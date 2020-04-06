Adaptive Channel Scalper Pro
- Asesores Expertos
- Samaneh Safar
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Adaptive Channel Scalper Pro – Asesor Experto para MT5
Adaptive Channel Scalper Pro es un sistema de trading totalmente automatizado para MT5, diseñado para traders que buscan una solución profesional, estable y altamente personalizable. El EA utiliza una estructura de canal adaptativo basada en la volatilidad del mercado para identificar oportunidades de alta calidad y ejecutarlas con estrictos mecanismos de control de riesgo. Está construido para ofrecer consistencia, robustez y un rendimiento suave a largo plazo.
Una vez configurado, el EA no requiere intervención manual. Incluye filtros avanzados, controles de ejecución, sistemas de seguridad y herramientas flexibles de gestión de riesgo que permiten adaptar el algoritmo prácticamente a cualquier mercado.
✔ Características principales
-
Motor de Canal Adaptativo – Se ajusta automáticamente a la volatilidad del mercado
-
Trading 100% Automatizado – Totalmente autónomo tras colocarse en el gráfico
-
Controles Inteligentes de Ejecución – Operativa a mercado o con órdenes limitadas
-
Gestión Avanzada del Riesgo – Trailing stop, break-even, protección parcial, límites diarios de pérdida
-
Confluencia de Múltiples Filtros – Filtro de tendencia, filtro de calidad de velas, control de spread, horarios de trading
-
Filtro de Calendario Económico – Pausa automática cerca de noticias de alto impacto
-
Programación Flexible – Ventanas de tiempo, bloqueo de fines de semana, protección de cierre diario
-
Compatibilidad Completa con el Probador de Estrategias – Optimizaciones estables y reproducibles
-
Funciona en Todos los Marcos Temporales – Desde scalping en M1 hasta swing trading en mensual
📈 Ejemplo de Backtest – XAUUSD (M5)
Incluimos un informe real del Probador de Estrategias en XAUUSD, demostrando un rendimiento estable con datos de alta calidad (99% de modelado).
Los usuarios pueden probar el EA en cualquier símbolo o marco temporal y ajustar los parámetros según su estilo de trading.
Si encuentras una configuración con buenos resultados y me envías el informe, recibirás un descuento especial.
(El informe de backtest se incluye en las imágenes/archivos del producto.)
🚀 Inicio Rápido
-
Coloca el EA en cualquier gráfico y periodo
-
Configura tus parámetros de riesgo preferidos
-
Activa la opción de Auto-Trading en MetaTrader 5
-
Permite que el EA gestione todas las operaciones automáticamente
La configuración por defecto coincide con los ajustes usados en nuestros backtests internos para XAUUSD.
✅ Configuración recomendada del EA — Solo XAUUSD (Oro)
⚠️ Restricción de símbolo:
Este preset está optimizado exclusivamente para XAUUSD (Oro).
Usarlo en otros instrumentos puede provocar un rendimiento deficiente.
📊 Tasa de aciertos histórica: 66,57 % (backtesting)
1️⃣ Configuración principal de trading
|Parámetro
|Valor
|Tamaño de lote
|0.01
|Deslizamiento
|0
|Usar Stop Loss
|Activado
|Stop Loss (puntos)
|1000
|Usar Take Profit
|Activado
|Take Profit (puntos)
|1000
|Usar Trailing Stop
|Activado
|Trailing Stop (puntos)
|700
|Usar órdenes limitadas
|Activado
2️⃣ Lógica de trading
|Parámetro
|Valor
|Modo de trading
|Automático
|Modo de entrada
|Basado en señales
3️⃣ Gestión de riesgo
|Parámetro
|Valor
|Break Even (punto de equilibrio)
|Activado
|Break Even (puntos)
|600
|Puntos de ajuste
|200
|Máx. espera de velas
|Ilimitado
4️⃣ Beneficio parcial (opcional)
|Parámetro
|Valor
|Bloqueo de beneficio parcial
|Desactivado
|Cierre parcial (%)
|50
|Lotes de cierre parcial
|0.01
|Segundo Stop Loss (puntos)
|600
5️⃣ Protección de señales
|Parámetro
|Valor
|Protección contra reutilización de señales
|Activada
|Máx. usos por señal
|1
6️⃣ Parámetros de la estrategia
(Canal adaptativo – Oro)
|Parámetro
