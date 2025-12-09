Adaptive Channel Scalper Pro – Expert Advisor MT5

Adaptive Channel Scalper Pro est un système de trading entièrement automatisé pour MT5, conçu pour les traders recherchant une solution professionnelle, stable et hautement personnalisable. Cet EA utilise une structure de canal adaptatif basée sur la volatilité afin d’identifier des opportunités de trading de haute qualité, exécutées avec des mécanismes rigoureux de contrôle du risque.

Il est développé pour offrir une performance cohérente, robuste et régulière sur le long terme.

Une fois configuré, l’EA ne nécessite aucune intervention manuelle. Il intègre un ensemble complet de filtres, de contrôles d’exécution, de mécanismes de sécurité et d’outils flexibles de gestion du risque permettant d’adapter l’algorithme à pratiquement n’importe quel marché.

✔ Caractéristiques principales

Moteur de canal adaptatif – S’ajuste automatiquement à la volatilité du marché

Trading entièrement automatisé – Fonctionnement autonome après installation

Contrôles intelligents d’exécution – Exécution au marché ou par limites selon vos préférences

Gestion avancée du risque – Trailing stop, break-even, protection partielle, limites quotidiennes de pertes

Système multi-filtres – Filtre de tendance, filtre de qualité des bougies, protection du spread, horaires de trading

Filtrage des actualités économiques – Pause automatique avant les annonces à fort impact

Planification flexible – Fenêtres horaires, blocage du week-end, protection de clôture de journée

Compatible avec le testeur de stratégie – Optimisation stable et résultats reproductibles

Fonctionne sur tous les timeframes – Du scalping M1 au swing trading mensuel

📈 Exemple de backtest – XAUUSD (M5)

Nous fournissons un rapport réel du testeur de stratégie pour XAUUSD, réalisé avec des données de haute qualité (99 % de modélisation), montrant une performance stable.

L’utilisateur peut effectuer ses propres tests sur n’importe quel instrument ou timeframe, et ajuster les paramètres selon son style de trading.

Si vous trouvez une configuration particulièrement performante et partagez votre rapport, un rabais spécial vous sera offert.

(Le rapport de backtest est inclus dans les images/fichiers du produit.)

🚀 Démarrage rapide

Attachez l’EA au graphique et au timeframe de votre choix Configurez vos paramètres de risque Activez l’Auto-Trading dans MetaTrader 5 Laissez l’EA gérer automatiquement toutes les opérations

Les paramètres par défaut correspondent à ceux utilisés dans nos backtests internes sur XAUUSD.

⚙ Personnalisation

Adaptive Channel Scalper Pro propose un large ensemble d’options configurables concernant le risque, les filtres, l’exécution et le calendrier.

Gestion du risque et des positions

Stop-loss et take-profit ajustables

Contrôle du volume avec validation du broker

Modes break-even ou protection partielle (mutuellement exclusifs)

Activation du trailing stop après un certain niveau de profit

Limites quotidiennes de pertes pour éviter des séries négatives

Systèmes de signal et de filtrage

Sensibilité du canal adaptatif (longueur, largeur, multiplicateur)

Filtre de confirmation de tendance basé sur moyennes mobiles

Filtres qualité du corps des bougies pour éviter les faux breakout

Confirmation de momentum optionnelle (style MACD)

Protection contre la réutilisation du même signal pour éviter les entrées répétées

Contrôles d’exécution

Exécution au marché ou en ordres pending (limite)

Choix du prix de référence pour les ordres limites (close, médiane, etc.)

Durée maximale avant annulation des ordres pending

Paramètres de slippage et protection du spread

Calendrier & environnement de trading

Gestion des sessions selon l’heure locale ou serveur

Blocage des weekends et règles de sortie en fin de journée

Intégration du calendrier économique avec zones de blackout avant/après news

Annulation automatique des ordres pending durant les périodes de news

Visuels, alertes & qualité de vie

Panneau d’état optionnel, commentaires d’ordres

Aides visuelles (ligne d’ouverture quotidienne, interface de position, labels SL/TP)

Configuration des alertes et sons pour les événements importants

Ces paramètres permettent d’adapter l’EA aux marchés intraday rapides comme aux conditions de swing trading plus lentes, sans divulguer la logique interne de la stratégie.

🛡 Sécurité & protections

Gestionnaire de limite quotidienne de pertes

Protection lors des annonces économiques

Évitement intelligent du spread élevé

Sortie protectrice en fin de journée

Protection contre la réutilisation de signaux ou d’ordres

L’EA est conçu dans une logique de stabilité et inclut plusieurs mécanismes robustes empêchant le sur-trading ou les entrées dans des conditions de marché extrêmes.

📚 Recommandations d’utilisation

Tester plusieurs actifs dans le testeur de stratégie

Optimiser modérément (éviter le sur-optimisation)

Tester en compte démo durant plusieurs jours

Augmenter progressivement les volumes après validation

💬 Bonus Communauté

Si vous réalisez un backtest d’Adaptive Channel Scalper Pro avec une configuration très performante ou un taux de gain élevé, envoyez-moi le rapport.

Je propose des réductions spéciales pour les contributions utiles.

⚠ Avertissement sur les risques

Le trading du Forex, des métaux et des CFD comporte des risques importants. Aucun EA ne peut garantir des bénéfices.

Utilisez toujours une gestion de capital adaptée et testez soigneusement avant de trader en réel.