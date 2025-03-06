Zen Flow 2

2.73

BAŞLATMA PROMOSYONU:

  • Mevcut fiyatla sadece birkaç kopya kaldı!
  • Son fiyat: 1.700$
  • 1 EA’yı bedava alın (2 ticaret hesabı için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin

ZenFlow'e Hoşgeldiniz!

ZenFlow, değişen piyasa trendlerine hassasiyet ve hızla uyum sağlamak için tasarlanmış gelişmiş bir EA'dır. XAUUSD( or GOLD) sembolü için optimize edilmiştir ve sadece bir grafik üzerinde çalıştırılmalıdır. Bu EA, yanıltıcı sinyalleri filtrelerken en uygun giriş noktalarını belirleyen, sofistike bir trend takip stratejisi ile birlikte momentum tabanlı bir göstergenin birleşimini kullanmaktadır. Takip eden zarar durdurma özelliği, kârları güvence altına alırken riskleri etkili bir şekilde yönetmeye yardımcı olur.

En son teknoloji ile üretilen bu EA, trendli piyasalarda özellikle verimlidir ve ticaret yürütmede yüksek doğruluk sağlar. Yerleşik risk yönetim sistemi dinamik lot boyutu, zarar durdurma, kâr al ve takip eden durdurma emirlerini içerir; tümü her ticaretin potansiyelini maksimize ederken sermayenizi korumaya yöneliktir.

Özellikler:

  • Hızlı ve kolay kurulum: EA’yı XAUUSD( or GOLD)’nin tek bir grafiğine bağlayın
  • Ağ yok, martingale yok, yüksek riskli stratejiler yok
  • Tüm brokerler ve prop ticaret firmaları ile uyumludur
  • En iyi performans için piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar
  • Kârları güvence altına almak için takip eden zarar durdurma ve kâr al özellikleri

Geri Test:

EA’yı XAUUSD( or GOLD) üzerinde varsayılan ayarlarla çalıştırın veya tercih ettiğiniz kayıp seviyelerine uyacak şekilde risk yönetimi parametrelerini özelleştirin. Geri testler, çeşitli piyasa koşullarında sürekli büyüme ve etkili risk yönetimi göstermektedir.

Kurulum:

Sadece XAUUSD( or GOLD)'ye M15 zaman diliminde EA’yı bağlayın. Tercih ettiğiniz ticaret boyutunu ve risk limitlerini ayarlayın, EA geri kalanını otomatik olarak yönetecek ve ticaretleri verimli bir şekilde halledecektir.

NOT: ZenFlow sadece bir grafiğe bağlanmalıdır. XAUUSD(GOLD) üzerinde kesin ticaret yapar, ancak lütfen birden fazla grafiğe bağlamaktan kaçının, böylece tekrar eden işlemleri önleyebilirsiniz.

Hızlı davranın – ilk kopyalar satıldığında fiyat 1.700$'a yükselecek!

İncelemeler 31
xuweiopas1
40
xuweiopas1 2025.04.07 10:40 
 

已购买，如何获得免费EA

barryaljudaya
19
barryaljudaya 2025.04.03 03:31 
 

AMAZING,I have tried many, many EA, you are the best without a doubt. Thank you from my heart.

Wachira Apicho
49
Wachira Apicho 2025.03.28 02:29 
 

This EA for me that I use with real account. EA works very well and smarter than other EA that I have tried. And I received sincere support service. For anyone looking for a good EA, I recommend it. EA will make profit for us continuously.

