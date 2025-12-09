Adaptive Channel Scalper Pro

Adaptive Channel Scalper Pro, profesyonel düzeyde stabilite ve yüksek özelleştirme imkânı arayan trader'lar için tasarlanmış tamamen otomatik bir MT5 işlem sistemidir. EA, piyasa volatilitesine uyum sağlayan adaptif kanal yapısı ile yüksek kaliteli işlem fırsatlarını tespit eder ve bunları sıkı risk kontrol mekanizmalarıyla otomatik olarak yürütür.
Uzun vadede tutarlı, sağlam ve dengeli bir performans sunacak şekilde geliştirilmiştir.

Kurulum tamamlandıktan sonra EA manuel müdahale gerektirmez. Kapsamlı filtreler, yürütme kontrolleri, güvenlik sistemleri ve esnek risk yönetimi araçları içerir; bu sayede algoritma neredeyse her piyasaya uyarlanabilir.

✔ Temel Özellikler

  • Adaptif Kanal Motoru – Piyasa volatilitesine göre otomatik ayarlama

  • Tam Otomatik İşlem – Grafiğe eklendikten sonra tamamen otonom

  • Akıllı Emir Yürütme Kontrolleri – Piyasa veya limit tarzı emir seçimi

  • Gelişmiş Risk Yönetimi – Takip eden stop, break-even, kısmi koruma, günlük kayıp limitleri

  • Çok Katmanlı Filtre Sistemi – Trend filtresi, mum kalitesi filtresi, spread koruması, işlem saatleri

  • Ekonomik Takvim Filtreleme – Yüksek etkili haberlerden önce otomatik işlem durdurma

  • Esnek Zamanlama – Zaman pencereleri, hafta sonu bloklama, gün sonu pozisyon koruması

  • Strateji Testeri Desteği – Optimize edilebilir, stabil ve tekrarlanabilir sonuçlar

  • Tüm Zaman Dilimlerinde Çalışır – M1 scalping’den aylık swing işlemlere kadar

📈 Backtest Örneği – XAUUSD (M5)

99% modelleme kalitesiyle yapılan gerçek bir XAUUSD Strateji Testeri raporu sunuyoruz ve sonuçlar son derece stabildir.

Kullanıcılar EA’yı diledikleri enstrümanda ve zaman diliminde test edebilir, kendi işlem tarzlarına göre ayarlamalar yapabilir.

Eğer güçlü performans gösteren bir yapılandırma bulur ve raporu paylaşırsanız, özel indirim sunarım.

(Backtest raporu ürün görsellerinde/dosyalarında mevcuttur.)

🚀 Hızlı Başlangıç

  1. EA’yı istediğiniz grafik ve zaman dilimine ekleyin

  2. Risk ayarlarınızı yapılandırın

  3. MetaTrader 5’te Otomatik İşlem’i etkinleştirin

  4. İşlemleri tamamen EA’nın yönetmesine izin verin

Varsayılan ayarlar, iç XAUUSD backtest çalışmalarımızdaki yapılandırmayla uyumludur.

Tavsiye Edilen EA Ayarları — Sadece XAUUSD (Altın)

⚠️ Sembol Kısıtlaması:
Bu preset yalnızca XAUUSD (Altın) için optimize edilmiştir.
Diğer enstrümanlarda kullanımı performans düşüklüğüne yol açabilir.

📊 Tarihsel Kazanma Oranı: %66,57 (backtest sonucu)

1️⃣ Temel İşlem Ayarları

Parametre Değer
Lot Boyutu 0.01
Slippage 0
Stop Loss Kullan Etkin
Stop Loss (Puan) 1000
Take Profit Kullan Etkin
Take Profit (Puan) 1000
Trailing Stop Kullan Etkin
Trailing Stop (Puan) 700
Limit Emirleri Kullan Etkin

2️⃣ İşlem Mantığı

Parametre Değer
İşlem Modu Otomatik
Giriş Modu Sinyal Bazlı

3️⃣ Risk Yönetimi

Parametre Değer
Break Even Etkin
Break Even (Puan) 600
Ayarlama Puanları 200
Maksimum Mum Bekleme Sınırsız

4️⃣ Kısmi Kar Alma (Opsiyonel)

Parametre Değer
Kısmi Kar Kilidi Devre Dışı
Kısmi Kapatma (%) 50
Kısmi Kapatma Lotu 0.01
İkinci Stop Loss (Puan) 600

5️⃣ Sinyal Koruması

Parametre Değer
Sinyal Tekrar Kullanım Koruması Etkin
Maksimum Sinyal Kullanımı 1

6️⃣ Strateji Parametreleri

(Uyarlanabilir Kanal – Altın)

Parametre Değer
Zaman Dilimi Grafik Zaman Dilimi
Kanal Uzunluğu 500
Bant Genişliği 8.0
Çarpan 2.0
Uygulanan Fiyat Kapanış (Close)

