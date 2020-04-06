Zen Shift
- エキスパート
- Hamza Ashraf
- バージョン: 1.36
- アップデート済み: 19 12月 2025
- アクティベーション: 10
ローンチプロモーション：
- 現在の価格での限定コピーが利用可能！
- 最終価格：1,800ドル
- 1 EAを無料で取得（2つの取引口座に有効） -> 購入後に私に連絡してください
Message me if you need precise backtest configuration. I’ll send the files and instructions.
ようこそ Zen Shift へ！
Zen Shift は、洗練された プライスアクション 戦略を用いて重要な取引機会を特定する最先端のEAです。EURJPY シンボルを分析し、1つのチャートのみで動作するように設計されています。このEAは、価格パターン、ローソク足形成、および サポートとレジスタンスレベル を読み取ることに焦点を当て、ボラティリティの高いレンジ市場条件下での最適なエントリーとエクジットを見極めることで、優位性を提供します。
高度な市場分析機能を備えたZen Shiftは、変化する価格動向に適応するのが得意で、取引が現在の市場の方向性と一致するようにします。価格パターンとボリューム分析の組み合わせを利用して取引シグナルを確認し、正確で信頼性の高いエントリーポイントを提供しつつ、不必要な取引を最小限に抑えます。
特徴：
- 迅速なセットアップ：EURJPYの単一チャートにEAを添付します
- グリッドやマーチンゲール戦略を使用せず、保守的なリスク管理を実現します
- すべてのブローカーおよびプロップトレーディング会社と互換性があります
- 市場条件に自動的に調整し、一貫したパフォーマンスを提供します
- プライスアクションパターンとローソク足分析を使用して最適な取引判断を行います
バックテスト：
Zen Shiftをデフォルト設定でEURJPYで実行するか、好みに合わせてリスクパラメータをカスタマイズします。バックテストの結果は、さまざまな市場環境における堅実なパフォーマンスと効果的なリスク管理を示しています。
セットアップ：
単にEURJPYのM30時間枠にEAを添付します。希望のロットサイズとリスクパラメータを設定します。EAが残りを処理し、プライスアクションシグナルに基づいて取引を実行します。
注意： Zen Shiftは、1つのチャートのみに添付する必要があります。EURJPYを正確に取引しますが、取引の重複を防ぐために複数のチャートに添付するのは避けてください。
迅速に行動してください – 初期コピーが販売されると、価格は1,800ドルに上がります！