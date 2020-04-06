Adaptive Channel Scalper Pro
Adaptive Channel Scalper Pro – Expert Advisor para MT5
Adaptive Channel Scalper Pro é um sistema de trading totalmente automatizado para MT5, desenvolvido para traders que buscam uma solução profissional, estável e altamente personalizável. O EA utiliza um canal adaptativo baseado na volatilidade do mercado para identificar oportunidades de alta qualidade e executá-las com mecanismos rigorosos de controle de risco. Ele foi projetado para oferecer consistência, robustez e desempenho suave no longo prazo.
Depois de configurado, o EA não requer intervenção manual. Ele inclui filtros completos, controles de execução, sistemas de segurança e ferramentas flexíveis de gestão de risco que permitem ajustar o algoritmo para praticamente qualquer condição de mercado.
✔ Principais Recursos
Motor de Canal Adaptativo — Ajuste automático conforme a volatilidade do mercado
Trading Automatizado Completo — Totalmente autônomo após ser anexado ao gráfico
Controles Inteligentes de Execução — Execução a mercado ou por ordens limitadas
Gestão Avançada de Risco — Trailing stop, break-even, proteção parcial, limites diários de perda
Confluência de Múltiplos Filtros — Filtro de tendência, filtro de qualidade de candles, proteção de spread, horários de trading
Filtro de Calendário Econômico — Pausa automática próxima a notícias de alto impacto
Programação Flexível — Janelas de negociação, bloqueio de fim de semana, proteção no fim do dia
Compatível com o Testador de Estratégias — Estável, otimizado e com resultados reproduzíveis
Funciona em Todos os Timeframes — Do scalping no M1 ao swing trading mensal
📈 Exemplo de Backtest – XAUUSD (M5)
Incluímos um relatório real do Testador de Estratégias para XAUUSD, demonstrando uma performance estável com dados de alta qualidade (99% de modelagem).
O usuário pode testar o EA em qualquer ativo ou timeframe e ajustar os parâmetros conforme seu estilo de trading.
Se você encontrar uma configuração com ótimo desempenho, pode enviar o relatório — oferecerei um desconto especial.
(O relatório de backtest está incluído nas imagens/arquivos do produto.)
🚀 Início Rápido
Anexe o EA a qualquer gráfico e timeframe
Configure suas preferências de risco
Habilite a negociação automática no MetaTrader 5
Permita que o EA gerencie todas as operações automaticamente
As configurações padrão já estão alinhadas com os parâmetros usados em nossos backtests internos para XAUUSD.
✅ Configurações recomendadas do EA — Apenas XAUUSD (Ouro)
⚠️ Restrição de símbolo:
Este preset é otimizado exclusivamente para XAUUSD (Ouro).
O uso em outros instrumentos pode resultar em desempenho inferior.
📊 Taxa histórica de acerto: 66,57% (backtest)
1️⃣ Configurações principais de trading
|Parâmetro
|Valor
|Tamanho do lote
|0.01
|Slippage
|0
|Usar Stop Loss
|Ativado
|Stop Loss (pontos)
|1000
|Usar Take Profit
|Ativado
|Take Profit (pontos)
|1000
|Usar Trailing Stop
|Ativado
|Trailing Stop (pontos)
|700
|Usar ordens limitadas
|Ativado
2️⃣ Lógica de trading
|Parâmetro
|Valor
|Modo de negociação
|Automático
|Modo de entrada
|Baseado em sinais
3️⃣ Gestão de risco
|Parâmetro
|Valor
|Break Even (ponto de equilíbrio)
|Ativado
|Break Even (pontos)
|600
|Pontos de ajuste
|200
|Máx. espera de candles
|Ilimitado
4️⃣ Lucro parcial (opcional)
|Parâmetro
|Valor
|Bloqueio de lucro parcial
|Desativado
|Fechamento parcial (%)
|50
|Lotes para fechamento parcial
|0.01
|Segundo Stop Loss (pontos)
|600
5️⃣ Proteção de sinais
|Parâmetro
|Valor
|Proteção contra reutilização de sinais
|Ativada
|Máx. usos por sinal
|1
6️⃣ Parâmetros da estratégia
(Canal adaptativo – Ouro)
|Parâmetro
|Valor
|Timeframe
|Timeframe do gráfico