Önerilen ürünler
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Uzman Danışmanlar
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Nova WDX Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Uzman Danışmanlar
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Uzman Danışmanlar
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Diamond EA with -65% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results using a combination of trend and counter-trend strategies. Trusted by thousands of traders since its launch, Forex Diamond EA stands out with its intelligent trading logic, adaptive money management, and ability t
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Uzman Danışmanlar
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Uzman Danışmanlar
BLAZING NIGHT SCALPER ALL NEW GRID RECOVERY SYSTEM ADDED Night scalping using Stop Losses have worked incredibly well in previous years prior to 2022. Blazing Night Scalper was originally tested on more than 10 years of Tick Data using Take profit and Stop Loss with amazing results. As soon as we hit 2022 night scalpers became gradually more difficult to gain profits most likely due to many reason such as brokers increasing spreads and having too many Expert advisors trading during these hours
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Uzman Danışmanlar
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
RSI Auto Trader
Harun Benge
Uzman Danışmanlar
RSI Temelli Otomatik Alış Stratejisi Expert Advisor (EA), RSI göstergesi aşırı satış bölgesine geldiğinde otomatik olarak alış pozisyonu açmak üzere tasarlanmıştır. Açık pozisyonlar arasında minimum mesafe sağlayarak yeni işlemleri akıllıca aralıklarla açar ve aşırı pozisyon riskini önler. Ayarlanabilir kar al (take profit) seviyeleri ve lot büyüklükleri sayesinde, bu EA M5 zaman diliminde XAUUSD (Altın) paritesine özel olarak uyarlanmıştır. Bu Expert Advisor, RSI tabanlı alış stratejilerini oto
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced EA: Precision Multi-Strategy Mastery for FOREX and XAUUSD Unleash the full potential of HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced, a cutting-edge Expert Advisor (EA) engineered to conquer the FOREX and XAUUSD markets with surgical precision. Tailored for elite traders, hedge funds, and institutional investors, this AI-powered EA combines advanced hybrid strategies—including breakout, mean reversion, trend following, scalping, and Asian session—with sophisticated
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Launch offer A limited batch is available at 100$. Once those copies are gone, the price jumps to $200. Secure yours today. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Feature Be
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
Uzman Danışmanlar
Lemm is a scalper designed for intraday trading in M1 timeframe, therefore very fast and aggressive. It can be configured in a quieter version with higher timeframes or on different assets simultaneously using different magic numbers. The default configuration is for  forex pairs, but by changing the parameters, it can be used on any pair (it has had excellent results on XauUsd and DjiUsd). It is equipped with a movable and minimized summary panel and push notifications on the smartphone. Recom
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Uzman Danışmanlar
“İki Uzman Danışman, Tek Fiyat: Başarınızı Artırmak!” Brent Petrol Ayırma Uzmanı + Brent Petrol Swingy Uzmanı tek bir Uzman Danışmanda   Live signal Bu fiyat promosyon süresince geçicidir ve kısa sürede artırılacaktır. Nihai Fiyat: 5000 $ Şu anki fiyatla sadece birkaç kopya kaldı, sonraki fiyat -->> 1120 $ Brent Oil'e hoş geldiniz Brent Oil uzman danışmanı, değişken enerji piyasalarına hassasiyet ve çeviklikle hakim olmak için tasarlanmış bir güç merkezidir. Brent Petrol sadece bir sistem de
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Uzman Danışmanlar
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Enhance your trading with ftmo trading ea , the cutting-edge price action expert advisor designed to elevate your trading experience to new heights. Harnessing the power of advanced algorithms and meticulous analysis of price movements, ftmo trading ea empowers traders with unparalleled insights into the market. Gone are the days of relying solely on indicators or lagging signals. With ftmo trading ea, you gain access to real-time data interpretation, it makes informed decisions swiftly and con
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Uzman Danışmanlar
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Uzman Danışmanlar
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
Uzman Danışmanlar
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
MultiNinja
carl_carl101
Uzman Danışmanlar
Let me introduce my new grid expert advisor MultiNinja ,  a fully automatic Expert Advisor for   Scalping mainly on the EURUSD. The expert advisor is based on several strategies that scalp the market carefully. The grids can be modified for your specific risk and pairs that you want to trade with! (please make sure to backtest before testing on other pairs than EURUSD ) My robot is made for every type of market, any account size and  highly customizable to suit your trading needs! The get the b
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Uzman Danışmanlar
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Uzman Danışmanlar
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Uzman Danışmanlar
AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Ya
Http EA
Yury Orlov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
HTTP EA (How To Trade Pro) — martingale ve ızgara kullanmayan, pozisyonları her gün kapatılan bir MT5 ticaret danışmanıdır. 25 yılı aşkın deneyime profesyonel trader göstergesinin yaratıcısı tarafından. Geçerli fiyatla son kopya! Bundan sonra fiyat 100 $ artacak. Danışman, bekleyen emirler kullanır, her araç için yalnızca bir işlem yapar, her zaman stop-loss ve take-profit kullanır ve pozisyonları her gün kapatır. Aşağıdaki finansal araçlarda çalışır: Döviz çiftleri Kripto paralar Metaller Endek
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
GBPUSD Commander – M30 Zaman Diliminde Hassas Scalping Stratejisi Bu Expert Advisor (Uzman Danışman), GBP/USD paritesi için özel olarak geliştirilmiştir ve M30 (30 dakikalık) zaman diliminde güçlü ve güvenli bir scalping performansı sunar. Hassas giriş noktaları ile sıkı bir düşük risk yaklaşımını birleştirir — her işlemde yalnızca %2 risk alır — bu da onu sermaye korumasını ve istikrarlı büyümeyi önemseyen yatırımcılar için ideal hale getirir. Dinamik lot büyüklüğü, grafikte net bir şekilde gös
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Yazarın diğer ürünleri
Zen Flow 2 MT4
Hamza Ashraf
2.33 (6)
Uzman Danışmanlar
BAŞLATMA PROMOSYONU: Mevcut fiyatla sadece birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 1.700$ 1 EA’yı bedava alın (2 ticaret hesabı için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Instruction Blog Link to Channel ZenFlow'e Hoşgeldiniz! ZenFlow, değişen piyasa trendlerine hassasiyet ve hızla uyum sağlamak için tasarlanmış gelişmiş bir EA'dır. XAUUSD( or GOLD) sembolü için optimize edilmiştir ve sadece bir grafik üzerinde çalıştırılmalıdır. Bu EA, yanıltıcı sinyalleri filtrelerken en uygun giriş noktal
Silver Flow MT4
Hamza Ashraf
1 (1)
Uzman Danışmanlar
PROMOSYON BAŞLAT: Mevcut fiyatla sınırlı kopyalar mevcut! Son fiyat: 1,800$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticaret hesabı için geçerlidir) -> satın alımınızdan sonra benimle iletişime geçin Instruction Blog Link to Channel Hoşgeldiniz Silver Flow ! Silver Flow , ortalama dönüşü ve volatilite kırılması stratejilerinin bir kombinasyonunu kullanarak yüksek olasılıklı ticaret setuplarını tespit edip bunlardan faydalanmak için tasarlanmış son teknoloji bir EA'dır. Sadece XAGUSD(Silver) sembolüne odaklanı
Silver Flow
Hamza Ashraf
3 (1)
Uzman Danışmanlar
PROMOSYON BAŞLAT: Mevcut fiyatla sınırlı kopyalar mevcut! Son fiyat: 1,800$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticaret hesabı için geçerlidir) -> satın alımınızdan sonra benimle iletişime geçin Instruction Blog Link to Channel Hoşgeldiniz Silver Flow ! Silver Flow , ortalama dönüşü ve volatilite kırılması stratejilerinin bir kombinasyonunu kullanarak yüksek olasılıklı ticaret setuplarını tespit edip bunlardan faydalanmak için tasarlanmış son teknoloji bir EA'dır. Sadece XAGUSD(Silver) sembolüne odaklanı
Filtrele:
Christian Josef Hoschkara
305
Christian Josef Hoschkara 2025.06.20 17:34 
 

