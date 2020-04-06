Adaptive Channel Scalper Pro – Expert Advisor para MT5

Adaptive Channel Scalper Pro é um sistema de trading totalmente automatizado para MT5, desenvolvido para traders que buscam uma solução profissional, estável e altamente personalizável. O EA utiliza um canal adaptativo baseado na volatilidade do mercado para identificar oportunidades de alta qualidade e executá-las com mecanismos rigorosos de controle de risco. Ele foi projetado para oferecer consistência, robustez e desempenho suave no longo prazo.

Depois de configurado, o EA não requer intervenção manual. Ele inclui filtros completos, controles de execução, sistemas de segurança e ferramentas flexíveis de gestão de risco que permitem ajustar o algoritmo para praticamente qualquer condição de mercado.

✔ Principais Recursos

Motor de Canal Adaptativo — Ajuste automático conforme a volatilidade do mercado

Trading Automatizado Completo — Totalmente autônomo após ser anexado ao gráfico

Controles Inteligentes de Execução — Execução a mercado ou por ordens limitadas

Gestão Avançada de Risco — Trailing stop, break-even, proteção parcial, limites diários de perda

Confluência de Múltiplos Filtros — Filtro de tendência, filtro de qualidade de candles, proteção de spread, horários de trading

Filtro de Calendário Econômico — Pausa automática próxima a notícias de alto impacto

Programação Flexível — Janelas de negociação, bloqueio de fim de semana, proteção no fim do dia

Compatível com o Testador de Estratégias — Estável, otimizado e com resultados reproduzíveis

Funciona em Todos os Timeframes — Do scalping no M1 ao swing trading mensal

📈 Exemplo de Backtest – XAUUSD (M5)

Incluímos um relatório real do Testador de Estratégias para XAUUSD, demonstrando uma performance estável com dados de alta qualidade (99% de modelagem).

O usuário pode testar o EA em qualquer ativo ou timeframe e ajustar os parâmetros conforme seu estilo de trading.

Se você encontrar uma configuração com ótimo desempenho, pode enviar o relatório — oferecerei um desconto especial.

(O relatório de backtest está incluído nas imagens/arquivos do produto.)

🚀 Início Rápido

Anexe o EA a qualquer gráfico e timeframe Configure suas preferências de risco Habilite a negociação automática no MetaTrader 5 Permita que o EA gerencie todas as operações automaticamente

As configurações padrão já estão alinhadas com os parâmetros usados em nossos backtests internos para XAUUSD.

✅ Configurações recomendadas do EA — Apenas XAUUSD (Ouro)

⚠️ Restrição de símbolo:

Este preset é otimizado exclusivamente para XAUUSD (Ouro).

O uso em outros instrumentos pode resultar em desempenho inferior.

📊 Taxa histórica de acerto: 66,57% (backtest)

1️⃣ Configurações principais de trading

Parâmetro Valor Tamanho do lote 0.01 Slippage 0 Usar Stop Loss Ativado Stop Loss (pontos) 1000 Usar Take Profit Ativado Take Profit (pontos) 1000 Usar Trailing Stop Ativado Trailing Stop (pontos) 700 Usar ordens limitadas Ativado

2️⃣ Lógica de trading

Parâmetro Valor Modo de negociação Automático Modo de entrada Baseado em sinais

3️⃣ Gestão de risco

Parâmetro Valor Break Even (ponto de equilíbrio) Ativado Break Even (pontos) 600 Pontos de ajuste 200 Máx. espera de candles Ilimitado

4️⃣ Lucro parcial (opcional)

Parâmetro Valor Bloqueio de lucro parcial Desativado Fechamento parcial (%) 50 Lotes para fechamento parcial 0.01 Segundo Stop Loss (pontos) 600

5️⃣ Proteção de sinais

Parâmetro Valor Proteção contra reutilização de sinais Ativada Máx. usos por sinal 1

6️⃣ Parâmetros da estratégia

(Canal adaptativo – Ouro)

