Adaptive Channel Scalper Pro

Adaptive Channel Scalper Pro は、プロフェッショナル向けの安定性と高いカスタマイズ性を備えた、完全自動の MT5 取引システムです。本 EA は、市場のボラティリティに基づく「自動調整型チャネルロジック」を用いて高品質なエントリーポイントを検出し、厳格なリスク管理とともに取引を実行します。
長期にわたり一貫した、滑らかで堅牢なパフォーマンスを実現するよう設計されています。

初期設定後は、手動操作を必要としません。豊富なフィルター、実行管理、安全機能、柔軟なリスク管理ツールを備え、あらゆる市場環境に適応させることができます。

✔ 主な特徴

  • 自適応チャネルエンジン — 市場ボラティリティに自動対応

  • 完全自動売買 — チャートにセットするだけで全自動稼働

  • スマート実行管理 — 成行または指値方式を選択可能

  • 高度なリスク管理 — トレーリングストップ、ブレークイーブン、部分保護、デイリーストップ制限

  • 多層フィルター構成 — トレンドフィルター、ローソク足品質フィルター、スプレッドガード、取引時間設定

  • 経済指標フィルター — 重要ニュース前後の取引を自動停止

  • 柔軟なスケジューリング — 時間帯設定、週末ブロック、日次クローズ保護

  • ストラテジーテスター完全対応 — 最適化可能・再現性の高いバックテスト

  • 全タイムフレーム対応 — M1 スキャルから月足スイングまで

📈 バックテスト例 — XAUUSD（M5）

99% 品質データによる XAUUSD の実際のストラテジーテスター・レポートを掲載しています。
ユーザー自身で任意の銘柄・時間足でテストでき、取引スタイルに合わせて設定を調整できます。

強力なパフォーマンスの設定を見つけてレポートを送っていただければ、特別割引を提供します。

（バックテストレポートは商品画像／ファイルに含まれています。）

🚀 クイックスタート

  1. EA を任意のチャート・時間足にセット

  2. リスクパラメータを設定

  3. MetaTrader 5 の「自動売買」を有効化

  4. 以降すべての取引は EA が自動管理

デフォルト設定は、当社内部で使用した XAUUSD バックテスト構成に準拠しています。

EA 推奨設定 — XAUUSD（ゴールド）専用

⚠️ 通貨ペア制限：
このプリセットは XAUUSD（ゴールド）専用に最適化されています。
他の銘柄で使用すると、パフォーマンスが低下する可能性があります。

📊 過去の勝率： 66.57％（バックテスト結果）

1️⃣ 基本トレード設定

項目 設定値
ロットサイズ 0.01
スリッページ 0
ストップロス使用 有効
ストップロス（ポイント） 1000
テイクプロフィット使用 有効
テイクプロフィット（ポイント） 1000
トレーリングストップ使用 有効
トレーリングストップ（ポイント） 700
指値注文を使用 有効

2️⃣ トレードロジック

項目 設定値
トレードモード 自動
エントリー方式 シグナルベース

3️⃣ リスク管理

項目 設定値
ブレイクイーブン 有効
ブレイクイーブン（ポイント） 600
調整ポイント 200
最大待機ローソク足数 無制限

4️⃣ 部分利確（任意）

項目 設定値
部分利確ロック 無効
部分決済割合（％） 50
部分決済ロット 0.01
第2ストップロス（ポイント） 600

5️⃣ シグナル保護

項目 設定値
シグナル再利用防止 有効
シグナル最大使用回数 1

6️⃣ 戦略パラメータ

（適応型チャネル – ゴールド）

項目 設定値
時間足 チャートの時間足
チャネル長 500
バンド幅 8.0
乗数 2.0
適用価格 終値（Close）

7️⃣ トレードフィルター（XAUUSD 最適化）

移動平均フィルター

項目 設定値
有効 はい
期間 200
手法 EMA
価格 Close
時間足 チャート

ローソク足実体フィルター

項目 設定値
有効 はい
実体の最小はみ出し 10％
実体の最小サイズ 150 ポイント
逆フィルター 無効

MACD フィルター

項目 設定値
有効 いいえ

8️⃣ 取引時間ルール

項目 設定値
時間フィルター 有効
取引開始時間 01:00
取引終了時間 22:30
ローカル時間を使用 有効
週末取引 有効

9️⃣ ニュース・リスク保護

経済指標カレンダーフィルター

項目 設定値
有効 はい
通貨 USD
影響度 高のみ
ニュース前ブロック 30 分
ニュース後ブロック 30 分
保留中注文のキャンセル 有効

ストップロス制限

項目 設定値
1日の最大 SL 回数 4
リセット時間 00:00

⚙ カスタマイズ項目

Adaptive Channel Scalper Pro には、リスク、フィルター、実行、スケジューリングの幅広い調整項目があります。

リスク・ポジション管理

  • 調整可能なストップロス／テイクプロフィット幅

  • ロットサイズ管理（ブローカー検証付き）

  • ブレークイーブンまたは部分保護（どちらか一方を選択）

  • 利確閾値到達後のトレーリングストップ

  • 連敗や過剰損失を防ぐ「デイリー損失リミット」

シグナル・フィルター層

  • 自適応チャネル感度（期間、幅、倍率）

  • トレンド確認フィルター（MA ベース）

  • ローソク足ボディ／品質フィルターでノイズブレイクを排除

  • MACD 風モメンタム確認（任意）

  • シグナル再利用防止（同一波動への複数エントリを回避）

実行管理

  • 成行または指値（リミット）方式

  • 指値の基準となる価格（終値／中央値など）を選択

  • 指値注文の最大待機時間

  • スリッページ・スプレッドガード

スケジューリング・環境設定

  • 時間ベースのセッション管理（ローカル／サーバー時間対応）

  • 週末ブロック、日次クローズ時の保護動作

  • 経済指標のブラックアウト設定（発表前後の自動停止）

  • ニュース時の指値自動キャンセル

可視化・通知・操作性

  • ステータスパネル、注文コメント（任意）

  • ビジュアル補助（デイリーオープンライン、ポジション UI、SL/TP ラベル）

  • 主要イベントのサウンド／アラート設定

これらの設定により、短期高速相場にも、ゆったりしたスイング市場にも最適化できます。
内部ロジックを公開することなく柔軟に調整可能です。

🛡 安全性・保護機能

  • デイリーストップ制限

  • ニュースブラックアウト保護

  • スプレッド急拡大の回避

  • 日次クローズでの保護的クローズ

  • オーダー／シグナル再利用ガード

本 EA は安定性を最優先に設計され、極端な市場環境での誤エントリや過剰取引を防ぐ専用の仕組みを備えています。

📚 推奨される運用方法

  • 複数銘柄でストラテジーテスターを実行

  • 軽度の最適化（過剰最適化を避ける）

  • 数日間デモ口座でのフォワードテスト

  • 満足できる結果が確認できたら段階的にロットを増加

💬 コミュニティ特典

Adaptive Channel Scalper Pro のバックテストで高勝率・高品質設定を作成できた場合、レポートをご提出ください。
有益な設定には割引特典を提供しています。

⚠ リスク免責事項

FX、貴金属、CFD 取引には高いリスクがあります。
いかなる EA も利益を保証するものではありません。
必ず適切な資金管理を行い、実運用前に十分なテストを実施してください。


