Adaptive Channel Scalper Pro

Adaptive Channel Scalper Pro – Asesor Experto para MT5

Adaptive Channel Scalper Pro es un sistema de trading totalmente automatizado para MT5, diseñado para traders que buscan una solución profesional, estable y altamente personalizable. El EA utiliza una estructura de canal adaptativo basada en la volatilidad del mercado para identificar oportunidades de alta calidad y ejecutarlas con estrictos mecanismos de control de riesgo. Está construido para ofrecer consistencia, robustez y un rendimiento suave a largo plazo.

Una vez configurado, el EA no requiere intervención manual. Incluye filtros avanzados, controles de ejecución, sistemas de seguridad y herramientas flexibles de gestión de riesgo que permiten adaptar el algoritmo prácticamente a cualquier mercado.

✔ Características principales

  • Motor de Canal Adaptativo – Se ajusta automáticamente a la volatilidad del mercado

  • Trading 100% Automatizado – Totalmente autónomo tras colocarse en el gráfico

  • Controles Inteligentes de Ejecución – Operativa a mercado o con órdenes limitadas

  • Gestión Avanzada del Riesgo – Trailing stop, break-even, protección parcial, límites diarios de pérdida

  • Confluencia de Múltiples Filtros – Filtro de tendencia, filtro de calidad de velas, control de spread, horarios de trading

  • Filtro de Calendario Económico – Pausa automática cerca de noticias de alto impacto

  • Programación Flexible – Ventanas de tiempo, bloqueo de fines de semana, protección de cierre diario

  • Compatibilidad Completa con el Probador de Estrategias – Optimizaciones estables y reproducibles

  • Funciona en Todos los Marcos Temporales – Desde scalping en M1 hasta swing trading en mensual

📈 Ejemplo de Backtest – XAUUSD (M5)

Incluimos un informe real del Probador de Estrategias en XAUUSD, demostrando un rendimiento estable con datos de alta calidad (99% de modelado).

Los usuarios pueden probar el EA en cualquier símbolo o marco temporal y ajustar los parámetros según su estilo de trading.

Si encuentras una configuración con buenos resultados y me envías el informe, recibirás un descuento especial.

(El informe de backtest se incluye en las imágenes/archivos del producto.)

🚀 Inicio Rápido

  1. Coloca el EA en cualquier gráfico y periodo

  2. Configura tus parámetros de riesgo preferidos

  3. Activa la opción de Auto-Trading en MetaTrader 5

  4. Permite que el EA gestione todas las operaciones automáticamente

La configuración por defecto coincide con los ajustes usados en nuestros backtests internos para XAUUSD.

Configuración recomendada del EA — Solo XAUUSD (Oro)

⚠️ Restricción de símbolo:
Este preset está optimizado exclusivamente para XAUUSD (Oro).
Usarlo en otros instrumentos puede provocar un rendimiento deficiente.

📊 Tasa de aciertos histórica: 66,57 % (backtesting)

1️⃣ Configuración principal de trading

Parámetro Valor
Tamaño de lote 0.01
Deslizamiento 0
Usar Stop Loss Activado
Stop Loss (puntos) 1000
Usar Take Profit Activado
Take Profit (puntos) 1000
Usar Trailing Stop Activado
Trailing Stop (puntos) 700
Usar órdenes limitadas Activado

2️⃣ Lógica de trading

Parámetro Valor
Modo de trading Automático
Modo de entrada Basado en señales

3️⃣ Gestión de riesgo

Parámetro Valor
Break Even (punto de equilibrio) Activado
Break Even (puntos) 600
Puntos de ajuste 200
Máx. espera de velas Ilimitado

4️⃣ Beneficio parcial (opcional)

Parámetro Valor
Bloqueo de beneficio parcial Desactivado
Cierre parcial (%) 50
Lotes de cierre parcial 0.01
Segundo Stop Loss (puntos) 600

5️⃣ Protección de señales

Parámetro Valor
Protección contra reutilización de señales Activada
Máx. usos por señal 1

6️⃣ Parámetros de la estrategia

(Canal adaptativo – Oro)

Parámetro Valor
Temporalidad Temporalidad del gráfico
Longitud del canal 500
Ancho de banda 8.0
Multiplicador 2.0
Precio aplicado Cierre (Close)