|Valor
|Temporalidad
|Temporalidad del gráfico
|Longitud del canal
|500
|Ancho de banda
|8.0
|Multiplicador
|2.0
|Precio aplicado
|Cierre (Close)
7️⃣ Filtros de trading (optimizados para XAUUSD)
Filtro de Media Móvil
|Parámetro
|Valor
|Activado
|Sí
|Período
|200
|Método
|EMA
|Precio
|Close
|Temporalidad
|Gráfico
Filtro de cuerpo de vela
|Parámetro
|Valor
|Activado
|Sí
|Cuerpo mínimo fuera
|10 %
|Tamaño mínimo del cuerpo
|150 puntos
|Filtro inverso
|Desactivado
Filtro MACD
|Parámetro
|Valor
|Activado
|No
8️⃣ Reglas de horario de trading
|Parámetro
|Valor
|Filtro horario
|Activado
|Inicio de trading
|01:00
|Fin de trading
|22:30
|Usar hora local
|Activado
|Trading en fines de semana
|Activado
9️⃣ Noticias y protección de riesgo
Filtro del calendario económico
|Parámetro
|Valor
|Activado
|Sí
|Divisa
|USD
|Nivel de impacto
|Solo alto
|Bloqueo antes de la noticia
|30 min
|Bloqueo después de la noticia
|30 min
|Cancelar órdenes pendientes
|Activado
Limitador de Stop Loss
|Parámetro
|Valor
|Máx. SL por día
|4
|Hora de reinicio
|00:00
⚙ Personalización
Adaptive Channel Scalper Pro ofrece controles flexibles en riesgo, filtros, ejecución y programación, incluyendo:
Gestión de Riesgo y Posiciones
-
Rango ajustable de stop-loss y take-profit
-
Control del tamaño de lote con validación del bróker
-
Modos opcionales de break-even o protección parcial (mutuamente excluyentes)
-
Activación del trailing stop al alcanzar un nivel de beneficio
-
Límites diarios de pérdida para restringir la cantidad de operaciones negativas
Capa de Señales y Filtros
-
Sensibilidad del canal adaptativo (longitud, anchura, multiplicador)
-
Filtro de tendencia basado en medias móviles
-
Filtros de cuerpo/calidad de vela para evitar rupturas poco fiables
-
Confirmación opcional tipo MACD
-
Protección contra reutilización de señales para evitar múltiples entradas en el mismo movimiento
Controles de Ejecución
-
Ejecución a mercado o mediante órdenes pendientes (estilo limit)
-
Selección del precio de referencia para las órdenes limitadas (cierre, mediana, etc.)
-
Tiempo máximo de espera antes de cancelar órdenes pendientes
-
Parámetros de slippage y control de spread
Programación y Entorno
-
Gestión de sesiones basada en horario (local o del servidor)
-
Bloqueo de fines de semana y reglas de salida al final del día
-
Integración con calendario económico con ventanas de bloqueo pre/post noticias
-
Opciones para cancelar automáticamente órdenes pendientes durante noticias
Visualización, Alertas y Comodidad
-
Panel de estado y comentarios de órdenes opcionales
-
Ayudas visuales (línea de apertura diaria, interfaz de posición, etiquetas SL/TP)
-
Configuración de sonidos/alertas para eventos clave
Estos parámetros permiten adaptar el EA tanto a entornos intradía rápidos como a mercados de swing más lentos, sin revelar la lógica interna de la estrategia.
🛡 Seguridad y Protecciones
-
Gestor de límite diario de pérdidas
-
Protección en periodos de noticias
-
Evitación inteligente del spread elevado
-
Salida protectora al final del día
-
Controles de reutilización de señales y órdenes
El EA está diseñado con la estabilidad como prioridad e incluye mecanismos robustos para evitar sobreoperación o entradas en condiciones extremas del mercado.
📚 Uso Recomendado
-
Probar varios símbolos en el Probador de Estrategias
-
Optimizar moderadamente (evitar sobreajuste)
-
Hacer pruebas en demo durante varios días
-
Incrementar el tamaño de posición gradualmente tras verificar resultados
💬 Bono para la Comunidad
Si realizas un backtest de Adaptive Channel Scalper Pro y obtienes una configuración sólida o un alto porcentaje de aciertos, envíame el informe. Ofrezco descuentos por aportes valiosos.
⚠ Descargo de Responsabilidad
Operar en Forex, metales y CFDs conlleva un riesgo significativo. Ningún EA garantiza ganancias. Utiliza una gestión monetaria adecuada y prueba a fondo antes de operar en real.