Gekauft am 21 März für 249€ Handelsverlust 261€ Gesamtverlust 510€ bis 20 Juni

Nach der neuen Version 20.08.2025 mehr Trades und auch Gewinne!!!

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.03 08:58
Hello in the new version it should be much better.
Giorgi Mgebrishvili
44
Giorgi Mgebrishvili 2025.05.28 21:25 
 

The creator is very communicative but it absolutely does not help with the quality of EA. It worked only for the first two months and backtest has no relation to real results.

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.03 08:58
Have you checked the new version? Its much more stable .
Ivaylo Petrov
176
Ivaylo Petrov 2025.05.27 14:44 
 

When I bought the first version /1.24/ of this robot I was happy with the purchase. After several updates it became an absolute loser. Currently I am trading with the first version /out of 10 trades only one is a loser/. I recommend Mr. Hamza Ashraf to return the first version /ZenFlow2 1.24/ for sale - it works best. Regards- Ivaylo Petrov

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.03 08:58
hello I hear you but i promise i didn't mess up the strategy i just fixed multiple issues,im already working on an upgrade which i think will make it more stable.
Luis Corso
421
Luis Corso 2025.05.23 05:46 
 

Since I bought it in March, I've had very little satisfaction. The truth is that it hasn't given me what I expected; in fact, it's taken away more than I expected. The creator is certainly a kind person who responds very kindly, but his kindness doesn't increase the account capital. I really feel like I've thrown my money away, both the money I paid for and the money I had in my account. I have faith that in the future, they will have a much more competitive product than the one they offer now!

