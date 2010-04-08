런칭 프로모션: 현재 가격으로 한정된 수량 제공!

환영합니다 Zen Shift!

Zen Shift는 복잡한 가격 행동 전략을 사용하여 주요 거래 기회를 식별하는 최첨단 EA입니다. EURJPY 기호를 분석하며 하나의 차트에서만 작동하도록 설계되었습니다. 이 EA는 최고의 진입 및 퇴출을 결정하기 위해 가격 패턴, 캔들스틱 형성, 지지 및 저항 수준을 읽는 데 집중하여 변동성이 큰 시장 조건 및 범위 시장 조건에서 우위를 제공합니다.

고급 시장 분석 기능으로 구축된 Zen Shift는 변화하는 가격 움직임에 적응하는 데 뛰어나며, 거래가 현재 시장 방향과 일치하도록 보장합니다. 거래 신호를 확인하기 위해 가격 패턴과 거래량 분석의 조합을 활용하여 불필요한 거래를 최소화하면서 정확하고 신뢰할 수 있는 진입점을 제공합니다.

특징:

빠른 설정: EURJPY 의 단일 차트에 EA를 부착하세요

의 단일 차트에 EA를 부착하세요 그리드나 마틴게일 전략을 사용하지 않아 보수적인 위험 관리를 보장합니다

모든 중개인 및 프로프 거래 회사와 호환됩니다

일관된 성능을 위해 시장 조건에 자동으로 조정됩니다

가격 행동 패턴 및 캔들스틱 분석을 사용하여 최적의 거래 결정을 내립니다

백테스팅:

기본 설정을 사용하여 EURJPY에서 Zen Shift를 실행하거나 선호하는 위험 허용도에 맞게 위험 매개변수를 사용자 정의하세요. 백테스팅 결과는 다양한 시장 환경에서 강력한 성능과 효과적인 위험 관리를 보여줍니다.

설정:

간단히 M30 기간의 EURJPY에 EA를 부착하세요. 원하는 로트 크기와 위험 매개변수를 설정하세요. EA가 나머지를 처리하며 가격 행동 신호에 따라 거래를 실행합니다.

주목: Zen Shift는 단 하나의 차트에만 부착해야 합니다. EURJPY로 정밀하게 거래하겠지만 거래 중복을 방지하기 위해 여러 차트에 부착하지 마세요.