7️⃣ İşlem Filtreleri (XAUUSD için optimize edilmiş)

Hareketli Ortalama Filtresi

Parametre Değer
Etkin Evet
Periyot 200
Yöntem EMA
Fiyat Close
Zaman Dilimi Grafik

Mum Gövdesi Filtresi

Parametre Değer
Etkin Evet
Minimum Gövde Dışarı Çıkışı %10
Minimum Gövde Boyutu 150 Puan
Ters Filtre Devre Dışı

MACD Filtresi

Parametre Değer
Etkin Hayır

8️⃣ İşlem Zaman Kuralları

Parametre Değer
Zaman Filtresi Etkin
İşlem Başlangıcı 01:00
İşlem Bitişi 22:30
Yerel Zaman Kullan Etkin
Hafta Sonu İşlemi Etkin

9️⃣ Haber ve Risk Koruması

Ekonomik Takvim Filtresi

Parametre Değer
Etkin Evet
Para Birimi USD
Etki Seviyesi Sadece yüksek
Haber Öncesi Blok 30 dk
Haber Sonrası Blok 30 dk
Bekleyen Emirleri İptal Et Etkin

Stop Loss Sınırlayıcı

Parametre Değer
Günlük Maks SL 4
Sıfırlama Zamanı 00:00

⚙ Özelleştirme

Adaptive Channel Scalper Pro; risk, filtreler, emir yürütme ve zamanlama alanlarında geniş özelleştirme seçenekleri sunar.

Risk & Pozisyon Yönetimi

  • Ayarlanabilir stop-loss ve take-profit aralıkları

  • Broker doğrulamalı lot boyutu kontrolü

  • Break-even veya kısmi koruma modu (aynı anda sadece biri aktif olabilir)

  • Kâr eşiği sonrası takip eden stop aktivasyonu

  • Günlük kayıp limitleri ile kayıp serilerinin sınırlandırılması

Sinyal & Filtre Katmanları

  • Adaptif kanal hassasiyeti (uzunluk, bant genişliği, çarpan)

  • Ortalama bazlı trend doğrulama filtresi

  • Zayıf breakout'ları elemek için mum gövdesi/mum kalitesi filtreleri

  • Opsiyonel MACD tarzı momentum doğrulaması

  • Aynı hareket üzerinde tekrar giriş yapılmasını önleyen sinyal yenileme koruması

Emir Yürütme Kontrolleri

  • Piyasa veya pending (limit tipi) emir kullanımı

  • Limit emirleri için fiyat referansı seçimi (kapanış/median vb.)

  • Pending emirlerin iptalinden önce maksimum bekleme süresi

  • Slippage ve spread koruma parametreleri

Zamanlama & Çevresel Parametreler

  • İşlem seansları (yerel/sunucu zamanı)

  • Hafta sonu engelleme, gün sonu çıkış koruması

  • Ekonomik takvim entegrasyonu ve haber öncesi/sonrası blackout süreleri

  • Haber dönemlerinde pending emirlerin otomatik iptali

Görseller, Uyarılar & Kullanım Kolaylığı

  • Opsiyonel durum paneli ve emir yorumları

  • Görsel yardımcılar (gün açılış çizgisi, pozisyon arayüzü, SL/TP etiketleri)

  • Önemli olaylar için ses/uyarı ayarları

Bu ayarlar, EA’nın hızlı intraday piyasalarına veya daha yavaş swing koşullarına kolayca uyarlanmasını sağlar; stratejinin iç mantığı ifşa edilmeden esneklik sunar.

🛡 Güvenlik & Koruma

  • Günlük kayıp limiti yöneticisi

  • Haber blackout koruması

  • Akıllı spread kontrolü

  • Gün sonu koruyucu çıkış

  • Emir ve sinyal tekrar koruması

EA, aşırı işlem yapma veya aşırı piyasa koşullarında hatalı girişleri engellemek için dayanıklı kontrol mekanizmalarıyla tasarlanmıştır.

📚 Önerilen Kullanım

  • Birden fazla sembolü Strateji Tester’da test edin

  • Aşırı optimizasyondan kaçınarak ölçülü optimizasyon yapın

  • Birkaç gün boyunca demo hesapta forward test uygulayın

  • Sonuçlardan memnun olduğunuzda pozisyon boyutunu kademeli artırın

💬 Topluluk Bonusu

Adaptive Channel Scalper Pro ile yüksek performanslı bir backtest veya güçlü bir yapılandırma elde ederseniz raporu bana gönderin.
Değerli katkılar için indirim ödülleri sunuyorum.

⚠ Risk Uyarısı

Forex, metal ve CFD işlemleri önemli risk taşır. Hiçbir EA kâr garantisi veremez.
Gerçek hesapta işlem yapmadan önce mutlaka sağlam bir para yönetimi uygulayın ve kapsamlı test gerçekleştirin.


