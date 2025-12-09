Adaptive Channel Scalper Pro – MT5 Expert Advisor

Adaptive Channel Scalper Pro, profesyonel düzeyde stabilite ve yüksek özelleştirme imkânı arayan trader'lar için tasarlanmış tamamen otomatik bir MT5 işlem sistemidir. EA, piyasa volatilitesine uyum sağlayan adaptif kanal yapısı ile yüksek kaliteli işlem fırsatlarını tespit eder ve bunları sıkı risk kontrol mekanizmalarıyla otomatik olarak yürütür.

Uzun vadede tutarlı, sağlam ve dengeli bir performans sunacak şekilde geliştirilmiştir.

Kurulum tamamlandıktan sonra EA manuel müdahale gerektirmez. Kapsamlı filtreler, yürütme kontrolleri, güvenlik sistemleri ve esnek risk yönetimi araçları içerir; bu sayede algoritma neredeyse her piyasaya uyarlanabilir.

✔ Temel Özellikler

Adaptif Kanal Motoru – Piyasa volatilitesine göre otomatik ayarlama

Tam Otomatik İşlem – Grafiğe eklendikten sonra tamamen otonom

Akıllı Emir Yürütme Kontrolleri – Piyasa veya limit tarzı emir seçimi

Gelişmiş Risk Yönetimi – Takip eden stop, break-even, kısmi koruma, günlük kayıp limitleri

Çok Katmanlı Filtre Sistemi – Trend filtresi, mum kalitesi filtresi, spread koruması, işlem saatleri

Ekonomik Takvim Filtreleme – Yüksek etkili haberlerden önce otomatik işlem durdurma

Esnek Zamanlama – Zaman pencereleri, hafta sonu bloklama, gün sonu pozisyon koruması

Strateji Testeri Desteği – Optimize edilebilir, stabil ve tekrarlanabilir sonuçlar

Tüm Zaman Dilimlerinde Çalışır – M1 scalping’den aylık swing işlemlere kadar

📈 Backtest Örneği – XAUUSD (M5)

99% modelleme kalitesiyle yapılan gerçek bir XAUUSD Strateji Testeri raporu sunuyoruz ve sonuçlar son derece stabildir.

Kullanıcılar EA’yı diledikleri enstrümanda ve zaman diliminde test edebilir, kendi işlem tarzlarına göre ayarlamalar yapabilir.

Eğer güçlü performans gösteren bir yapılandırma bulur ve raporu paylaşırsanız, özel indirim sunarım.

(Backtest raporu ürün görsellerinde/dosyalarında mevcuttur.)

🚀 Hızlı Başlangıç

EA’yı istediğiniz grafik ve zaman dilimine ekleyin Risk ayarlarınızı yapılandırın MetaTrader 5’te Otomatik İşlem’i etkinleştirin İşlemleri tamamen EA’nın yönetmesine izin verin

Varsayılan ayarlar, iç XAUUSD backtest çalışmalarımızdaki yapılandırmayla uyumludur.

✅ Tavsiye Edilen EA Ayarları — Sadece XAUUSD (Altın)

⚠️ Sembol Kısıtlaması:

Bu preset yalnızca XAUUSD (Altın) için optimize edilmiştir.

Diğer enstrümanlarda kullanımı performans düşüklüğüne yol açabilir.

📊 Tarihsel Kazanma Oranı: %66,57 (backtest sonucu)

1️⃣ Temel İşlem Ayarları

Parametre Değer Lot Boyutu 0.01 Slippage 0 Stop Loss Kullan Etkin Stop Loss (Puan) 1000 Take Profit Kullan Etkin Take Profit (Puan) 1000 Trailing Stop Kullan Etkin Trailing Stop (Puan) 700 Limit Emirleri Kullan Etkin

2️⃣ İşlem Mantığı

Parametre Değer İşlem Modu Otomatik Giriş Modu Sinyal Bazlı

3️⃣ Risk Yönetimi

Parametre Değer Break Even Etkin Break Even (Puan) 600 Ayarlama Puanları 200 Maksimum Mum Bekleme Sınırsız

4️⃣ Kısmi Kar Alma (Opsiyonel)

Parametre Değer Kısmi Kar Kilidi Devre Dışı Kısmi Kapatma (%) 50 Kısmi Kapatma Lotu 0.01 İkinci Stop Loss (Puan) 600

5️⃣ Sinyal Koruması

Parametre Değer Sinyal Tekrar Kullanım Koruması Etkin Maksimum Sinyal Kullanımı 1

6️⃣ Strateji Parametreleri

(Uyarlanabilir Kanal – Altın)

Parametre Değer Zaman Dilimi Grafik Zaman Dilimi Kanal Uzunluğu 500 Bant Genişliği 8.0 Çarpan 2.0 Uygulanan Fiyat Kapanış (Close)