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.03 08:58
Hello im sorry for your bad experience,im working a lot on it to make it much better a new version is on the way and latest update is better too.
GuyNaay Story
34
GuyNaay Story 2025.05.22 05:36 
 

Why EA is not working?

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.03 08:58
Hello have you checked the latest version?
Alexey Khruzin
50
Alexey Khruzin 2025.05.15 18:22 
 

Ever since he dropped out of grad school, he's, uh, he's given me a lot of grief))))

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.03 08:58
The latest update is much better have you checked it
Влад Савостеенко
29
Влад Савостеенко 2025.05.01 10:25 
 

Этот советник меня разочаровал. Мало ли что он делает сделки 1 раз в неделю так ещё и в последние время убыточные. Он работает только в истории. Даже после выхода советника он стал намного хуже чем на тестировании в истории. Если это исправиться то буду продлевать аренду и поменяю свое мнение.

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.03 08:58
hello have you checked the latest version of the EA? Its much better
Pompeo Damiani
23
Pompeo Damiani 2025.04.30 21:53 
 

Noleggiato per un mese, il software è assolutamente discordante dalla prova in backtest, tra l'altro lo sto provando sullo stesso broker dove mi dava performance altissime. Assistenza per ora non all'altezza, e neanche il software 5 giorni 0 trade, se non vedrò miglioramenti nei prossimi giorni non cambio la recensione e segnalo anche la situazione truffaldina.

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.03 08:58
Hello i have been updating the ea and the latest version is much better please test that too.
Aleksandr Davydov
451
Aleksandr Davydov 2025.04.24 14:00 
 

The author promises to fix a serious bug that makes the advisor very inefficient. But there is no confirmation of this yet. If it is profitable, I will change the review to positive.

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.03 08:59
Hello the new update is much better please give it a try
Brave Trader
218
Brave Trader 2025.04.22 18:49 
 

My Honest Review After 15 Days Live with Zen Flow2 EA I started my journey with Zen Flow2 EA feeling a bit skeptical, as many traders naturally are when trying a new Expert Advisor. I had seen some promising results in the strategy tester, but I needed to confirm if it could really deliver in real-time market conditions. After purchasing the EA, I began by forward-testing it on a demo account with IC Trading. The results were consistent and encouraging. Then, on April 7th, I moved the EA to a live account with the same broker—and to my surprise, the trades were identical on both the demo and the live account. I also ran a backtest for the exact same period, and once again, the trades matched perfectly. This confirmed for me that the EA behaves reliably and consistently across backtest, demo, and live trading environments. During this period, I tested different settings, particularly experimenting with the Trailing Stop Loss (TSL). After trying various setups, I found that the default settings were actually the most profitable—another sign that this EA has been well-tuned right out of the box. Beyond the EA’s performance, I was also very impressed with the developer, Hamza. The communication has been excellent—he’s helpful, open-minded, and genuinely listens to user feedback. He maintains an active Telegram group where he shares updates, answers questions, and supports his community, which is something I truly appreciate. That said, I understand that 15 days is still a relatively short period to evaluate the overall long-term performance of any EA. I’ll continue monitoring Zen Flow2 and plan to update my review and share more of my experience after a longer period of usage. For now, I can confidently say that Zen Flow2 has strong potential. It’s rare to find an EA that performs so consistently across all environments, and it’s even rarer to find a developer who stands behind their product with such integrity and support. I believe good work must be recognized and rewarded—and Hamza is one of those developers in the MQL community who truly deserves it.

__________________________________________________________________

After 15 days of live testing, I initially shared a positive review of the Zen Flow2 EA, based on consistent results across backtests, demo, and live accounts with IC Markets (IC Trading). I genuinely believed the EA had solid potential, and I appreciated the developer's communication and support during that phase.

However, I feel it's important to update my review after continued observation.