Parâmetro Valor Timeframe Timeframe do gráfico Comprimento do canal 500 Largura da banda 8.0 Multiplicador 2.0 Preço aplicado Fechamento (Close)

7️⃣ Filtros de trading (otimizados para XAUUSD)

Filtro de Média Móvel

Parâmetro Valor Ativado Sim Período 200 Método EMA Preço Close Timeframe Gráfico

Filtro de corpo do candle

Parâmetro Valor Ativado Sim Corpo mínimo fora 10% Tamanho mínimo do corpo 150 pontos Filtro reverso Desativado

Filtro MACD

Parâmetro Valor Ativado Não

8️⃣ Regras de horário de trading

Parâmetro Valor Filtro de tempo Ativado Início de trading 01:00 Fim de trading 22:30 Usar horário local Ativado Trading em fins de semana Ativado

9️⃣ Notícias e proteção de risco

Filtro do calendário econômico

Parâmetro Valor Ativado Sim Moeda USD Nível de impacto Apenas alto Bloqueio pré-notícia 30 min Bloqueio pós-notícia 30 min Cancelar ordens pendentes Ativado

Limitador de Stop Loss

Parâmetro Valor Máx. SL por dia 4 Horário de redefinição 00:00

⚙ Personalização

O Adaptive Channel Scalper Pro inclui controles flexíveis de risco, filtros, execução e programação, como:

Gestão de Risco e Posições

Intervalos ajustáveis de stop-loss e take-profit

Controle de lote com validação do corretor

Modos opcionais de break-even ou proteção parcial (mutuamente exclusivos)

Ativação do trailing stop após atingir limite de lucro

Limites diários de perda para evitar sucessivas operações negativas

Sinais e Camada de Filtros

Sensibilidade do canal adaptativo (período, largura, multiplicador)

Filtro de confirmação de tendência (baseado em média móvel)

Filtro de corpo/qualidade do candle para evitar falsas rupturas

Confirmação opcional de momento estilo MACD

Proteção contra reutilização de sinal para evitar múltiplas entradas no mesmo movimento

Controles de Execução

Execução a mercado ou por ordens pendentes (estilo limite)

Controle sobre qual preço do candle servirá como referência (fechamento, mediana etc.)

Tempo máximo de espera antes de cancelar ordens pendentes

Parâmetros de slippage e proteção de spread

Programação e Ambiente

Gerenciamento de sessões por horário (local/servidor)

Bloqueio de finais de semana e regras de saída no fim do dia

Integração com calendário econômico com janelas de blackout pré/pós-notícias

Opções para cancelar automaticamente ordens pendentes durante o período de notícias

Visuais, Alertas e Usabilidade

Painel de status e comentários opcionais em ordens

Auxílios visuais (linha de abertura diária, interface da posição, labels de SL/TP)

Configuração de alertas/sons para eventos importantes

Esses parâmetros permitem adaptar o EA tanto para ambientes intradiários rápidos quanto para mercados de swing mais lentos, sem revelar a lógica interna da estratégia.

🛡 Segurança e Proteções

Gerenciador de limite diário de perdas

Proteção durante notícias

Evitação inteligente de spreads elevados

Saída protetiva no fechamento do dia

Sistemas de proteção contra repetição de sinais e ordens

O EA foi desenvolvido com foco total na estabilidade e inclui mecanismos robustos para evitar sobreoperação ou entradas em condições extremas.

📚 Uso Recomendado

Testar vários ativos no Testador de Estratégias

Fazer otimização moderada (evitar overfitting)

Realizar forward test em conta demo por alguns dias

Aumentar o tamanho das posições gradualmente após validar a estratégia

💬 Bônus para a Comunidade

Se você fizer um backtest do Adaptive Channel Scalper Pro e alcançar um setup de alta performance ou um excelente índice de acertos, envie-me o relatório. Ofereço descontos especiais para contribuições valiosas.

⚠ Aviso de Risco

Operar Forex, metais e CFDs envolve risco significativo. Nenhum EA garante lucro. Sempre utilize uma gestão de capital adequada e teste completamente antes de operar em conta real.