Zen Shift

PROMO LANCEMENT :

  • Copies limitées disponibles au prix actuel !
  • Prix final : 1 800 $
  • Recevez 1 EA gratuitement (valide pour 2 comptes de trading) -> contactez-moi après votre achat

Message me if you need precise backtest configuration. I’ll send the files and instructions.

Bienvenue à Zen Shift !

Zen Shift est un EA à la pointe de la technologie qui utilise une stratégie sophistiquée de price action pour identifier les opportunités de trading clés. Il analyse le symbole EURJPY et est conçu pour fonctionner sur un seul graphique. Cet EA se concentre sur la lecture des modèles de prix, des formations de chandeliers et des niveaux de support et de résistance pour déterminer les meilleures entrées et sorties, offrant un avantage dans des conditions de marché volatiles et en fluctuation.

Conçu avec des capacités avancées d'analyse du marché, Zen Shift excelle à s'adapter aux mouvements de prix changeants, garantissant que les transactions sont alignées sur la direction actuelle du marché. Il tire parti d'une combinaison de modèles de prix et d'analyse des volumes pour confirmer les signaux de trading, offrant des points d'entrée précis et fiables tout en minimisant les transactions inutiles.

Caractéristiques :

  • Configuration rapide : Attachez l'EA à un seul graphique de EURJPY
  • N'utilise pas de stratégies de grille ou de martingale, garantissant une gestion des risques conservatrice
  • Compatible avec tous les courtiers et sociétés de trading prop
  • S'ajuste automatiquement aux conditions du marché pour des performances constantes
  • Utilise des modèles de price action et une analyse des chandeliers pour des décisions de trading optimales

Backtesting :

Exécutez Zen Shift sur EURJPY en utilisant les paramètres par défaut ou personnalisez les paramètres de risque pour s'adapter à votre tolérance au risque préférée. Les résultats des backtests démontrent une performance robuste et un contrôle des risques efficace dans divers environnements de marché.

Configuration :

Il vous suffit d'attacher l'EA à EURJPY sur le timeframe M30. Définissez la taille de lot et les paramètres de risque préférés. L'EA s'occupera du reste, exécutant des transactions en fonction des signaux de price action.

REMARQUE : Zen Shift doit être attaché à un seul graphique. Il traitera EURJPY avec précision, mais évitez de l'attacher à plusieurs graphiques pour prévenir la duplication des transactions.

Agissez rapidement – le prix augmentera à 1 800 $ une fois les copies initiales vendues !

