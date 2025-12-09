Adaptive Channel Scalper Pro
Adaptive Channel Scalper Pro – MT5 Expert Advisor
Adaptive Channel Scalper Pro, profesyonel düzeyde stabilite ve yüksek özelleştirme imkânı arayan trader'lar için tasarlanmış tamamen otomatik bir MT5 işlem sistemidir. EA, piyasa volatilitesine uyum sağlayan adaptif kanal yapısı ile yüksek kaliteli işlem fırsatlarını tespit eder ve bunları sıkı risk kontrol mekanizmalarıyla otomatik olarak yürütür.
Uzun vadede tutarlı, sağlam ve dengeli bir performans sunacak şekilde geliştirilmiştir.
Kurulum tamamlandıktan sonra EA manuel müdahale gerektirmez. Kapsamlı filtreler, yürütme kontrolleri, güvenlik sistemleri ve esnek risk yönetimi araçları içerir; bu sayede algoritma neredeyse her piyasaya uyarlanabilir.
✔ Temel Özellikler
-
Adaptif Kanal Motoru – Piyasa volatilitesine göre otomatik ayarlama
-
Tam Otomatik İşlem – Grafiğe eklendikten sonra tamamen otonom
-
Akıllı Emir Yürütme Kontrolleri – Piyasa veya limit tarzı emir seçimi
-
Gelişmiş Risk Yönetimi – Takip eden stop, break-even, kısmi koruma, günlük kayıp limitleri
-
Çok Katmanlı Filtre Sistemi – Trend filtresi, mum kalitesi filtresi, spread koruması, işlem saatleri
-
Ekonomik Takvim Filtreleme – Yüksek etkili haberlerden önce otomatik işlem durdurma
-
Esnek Zamanlama – Zaman pencereleri, hafta sonu bloklama, gün sonu pozisyon koruması
-
Strateji Testeri Desteği – Optimize edilebilir, stabil ve tekrarlanabilir sonuçlar
-
Tüm Zaman Dilimlerinde Çalışır – M1 scalping’den aylık swing işlemlere kadar
📈 Backtest Örneği – XAUUSD (M5)
99% modelleme kalitesiyle yapılan gerçek bir XAUUSD Strateji Testeri raporu sunuyoruz ve sonuçlar son derece stabildir.
Kullanıcılar EA’yı diledikleri enstrümanda ve zaman diliminde test edebilir, kendi işlem tarzlarına göre ayarlamalar yapabilir.
Eğer güçlü performans gösteren bir yapılandırma bulur ve raporu paylaşırsanız, özel indirim sunarım.
(Backtest raporu ürün görsellerinde/dosyalarında mevcuttur.)
🚀 Hızlı Başlangıç
-
EA’yı istediğiniz grafik ve zaman dilimine ekleyin
-
Risk ayarlarınızı yapılandırın
-
MetaTrader 5’te Otomatik İşlem’i etkinleştirin
-
İşlemleri tamamen EA’nın yönetmesine izin verin
Varsayılan ayarlar, iç XAUUSD backtest çalışmalarımızdaki yapılandırmayla uyumludur.
✅ Tavsiye Edilen EA Ayarları — Sadece XAUUSD (Altın)
⚠️ Sembol Kısıtlaması:
Bu preset yalnızca XAUUSD (Altın) için optimize edilmiştir.
Diğer enstrümanlarda kullanımı performans düşüklüğüne yol açabilir.
📊 Tarihsel Kazanma Oranı: %66,57 (backtest sonucu)
1️⃣ Temel İşlem Ayarları
|Parametre
|Değer
|Lot Boyutu
|0.01
|Slippage
|0
|Stop Loss Kullan
|Etkin
|Stop Loss (Puan)
|1000
|Take Profit Kullan
|Etkin
|Take Profit (Puan)
|1000
|Trailing Stop Kullan
|Etkin
|Trailing Stop (Puan)
|700
|Limit Emirleri Kullan
|Etkin
2️⃣ İşlem Mantığı
|Parametre
|Değer
|İşlem Modu
|Otomatik
|Giriş Modu
|Sinyal Bazlı
3️⃣ Risk Yönetimi
|Parametre
|Değer
|Break Even
|Etkin
|Break Even (Puan)
|600
|Ayarlama Puanları
|200
|Maksimum Mum Bekleme
|Sınırsız
4️⃣ Kısmi Kar Alma (Opsiyonel)
|Parametre
|Değer
|Kısmi Kar Kilidi
|Devre Dışı
|Kısmi Kapatma (%)
|50
|Kısmi Kapatma Lotu
|0.01
|İkinci Stop Loss (Puan)
|600
5️⃣ Sinyal Koruması
|Parametre
|Değer
|Sinyal Tekrar Kullanım Koruması
|Etkin
|Maksimum Sinyal Kullanımı
|1
6️⃣ Strateji Parametreleri
(Uyarlanabilir Kanal – Altın)
|Parametre
|Değer
|Zaman Dilimi
|Grafik Zaman Dilimi
|Kanal Uzunluğu
|500
|Bant Genişliği