Since April 24th, the EA has not placed any trades at all, despite normal market conditions and no changes on my end. Additionally, another MQL user reached out to me privately after reading my original review, sharing that they experienced significant losses and that the developer had acknowledged issues with the strategy logic—but has not yet resolved them.

This is concerning, and I believe it's my responsibility to clarify that while I initially had a good experience, the EA does not appear stable or ready for reliable long-term use at this stage.

I do not want my earlier feedback to mislead anyone. My intent was to support good development, but transparency must come first. As of now, I do not recommend purchasing or using Zen Flow2 until the developer addresses these issues and provides a confirmed update.

If things improve and the EA is fixed, I’ll be happy to update my review again. But for now, please exercise caution.

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.03 08:59
thank you so much it truly means a lot to me and the new update is much more stable too.
Ferran Lopez Navarro
2791
Ferran Lopez Navarro 2025.04.17 07:42 
 

bad

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.03 08:59
Hello the new update is much better please give it a try
Marvin Alain Bernard Barthelemy
272
Marvin Alain Bernard Barthelemy 2025.04.16 10:47 
 

The author has not responded for two weeks and the bot is no longer functional. I am waiting for a response from him to change my opinion. Very responsive when it came to purchasing his expert and then nothing. The bot does not work

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.03 08:59
Hello the new update is much better please give it a try
csernilaci
466
csernilaci 2025.04.10 10:08 
 

Üdvözlök minden kedves kereskedőt .Április 10 .naptól - Április 15. napig a robot 6 kereskedése profittal zárult. Ez után Április 15. naptól 16 napig rövid időn belül 3 veszteséges kereskedést zárt. Eladás pozíciókat nyitott egy erösen emelkedő arany trend piacon . Ez alap hiba szerintem. Jeleztem a fejlesztőnek ,hogy javítsa ki a hibát. A robotot a fejlestő tanácsára alap beállításon használtam. A fejlesztő nem segített kellő módon a probléma megoldásában. Ha pozitív válltozás történik változtatok az értékelésemen.

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.03 08:59
Hello the new update is much better please give it a try
joasvdk
47
joasvdk 2025.04.08 09:38 
 

Testing this for about a month and its definitely profitable so I do recommend. Its not as good as the back test to be honest but I am still happy with the results and for this price you should definitely give it a try. The author is very helpful as well

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.03 08:59
Hello the new update is much better please give it a try too
xuweiopas1
40
xuweiopas1 2025.04.07 10:40 
 

已购买，如何获得免费EA

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.03 08:59
Hello the new update is much better please give it a try
UDO SIGMUND FETH
269
UDO SIGMUND FETH 2025.04.05 06:58 
 

Doesn't work at all. Just loses money. I have serious doubts about the backtest results.

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.03 09:00
Hello the new update is much better please give it a try
Markus Bruno Bischoff
801
Markus Bruno Bischoff 2025.04.04 07:40 
 

the bot works only on backtest, not in real! go for example to 2020 and test it there, and also there the bot doesn't work! i'm really willing to change my opinion, if the Dev. fix the bot!

Add: 14.04.2025

i am correcting my rating. with the original, i.e. the default settings, i did not have a good result. however, i let the zenflow through the optimizer and now use my own set. since then, 6 trades have been executed and all closed in profit. i will continue to test and optimize. until then, 4 stars from me.

you can see my last 6 trades in comment section...

update 26.04.2025

Some seems to be strange with this bot... this week only one trade and that was a loss! strange...

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.03 09:00
Hello the new update is much better please give it a try
barryaljudaya
19
barryaljudaya 2025.04.03 03:31 
 

AMAZING,I have tried many, many EA, you are the best without a doubt. Thank you from my heart.

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.03 09:00
Thank you so much it means a lot .
Wachira Apicho
49
Wachira Apicho 2025.03.28 02:29 
 

This EA for me that I use with real account. EA works very well and smarter than other EA that I have tried. And I received sincere support service. For anyone looking for a good EA, I recommend it. EA will make profit for us continuously.

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.03 09:00
Thank you so much it truly means a lot to me.
inokko
182
inokko 2025.03.27 15:30 
 

Very good communication. Vary good EA. Always with SL. No martingale.

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.03 09:00
Thank you so much.
12
İncelemeye yanıt