7️⃣ İşlem Filtreleri (XAUUSD için optimize edilmiş)

Hareketli Ortalama Filtresi

Parametre Değer Etkin Evet Periyot 200 Yöntem EMA Fiyat Close Zaman Dilimi Grafik

Mum Gövdesi Filtresi

Parametre Değer Etkin Evet Minimum Gövde Dışarı Çıkışı %10 Minimum Gövde Boyutu 150 Puan Ters Filtre Devre Dışı

MACD Filtresi

Parametre Değer Etkin Hayır

8️⃣ İşlem Zaman Kuralları

Parametre Değer Zaman Filtresi Etkin İşlem Başlangıcı 01:00 İşlem Bitişi 22:30 Yerel Zaman Kullan Etkin Hafta Sonu İşlemi Etkin

9️⃣ Haber ve Risk Koruması

Ekonomik Takvim Filtresi

Parametre Değer Etkin Evet Para Birimi USD Etki Seviyesi Sadece yüksek Haber Öncesi Blok 30 dk Haber Sonrası Blok 30 dk Bekleyen Emirleri İptal Et Etkin

Stop Loss Sınırlayıcı

Parametre Değer Günlük Maks SL 4 Sıfırlama Zamanı 00:00

⚙ Özelleştirme

Adaptive Channel Scalper Pro; risk, filtreler, emir yürütme ve zamanlama alanlarında geniş özelleştirme seçenekleri sunar.

Risk & Pozisyon Yönetimi

Ayarlanabilir stop-loss ve take-profit aralıkları

Broker doğrulamalı lot boyutu kontrolü

Break-even veya kısmi koruma modu (aynı anda sadece biri aktif olabilir)

Kâr eşiği sonrası takip eden stop aktivasyonu

Günlük kayıp limitleri ile kayıp serilerinin sınırlandırılması

Sinyal & Filtre Katmanları

Adaptif kanal hassasiyeti (uzunluk, bant genişliği, çarpan)

Ortalama bazlı trend doğrulama filtresi

Zayıf breakout'ları elemek için mum gövdesi/mum kalitesi filtreleri

Opsiyonel MACD tarzı momentum doğrulaması

Aynı hareket üzerinde tekrar giriş yapılmasını önleyen sinyal yenileme koruması

Emir Yürütme Kontrolleri

Piyasa veya pending (limit tipi) emir kullanımı

Limit emirleri için fiyat referansı seçimi (kapanış/median vb.)

Pending emirlerin iptalinden önce maksimum bekleme süresi

Slippage ve spread koruma parametreleri

Zamanlama & Çevresel Parametreler

İşlem seansları (yerel/sunucu zamanı)

Hafta sonu engelleme, gün sonu çıkış koruması

Ekonomik takvim entegrasyonu ve haber öncesi/sonrası blackout süreleri

Haber dönemlerinde pending emirlerin otomatik iptali

Görseller, Uyarılar & Kullanım Kolaylığı

Opsiyonel durum paneli ve emir yorumları

Görsel yardımcılar (gün açılış çizgisi, pozisyon arayüzü, SL/TP etiketleri)

Önemli olaylar için ses/uyarı ayarları

Bu ayarlar, EA’nın hızlı intraday piyasalarına veya daha yavaş swing koşullarına kolayca uyarlanmasını sağlar; stratejinin iç mantığı ifşa edilmeden esneklik sunar.

🛡 Güvenlik & Koruma

Günlük kayıp limiti yöneticisi

Haber blackout koruması

Akıllı spread kontrolü

Gün sonu koruyucu çıkış

Emir ve sinyal tekrar koruması

EA, aşırı işlem yapma veya aşırı piyasa koşullarında hatalı girişleri engellemek için dayanıklı kontrol mekanizmalarıyla tasarlanmıştır.

📚 Önerilen Kullanım

Birden fazla sembolü Strateji Tester’da test edin

Aşırı optimizasyondan kaçınarak ölçülü optimizasyon yapın

Birkaç gün boyunca demo hesapta forward test uygulayın

Sonuçlardan memnun olduğunuzda pozisyon boyutunu kademeli artırın

💬 Topluluk Bonusu

Adaptive Channel Scalper Pro ile yüksek performanslı bir backtest veya güçlü bir yapılandırma elde ederseniz raporu bana gönderin.

Değerli katkılar için indirim ödülleri sunuyorum.

⚠ Risk Uyarısı

Forex, metal ve CFD işlemleri önemli risk taşır. Hiçbir EA kâr garantisi veremez.

Gerçek hesapta işlem yapmadan önce mutlaka sağlam bir para yönetimi uygulayın ve kapsamlı test gerçekleştirin.