7️⃣ Filtros de trading (optimizados para XAUUSD)

Filtro de Media Móvil

Parámetro Valor
Activado
Período 200
Método EMA
Precio Close
Temporalidad Gráfico

Filtro de cuerpo de vela

Parámetro Valor
Activado
Cuerpo mínimo fuera 10 %
Tamaño mínimo del cuerpo 150 puntos
Filtro inverso Desactivado

Filtro MACD

Parámetro Valor
Activado No

8️⃣ Reglas de horario de trading

Parámetro Valor
Filtro horario Activado
Inicio de trading 01:00
Fin de trading 22:30
Usar hora local Activado
Trading en fines de semana Activado

9️⃣ Noticias y protección de riesgo

Filtro del calendario económico

Parámetro Valor
Activado
Divisa USD
Nivel de impacto Solo alto
Bloqueo antes de la noticia 30 min
Bloqueo después de la noticia 30 min
Cancelar órdenes pendientes Activado

Limitador de Stop Loss

Parámetro Valor
Máx. SL por día 4
Hora de reinicio 00:00

⚙ Personalización

Adaptive Channel Scalper Pro ofrece controles flexibles en riesgo, filtros, ejecución y programación, incluyendo:

Gestión de Riesgo y Posiciones

  • Rango ajustable de stop-loss y take-profit

  • Control del tamaño de lote con validación del bróker

  • Modos opcionales de break-even o protección parcial (mutuamente excluyentes)

  • Activación del trailing stop al alcanzar un nivel de beneficio

  • Límites diarios de pérdida para restringir la cantidad de operaciones negativas

Capa de Señales y Filtros

  • Sensibilidad del canal adaptativo (longitud, anchura, multiplicador)

  • Filtro de tendencia basado en medias móviles

  • Filtros de cuerpo/calidad de vela para evitar rupturas poco fiables

  • Confirmación opcional tipo MACD

  • Protección contra reutilización de señales para evitar múltiples entradas en el mismo movimiento

Controles de Ejecución

  • Ejecución a mercado o mediante órdenes pendientes (estilo limit)

  • Selección del precio de referencia para las órdenes limitadas (cierre, mediana, etc.)

  • Tiempo máximo de espera antes de cancelar órdenes pendientes

  • Parámetros de slippage y control de spread

Programación y Entorno

  • Gestión de sesiones basada en horario (local o del servidor)

  • Bloqueo de fines de semana y reglas de salida al final del día

  • Integración con calendario económico con ventanas de bloqueo pre/post noticias

  • Opciones para cancelar automáticamente órdenes pendientes durante noticias

Visualización, Alertas y Comodidad

  • Panel de estado y comentarios de órdenes opcionales

  • Ayudas visuales (línea de apertura diaria, interfaz de posición, etiquetas SL/TP)

  • Configuración de sonidos/alertas para eventos clave

Estos parámetros permiten adaptar el EA tanto a entornos intradía rápidos como a mercados de swing más lentos, sin revelar la lógica interna de la estrategia.

🛡 Seguridad y Protecciones

  • Gestor de límite diario de pérdidas

  • Protección en periodos de noticias

  • Evitación inteligente del spread elevado

  • Salida protectora al final del día

  • Controles de reutilización de señales y órdenes

El EA está diseñado con la estabilidad como prioridad e incluye mecanismos robustos para evitar sobreoperación o entradas en condiciones extremas del mercado.

📚 Uso Recomendado

  • Probar varios símbolos en el Probador de Estrategias

  • Optimizar moderadamente (evitar sobreajuste)

  • Hacer pruebas en demo durante varios días

  • Incrementar el tamaño de posición gradualmente tras verificar resultados

💬 Bono para la Comunidad

Si realizas un backtest de Adaptive Channel Scalper Pro y obtienes una configuración sólida o un alto porcentaje de aciertos, envíame el informe. Ofrezco descuentos por aportes valiosos.

⚠ Descargo de Responsabilidad

Operar en Forex, metales y CFDs conlleva un riesgo significativo. Ningún EA garantiza ganancias. Utiliza una gestión monetaria adecuada y prueba a fondo antes de operar en real.


