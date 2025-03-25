Silver Flow

3

Hoşgeldiniz Silver Flow!

Silver Flow, ortalama dönüşü ve volatilite kırılması stratejilerinin bir kombinasyonunu kullanarak yüksek olasılıklı ticaret setuplarını tespit edip bunlardan faydalanmak için tasarlanmış son teknoloji bir EA'dır. Sadece XAGUSD(Silver) sembolüne odaklanır ve yalnızca bir grafikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu EA, girişleri doğrulamak için dinamik volatilite filtresi ve momentum osilatörü entegre eder, böylece işlemler en iyi piyasa koşullarında gerçekleştirilirken yanlış sinyalleri en aza indirir.

Gelişmiş teknolojiyle tasarlanmış olan Silver Flow, piyasa konsolidasyonu ve kırılma aşamalarında son derece iyi performans gösterir. Değişen volatilite seviyelerine uyum sağlar, işlem boyutunu ve konumunu optimize eder. Bu EA ayrıca sermayeyi korumak ve kazançları verimli bir şekilde güvence altına almak için zarar durdurma, kar alma ve volatiliteye dayalı takip durdurma gibi yerleşik risk yönetim araçlarını içerir.

Özellikler:

  • Hızlı kurulum: EA'yı XAGUSD(Silver) tek bir grafiğine ekleyin
  • Risk yönetimini düşük tutmak için ızgara veya martingale stratejilerini kullanmaz
  • Tüm aracı kurumlar ve prop firmalar ile tamamen uyumludur
  • Maksimum performans için değişen volatiliteye otomatik olarak uyum sağlar
  • volatiliteye dayalı takip durdurma ve dinamik kar alma mekanizmalarını içerir

Geri Test:

Varsayılan ayarları kullanarak XAGUSD(Silver) üzerinde Silver Flow çalıştırın veya istediğiniz çekilme tercihlerinize uygun risk parametrelerini özelleştirin. Geri test sonuçları, çeşitli piyasa ortamlarında sürekli risk ayarlı getiriler ve etkili risk yönetimi göstermektedir.

Kurulum:

EA'yı XAGUSD(Silver) üzerine M15 zaman diliminde ekleyin. Tercih ettiğiniz işlem boyutunu ve risk ayarlarını yapılandırın. EA, otomatik olarak işlemleri yöneterek piyasa koşullarına dinamik olarak uyum sağlayacaktır.

NOT: Silver Flow yalnızca bir grafiğe eklenmelidir. XAGUSD(Silver) işlemlerini doğru bir şekilde gerçekleştirecektir, ancak işlem çoğaltımını önlemek için birden fazla grafiğe eklemekten kaçının.

Hızlı hareket edin – ilk kopyalar satıldığında fiyat 1,800$'a yükselecek!

Giorgi Mgebrishvili
44
Giorgi Mgebrishvili 2025.05.28 21:24 
 

The product had more lose than win since the beginning.

Hamza Ashraf
9429
Geliştiriciden yanıt Hamza Ashraf 2025.09.02 20:19
I hope its better in the new version
İncelemeye yanıt