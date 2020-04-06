Adaptive Channel Scalper Pro – Советник MT5

Adaptive Channel Scalper Pro — это полностью автоматизированная торговая система для MT5, созданная для трейдеров, которым требуется профессиональный, стабильный и гибко настраиваемый алгоритм. Советник использует адаптивный канал, основанный на волатильности рынка, чтобы находить высококачественные торговые сигналы и открывать сделки с соблюдением строгих механизмов риск-контроля. Он разработан для стабильности, надежности и плавных долгосрочных результатов.

После первоначальной настройки советник не требует ручного вмешательства. Он включает расширенные фильтры, системы безопасности, контроль исполнения и гибкие инструменты управления рисками, позволяющие адаптировать алгоритм практически к любому рынку.

✔ Основные возможности

Адаптивный канал — автоматически подстраивается под рыночную волатильность

Полностью автоматическая торговля — работает автономно после установки на график

Умные режимы исполнения — исполнение по рынку или лимитами по выбору трейдера

Расширенный риск-менеджмент — трейлинг-стоп, безубыток, частичная защита, дневные лимиты убытков

Многоуровневая фильтрация — тренд-фильтр, фильтр качества свечей, защита от спреда, торговые часы

Фильтр экономических новостей — автоматическая пауза торговли перед важными событиями

Гибкое расписание торговли — торговые окна, блокировка выходных, защита при закрытии дня

Полная поддержка тестера стратегий — оптимизация, стабильные и воспроизводимые тесты

Работает на всех таймфреймах — от скальпинга на M1 до среднесрочной торговли

📈 Пример бэктеста — XAUUSD (M5)

Мы предоставили реальный отчет из тестера стратегий по XAUUSD, демонстрирующий стабильные результаты при данных высокого качества (99% моделирования).

Пользователи могут самостоятельно протестировать советник на любом инструменте или таймфрейме и настроить параметры под свой стиль торговли.

Если вы найдете конфигурацию с сильными результатами, вы можете отправить мне отчет — я предложу специальную скидку.

(Отчет прилагается в изображениях/файлах продукта.)

🚀 Быстрый старт

Установите советник на любой график и таймфрейм Настройте желаемые параметры риска Включите автоторговлю в MetaTrader 5 Позвольте советнику автоматически управлять всеми сделками

Все параметры по умолчанию соответствуют конфигурации, использованной в нашем внутреннем тесте по XAUUSD.

⚙ Настройки и параметры

Adaptive Channel Scalper Pro включает гибкие инструменты настройки риска, фильтров, исполнения и расписания, включая:

Управление рисками и позициями

Настраиваемые уровни стоп-лосса и тейк-профита

Контроль лотов с проверкой у брокера

Опциональные режимы безубытка или частичной защиты (выбирается один из двух)

Активация трейлинг-стопа после достижения прибыли

Дневные лимиты убытков для ограничения количества отрицательных сделок

Сигналы и фильтрация

Настройка чувствительности адаптивного канала (длина, ширина, множитель)

Трендовый фильтр подтверждения (MA по выбранному периоду и таймфрейму)

Фильтры качества свечей, исключающие слабые пробои

Опциональное подтверждение по типу MACD

Защита от повторного входа в одну и ту же рыночную фазу

Контроль исполнения

Исполнение по рынку или лимитным ордерам

Выбор цены свечи, от которой рассчитывается лимит (закрытие, медиана и т.д.)

Максимальное время ожидания, после которого лимитные ордера отменяются

Настройки проскальзывания и защиты от высокого спреда

Расписание и рыночные условия

Управление торговыми сессиями (окна торговли, локальное/серверное время)

Блокировка выходных и правила выхода в конце дня

Интеграция с экономическим календарем с периодами «черных зон» до/после новостей

Возможность автоотмены отложенных ордеров во время новостей

Визуализация, оповещения и удобство

Опциональная панель статуса и комментарии к ордерам

Визуальные элементы (линия открытия дня, интерфейс позиции, метки SL/TP)

Настройка звуков и уведомлений

Эти параметры позволяют адаптировать советник как для быстрого внутридневного рынка, так и для более медленной среднесрочной торговли, не раскрывая внутреннюю логику стратегии.

🛡 Безопасность и защитные механизмы

Дневной лимит убытков

Защита от торговли в периоды новостей

Умное избегание высокого спреда

Защитный выход в конце дня

Механизмы предотвращения повторного входа

Советник создан с приоритетом стабильности и оснащен системами предотвращения переторговки и входов в экстремальных условиях.

📚 Рекомендации по использованию

Тестируйте несколько инструментов в тестере стратегий

Проводите умеренную оптимизацию (избегайте переоптимизации)

Протестируйте на демо-счете несколько дней

Постепенно увеличивайте объемы после подтверждения эффективности

💬 Бонус для сообщества

Если вы протестируете Adaptive Channel Scalper Pro и получите сильные результаты или удачную конфигурацию, отправьте мне отчет — я предоставлю скидку за ценные материалы.

⚠ Отказ от ответственности

Торговля на Forex, металлах и CFD связана с высоким риском. Ни один советник не может гарантировать прибыль. Всегда используйте грамотный риск-менеджмент и тщательно тестируйте стратегию перед торговлей на реальном счете.