|Comprimento do canal
|500
|Largura da banda
|8.0
|Multiplicador
|2.0
|Preço aplicado
|Fechamento (Close)
7️⃣ Filtros de trading (otimizados para XAUUSD)
Filtro de Média Móvel
|Parâmetro
|Valor
|Ativado
|Sim
|Período
|200
|Método
|EMA
|Preço
|Close
|Timeframe
|Gráfico
Filtro de corpo do candle
|Parâmetro
|Valor
|Ativado
|Sim
|Corpo mínimo fora
|10%
|Tamanho mínimo do corpo
|150 pontos
|Filtro reverso
|Desativado
Filtro MACD
|Parâmetro
|Valor
|Ativado
|Não
8️⃣ Regras de horário de trading
|Parâmetro
|Valor
|Filtro de tempo
|Ativado
|Início de trading
|01:00
|Fim de trading
|22:30
|Usar horário local
|Ativado
|Trading em fins de semana
|Ativado
9️⃣ Notícias e proteção de risco
Filtro do calendário econômico
|Parâmetro
|Valor
|Ativado
|Sim
|Moeda
|USD
|Nível de impacto
|Apenas alto
|Bloqueio pré-notícia
|30 min
|Bloqueio pós-notícia
|30 min
|Cancelar ordens pendentes
|Ativado
Limitador de Stop Loss
|Parâmetro
|Valor
|Máx. SL por dia
|4
|Horário de redefinição
|00:00
⚙ Personalização
O Adaptive Channel Scalper Pro inclui controles flexíveis de risco, filtros, execução e programação, como:
Gestão de Risco e Posições
Intervalos ajustáveis de stop-loss e take-profit
Controle de lote com validação do corretor
Modos opcionais de break-even ou proteção parcial (mutuamente exclusivos)
Ativação do trailing stop após atingir limite de lucro
Limites diários de perda para evitar sucessivas operações negativas
Sinais e Camada de Filtros
Sensibilidade do canal adaptativo (período, largura, multiplicador)
Filtro de confirmação de tendência (baseado em média móvel)
Filtro de corpo/qualidade do candle para evitar falsas rupturas
Confirmação opcional de momento estilo MACD
Proteção contra reutilização de sinal para evitar múltiplas entradas no mesmo movimento
Controles de Execução
Execução a mercado ou por ordens pendentes (estilo limite)
Controle sobre qual preço do candle servirá como referência (fechamento, mediana etc.)
Tempo máximo de espera antes de cancelar ordens pendentes
Parâmetros de slippage e proteção de spread
Programação e Ambiente
Gerenciamento de sessões por horário (local/servidor)
Bloqueio de finais de semana e regras de saída no fim do dia
Integração com calendário econômico com janelas de blackout pré/pós-notícias
Opções para cancelar automaticamente ordens pendentes durante o período de notícias
Visuais, Alertas e Usabilidade
Painel de status e comentários opcionais em ordens
Auxílios visuais (linha de abertura diária, interface da posição, labels de SL/TP)
Configuração de alertas/sons para eventos importantes
Esses parâmetros permitem adaptar o EA tanto para ambientes intradiários rápidos quanto para mercados de swing mais lentos, sem revelar a lógica interna da estratégia.
🛡 Segurança e Proteções
Gerenciador de limite diário de perdas
Proteção durante notícias
Evitação inteligente de spreads elevados
Saída protetiva no fechamento do dia
Sistemas de proteção contra repetição de sinais e ordens
O EA foi desenvolvido com foco total na estabilidade e inclui mecanismos robustos para evitar sobreoperação ou entradas em condições extremas.
📚 Uso Recomendado
Testar vários ativos no Testador de Estratégias
Fazer otimização moderada (evitar overfitting)
Realizar forward test em conta demo por alguns dias
Aumentar o tamanho das posições gradualmente após validar a estratégia
💬 Bônus para a Comunidade
Se você fizer um backtest do Adaptive Channel Scalper Pro e alcançar um setup de alta performance ou um excelente índice de acertos, envie-me o relatório. Ofereço descontos especiais para contribuições valiosas.
⚠ Aviso de Risco
Operar Forex, metais e CFDs envolve risco significativo. Nenhum EA garante lucro. Sempre utilize uma gestão de capital adequada e teste completamente antes de operar em conta real.