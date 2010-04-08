Adaptive Channel Scalper Pro – MT5 익스퍼트 어드바이저

Adaptive Channel Scalper Pro는 전문적인 안정성과 높은 커스터마이징 기능을 원하는 트레이더를 위해 설계된 MT5 전용 완전 자동 매매 시스템입니다. 본 EA는 시장 변동성 기반의 적응형 채널 구조를 활용하여 고품질 거래 기회를 탐지하고, 엄격한 리스크 관리 규칙에 따라 자동으로 매매를 실행합니다.

장기적으로 일관되고 견고한 성능을 유지하도록 설계된 시스템입니다.

초기 설정 이후에는 별도의 수동 개입이 필요 없습니다. 다양한 필터, 실행 제어 기능, 안전 장치, 유연한 리스크 관리 도구가 포함되어 있으며, 이를 통해 거의 모든 시장 환경에 맞게 알고리즘을 조정할 수 있습니다.

✔ 주요 기능

적응형 채널 엔진 – 시장 변동성에 따라 자동 조절

완전 자동매매 – 차트에 적용하면 전 과정 자동 실행

스마트 주문 실행 제어 – 시장가 또는 지정가 방식 선택 가능

고급 리스크 관리 – 트레일링 스탑, BE(손익분기), 부분 보호, 일일 손실 제한

다중 필터 시스템 – 추세 필터, 캔들 품질 필터, 스프레드 가드, 거래 시간 설정

경제 캘린더 필터링 – 고임팩트 뉴스 발표 전후 자동 거래 중단

유연한 스케줄링 – 시간창 설정, 주말 차단, 일일 마감 보호 기능

전략테스터 완전 지원 – 최적화 가능, 안정적이며 재현성 높은 백테스트

모든 타임프레임 지원 – M1 스캘핑부터 월봉 스윙까지 활용 가능

📈 백테스트 예시 – XAUUSD (M5)

99% 고품질 데이터 기준으로 수행된 실제 XAUUSD 전략테스터 보고서를 제공하고 있습니다.

사용자는 원하는 종목 및 타임프레임에서 직접 테스트하고 자신의 매매 스타일에 맞게 설정을 조절할 수 있습니다.

만약 강력한 설정값을 찾아 보고서를 공유해 주신다면 특별 할인 혜택을 드립니다.

(백테스트 보고서는 상품 이미지/파일에 포함되어 있습니다.)

🚀 빠른 시작 가이드

EA를 원하는 차트와 시간대에 적용 리스크 설정을 본인 스타일에 맞게 조정 MT5에서 자동매매 기능 활성화 모든 거래는 EA가 자동으로 관리

기본값은 내부 XAUUSD 백테스트에서 사용된 설정과 동일하게 구성되어 있습니다.

⚙ 커스터마이징 옵션

Adaptive Channel Scalper Pro는 리스크, 필터, 실행, 스케줄링 전반에 걸쳐 매우 유연한 설정을 제공합니다.

리스크 & 포지션 관리

조절 가능한 SL / TP 범위

브로커 검증이 포함된 로트 크기 제어

BE(손익분기) 또는 부분 보호 모드 중 선택 (둘 중 하나만 사용)

특정 이익 도달 후 트레일링 스탑 실행

하루 손실 한도를 통한 연속 손실 제한 기능

신호 & 필터 구조

적응형 채널 민감도 조절 (길이, 폭, 배수 등)

MA 기반 추세 확인 필터

저품질 돌파를 방지하는 캔들 바디 / 캔들 품질 필터

선택적 MACD 스타일 모멘텀 확인

동일한 움직임에서의 중복 진입을 방지하는 신호 재사용 차단

주문 실행 제어

시장가 혹은 지정가(Pending, Limit 스타일) 실행

지정가 주문 기준 가격 선택 (종가/중가 등)

지정가 주문 자동 취소까지의 최대 대기 시간

슬리피지 & 스프레드 보호 기능

시간 관리 & 환경 설정

시간 기반 세션 관리 (로컬/서버 시간 선택)

주말 자동 차단, 일일 마감 시 보호적 포지션 정리

경제 뉴스 발표 전후 블랙아웃 설정

뉴스 시간대에 지정가 주문 자동 취소 옵션

시각화, 알림, 편의 기능

상태 패널 및 주문 코멘트 표시(선택)

차트 파악 보조 요소 (데일리 오픈 라인, 포지션 UI, SL/TP 표시)

주요 이벤트에 대한 사운드 및 알림 설정

이러한 옵션을 통해 빠른 인트라데이 시장부터 완만한 스윙 시장까지 다양하게 대응할 수 있습니다.

전략 내부 로직을 공개하지 않고도 유연한 변형이 가능합니다.

🛡 안전 & 보호 기능

일일 손실 한도 관리

뉴스 블랙아웃 보호

스마트 스프레드 회피

일일 마감 보호 청산

주문·신호 중복 방지

EA는 안정성을 최우선으로 설계되었으며, 과도한 진입이나 극단적 시장 상황에서의 잘못된 진입을 방지하기 위한 견고한 보호 메커니즘을 포함합니다.

📚 권장 사용 방법

여러 종목으로 전략테스터 테스트

과도한 최적화를 피하고 적절한 수준에서 조정

며칠 이상 데모 계좌에서 포워드 테스트

만족스러운 결과 확인 후 점진적 로트 증대

💬 커뮤니티 보너스

Adaptive Channel Scalper Pro로 우수한 백테스트 또는 고성능 설정을 찾으셨다면, 보고서를 보내주세요.

가치 있는 설정에는 특별 할인 혜택을 제공합니다.

⚠ 위험 고지

FX, 금속, CFD 거래는 높은 위험을 수반합니다.

어떠한 EA도 수익을 보장할 수 없습니다.

반드시 적절한 자금 관리와 충분한 사전 테스트를 거쳐 실계좌에 적용하시기 바랍니다.