Adaptive Channel Scalper Pro

Adaptive Channel Scalper Pro – Советник MT5

Adaptive Channel Scalper Pro — это полностью автоматизированная торговая система для MT5, созданная для трейдеров, которым требуется профессиональный, стабильный и гибко настраиваемый алгоритм. Советник использует адаптивный канал, основанный на волатильности рынка, чтобы находить высококачественные торговые сигналы и открывать сделки с соблюдением строгих механизмов риск-контроля. Он разработан для стабильности, надежности и плавных долгосрочных результатов.

После первоначальной настройки советник не требует ручного вмешательства. Он включает расширенные фильтры, системы безопасности, контроль исполнения и гибкие инструменты управления рисками, позволяющие адаптировать алгоритм практически к любому рынку.

✔ Основные возможности

  • Адаптивный канал — автоматически подстраивается под рыночную волатильность

  • Полностью автоматическая торговля — работает автономно после установки на график

  • Умные режимы исполнения — исполнение по рынку или лимитами по выбору трейдера

  • Расширенный риск-менеджмент — трейлинг-стоп, безубыток, частичная защита, дневные лимиты убытков

  • Многоуровневая фильтрация — тренд-фильтр, фильтр качества свечей, защита от спреда, торговые часы

  • Фильтр экономических новостей — автоматическая пауза торговли перед важными событиями

  • Гибкое расписание торговли — торговые окна, блокировка выходных, защита при закрытии дня

  • Полная поддержка тестера стратегий — оптимизация, стабильные и воспроизводимые тесты

  • Работает на всех таймфреймах — от скальпинга на M1 до среднесрочной торговли

📈 Пример бэктеста — XAUUSD (M5)

Мы предоставили реальный отчет из тестера стратегий по XAUUSD, демонстрирующий стабильные результаты при данных высокого качества (99% моделирования).

Пользователи могут самостоятельно протестировать советник на любом инструменте или таймфрейме и настроить параметры под свой стиль торговли.

Если вы найдете конфигурацию с сильными результатами, вы можете отправить мне отчет — я предложу специальную скидку.

(Отчет прилагается в изображениях/файлах продукта.)

🚀 Быстрый старт

  1. Установите советник на любой график и таймфрейм

  2. Настройте желаемые параметры риска

  3. Включите автоторговлю в MetaTrader 5

  4. Позвольте советнику автоматически управлять всеми сделками

Все параметры по умолчанию соответствуют конфигурации, использованной в нашем внутреннем тесте по XAUUSD.

⚙ Настройки и параметры

Adaptive Channel Scalper Pro включает гибкие инструменты настройки риска, фильтров, исполнения и расписания, включая:

Управление рисками и позициями

  • Настраиваемые уровни стоп-лосса и тейк-профита

  • Контроль лотов с проверкой у брокера

  • Опциональные режимы безубытка или частичной защиты (выбирается один из двух)

  • Активация трейлинг-стопа после достижения прибыли

  • Дневные лимиты убытков для ограничения количества отрицательных сделок

Сигналы и фильтрация

  • Настройка чувствительности адаптивного канала (длина, ширина, множитель)

  • Трендовый фильтр подтверждения (MA по выбранному периоду и таймфрейму)

  • Фильтры качества свечей, исключающие слабые пробои

  • Опциональное подтверждение по типу MACD

  • Защита от повторного входа в одну и ту же рыночную фазу

Контроль исполнения

  • Исполнение по рынку или лимитным ордерам

  • Выбор цены свечи, от которой рассчитывается лимит (закрытие, медиана и т.д.)

  • Максимальное время ожидания, после которого лимитные ордера отменяются

  • Настройки проскальзывания и защиты от высокого спреда

Расписание и рыночные условия

  • Управление торговыми сессиями (окна торговли, локальное/серверное время)

  • Блокировка выходных и правила выхода в конце дня

  • Интеграция с экономическим календарем с периодами «черных зон» до/после новостей

  • Возможность автоотмены отложенных ордеров во время новостей

Визуализация, оповещения и удобство

  • Опциональная панель статуса и комментарии к ордерам

  • Визуальные элементы (линия открытия дня, интерфейс позиции, метки SL/TP)

  • Настройка звуков и уведомлений

Эти параметры позволяют адаптировать советник как для быстрого внутридневного рынка, так и для более медленной среднесрочной торговли, не раскрывая внутреннюю логику стратегии.

🛡 Безопасность и защитные механизмы

  • Дневной лимит убытков

  • Защита от торговли в периоды новостей

  • Умное избегание высокого спреда

  • Защитный выход в конце дня

  • Механизмы предотвращения повторного входа

Советник создан с приоритетом стабильности и оснащен системами предотвращения переторговки и входов в экстремальных условиях.

📚 Рекомендации по использованию

  • Тестируйте несколько инструментов в тестере стратегий

  • Проводите умеренную оптимизацию (избегайте переоптимизации)

  • Протестируйте на демо-счете несколько дней

  • Постепенно увеличивайте объемы после подтверждения эффективности

💬 Бонус для сообщества

Если вы протестируете Adaptive Channel Scalper Pro и получите сильные результаты или удачную конфигурацию, отправьте мне отчет — я предоставлю скидку за ценные материалы.

⚠ Отказ от ответственности

Торговля на Forex, металлах и CFD связана с высоким риском. Ни один советник не может гарантировать прибыль. Всегда используйте грамотный риск-менеджмент и тщательно тестируйте стратегию перед торговлей на реальном счете.


FREE