|8.0
|Çarpan
|2.0
|Uygulanan Fiyat
|Kapanış (Close)
7️⃣ İşlem Filtreleri (XAUUSD için optimize edilmiş)
Hareketli Ortalama Filtresi
|Parametre
|Değer
|Etkin
|Evet
|Periyot
|200
|Yöntem
|EMA
|Fiyat
|Close
|Zaman Dilimi
|Grafik
Mum Gövdesi Filtresi
|Parametre
|Değer
|Etkin
|Evet
|Minimum Gövde Dışarı Çıkışı
|%10
|Minimum Gövde Boyutu
|150 Puan
|Ters Filtre
|Devre Dışı
MACD Filtresi
|Parametre
|Değer
|Etkin
|Hayır
8️⃣ İşlem Zaman Kuralları
|Parametre
|Değer
|Zaman Filtresi
|Etkin
|İşlem Başlangıcı
|01:00
|İşlem Bitişi
|22:30
|Yerel Zaman Kullan
|Etkin
|Hafta Sonu İşlemi
|Etkin
9️⃣ Haber ve Risk Koruması
Ekonomik Takvim Filtresi
|Parametre
|Değer
|Etkin
|Evet
|Para Birimi
|USD
|Etki Seviyesi
|Sadece yüksek
|Haber Öncesi Blok
|30 dk
|Haber Sonrası Blok
|30 dk
|Bekleyen Emirleri İptal Et
|Etkin
Stop Loss Sınırlayıcı
|Parametre
|Değer
|Günlük Maks SL
|4
|Sıfırlama Zamanı
|00:00
⚙ Özelleştirme
Adaptive Channel Scalper Pro; risk, filtreler, emir yürütme ve zamanlama alanlarında geniş özelleştirme seçenekleri sunar.
Risk & Pozisyon Yönetimi
-
Ayarlanabilir stop-loss ve take-profit aralıkları
-
Broker doğrulamalı lot boyutu kontrolü
-
Break-even veya kısmi koruma modu (aynı anda sadece biri aktif olabilir)
-
Kâr eşiği sonrası takip eden stop aktivasyonu
-
Günlük kayıp limitleri ile kayıp serilerinin sınırlandırılması
Sinyal & Filtre Katmanları
-
Adaptif kanal hassasiyeti (uzunluk, bant genişliği, çarpan)
-
Ortalama bazlı trend doğrulama filtresi
-
Zayıf breakout'ları elemek için mum gövdesi/mum kalitesi filtreleri
-
Opsiyonel MACD tarzı momentum doğrulaması
-
Aynı hareket üzerinde tekrar giriş yapılmasını önleyen sinyal yenileme koruması
Emir Yürütme Kontrolleri
-
Piyasa veya pending (limit tipi) emir kullanımı
-
Limit emirleri için fiyat referansı seçimi (kapanış/median vb.)
-
Pending emirlerin iptalinden önce maksimum bekleme süresi
-
Slippage ve spread koruma parametreleri
Zamanlama & Çevresel Parametreler
-
İşlem seansları (yerel/sunucu zamanı)
-
Hafta sonu engelleme, gün sonu çıkış koruması
-
Ekonomik takvim entegrasyonu ve haber öncesi/sonrası blackout süreleri
-
Haber dönemlerinde pending emirlerin otomatik iptali
Görseller, Uyarılar & Kullanım Kolaylığı
-
Opsiyonel durum paneli ve emir yorumları
-
Görsel yardımcılar (gün açılış çizgisi, pozisyon arayüzü, SL/TP etiketleri)
-
Önemli olaylar için ses/uyarı ayarları
Bu ayarlar, EA’nın hızlı intraday piyasalarına veya daha yavaş swing koşullarına kolayca uyarlanmasını sağlar; stratejinin iç mantığı ifşa edilmeden esneklik sunar.
🛡 Güvenlik & Koruma
-
Günlük kayıp limiti yöneticisi
-
Haber blackout koruması
-
Akıllı spread kontrolü
-
Gün sonu koruyucu çıkış
-
Emir ve sinyal tekrar koruması
EA, aşırı işlem yapma veya aşırı piyasa koşullarında hatalı girişleri engellemek için dayanıklı kontrol mekanizmalarıyla tasarlanmıştır.
📚 Önerilen Kullanım
-
Birden fazla sembolü Strateji Tester’da test edin
-
Aşırı optimizasyondan kaçınarak ölçülü optimizasyon yapın
-
Birkaç gün boyunca demo hesapta forward test uygulayın
-
Sonuçlardan memnun olduğunuzda pozisyon boyutunu kademeli artırın
💬 Topluluk Bonusu
Adaptive Channel Scalper Pro ile yüksek performanslı bir backtest veya güçlü bir yapılandırma elde ederseniz raporu bana gönderin.
Değerli katkılar için indirim ödülleri sunuyorum.
⚠ Risk Uyarısı
Forex, metal ve CFD işlemleri önemli risk taşır. Hiçbir EA kâr garantisi veremez.
Gerçek hesapta işlem yapmadan önce mutlaka sağlam bir para yönetimi uygulayın ve kapsamlı test gerçekleştirin.