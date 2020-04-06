Adaptive Channel Scalper Pro
- Эксперты
- Samaneh Safar
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Adaptive Channel Scalper Pro – Советник MT5
Adaptive Channel Scalper Pro — это полностью автоматизированная торговая система для MT5, созданная для трейдеров, которым требуется профессиональный, стабильный и гибко настраиваемый алгоритм. Советник использует адаптивный канал, основанный на волатильности рынка, чтобы находить высококачественные торговые сигналы и открывать сделки с соблюдением строгих механизмов риск-контроля. Он разработан для стабильности, надежности и плавных долгосрочных результатов.
После первоначальной настройки советник не требует ручного вмешательства. Он включает расширенные фильтры, системы безопасности, контроль исполнения и гибкие инструменты управления рисками, позволяющие адаптировать алгоритм практически к любому рынку.
✔ Основные возможности
-
Адаптивный канал — автоматически подстраивается под рыночную волатильность
-
Полностью автоматическая торговля — работает автономно после установки на график
-
Умные режимы исполнения — исполнение по рынку или лимитами по выбору трейдера
-
Расширенный риск-менеджмент — трейлинг-стоп, безубыток, частичная защита, дневные лимиты убытков
-
Многоуровневая фильтрация — тренд-фильтр, фильтр качества свечей, защита от спреда, торговые часы
-
Фильтр экономических новостей — автоматическая пауза торговли перед важными событиями
-
Гибкое расписание торговли — торговые окна, блокировка выходных, защита при закрытии дня
-
Полная поддержка тестера стратегий — оптимизация, стабильные и воспроизводимые тесты
-
Работает на всех таймфреймах — от скальпинга на M1 до среднесрочной торговли
📈 Пример бэктеста — XAUUSD (M5)
Мы предоставили реальный отчет из тестера стратегий по XAUUSD, демонстрирующий стабильные результаты при данных высокого качества (99% моделирования).
Пользователи могут самостоятельно протестировать советник на любом инструменте или таймфрейме и настроить параметры под свой стиль торговли.
Если вы найдете конфигурацию с сильными результатами, вы можете отправить мне отчет — я предложу специальную скидку.
(Отчет прилагается в изображениях/файлах продукта.)
🚀 Быстрый старт
-
Установите советник на любой график и таймфрейм
-
Настройте желаемые параметры риска
-
Включите автоторговлю в MetaTrader 5
-
Позвольте советнику автоматически управлять всеми сделками
Все параметры по умолчанию соответствуют конфигурации, использованной в нашем внутреннем тесте по XAUUSD.
⚙ Настройки и параметры
Adaptive Channel Scalper Pro включает гибкие инструменты настройки риска, фильтров, исполнения и расписания, включая:
Управление рисками и позициями
-
Настраиваемые уровни стоп-лосса и тейк-профита
-
Контроль лотов с проверкой у брокера
-
Опциональные режимы безубытка или частичной защиты (выбирается один из двух)
-
Активация трейлинг-стопа после достижения прибыли
-
Дневные лимиты убытков для ограничения количества отрицательных сделок
Сигналы и фильтрация
-
Настройка чувствительности адаптивного канала (длина, ширина, множитель)
-
Трендовый фильтр подтверждения (MA по выбранному периоду и таймфрейму)
-
Фильтры качества свечей, исключающие слабые пробои
-
Опциональное подтверждение по типу MACD
-
Защита от повторного входа в одну и ту же рыночную фазу
Контроль исполнения
-
Исполнение по рынку или лимитным ордерам
-
Выбор цены свечи, от которой рассчитывается лимит (закрытие, медиана и т.д.)
-
Максимальное время ожидания, после которого лимитные ордера отменяются
-
Настройки проскальзывания и защиты от высокого спреда
Расписание и рыночные условия
-
Управление торговыми сессиями (окна торговли, локальное/серверное время)
-
Блокировка выходных и правила выхода в конце дня
-
Интеграция с экономическим календарем с периодами «черных зон» до/после новостей
-
Возможность автоотмены отложенных ордеров во время новостей
Визуализация, оповещения и удобство
-
Опциональная панель статуса и комментарии к ордерам
-
Визуальные элементы (линия открытия дня, интерфейс позиции, метки SL/TP)
-
Настройка звуков и уведомлений
Эти параметры позволяют адаптировать советник как для быстрого внутридневного рынка, так и для более медленной среднесрочной торговли, не раскрывая внутреннюю логику стратегии.
🛡 Безопасность и защитные механизмы
-
Дневной лимит убытков
-
Защита от торговли в периоды новостей
-
Умное избегание высокого спреда
-
Защитный выход в конце дня
-
Механизмы предотвращения повторного входа
Советник создан с приоритетом стабильности и оснащен системами предотвращения переторговки и входов в экстремальных условиях.
📚 Рекомендации по использованию
-
Тестируйте несколько инструментов в тестере стратегий
-
Проводите умеренную оптимизацию (избегайте переоптимизации)
-
Протестируйте на демо-счете несколько дней
-
Постепенно увеличивайте объемы после подтверждения эффективности
💬 Бонус для сообщества
Если вы протестируете Adaptive Channel Scalper Pro и получите сильные результаты или удачную конфигурацию, отправьте мне отчет — я предоставлю скидку за ценные материалы.
⚠ Отказ от ответственности
Торговля на Forex, металлах и CFD связана с высоким риском. Ни один советник не может гарантировать прибыль. Всегда используйте грамотный риск-менеджмент и тщательно тестируйте стратегию перед торговлей на реальном счете.