexar o EA a EURJPY no gráfico de M30. Defina seu tamanho de lote preferido e parâmetros de risco. O EA cuidará do resto, executando negociações com base em sinais de price action.

NOTA: Zen Shift deve ser anexado a apenas um gráfico. Ele negociará EURJPY com precisão, mas evite anexá-lo a múltiplos gráficos para prevenir duplicação de negociações.

