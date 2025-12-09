Adaptive Channel Scalper Pro
- Experts
- Samaneh Safar
- Version: 1.0
- Activations: 5
Adaptive Channel Scalper Pro – Expert Advisor MT5
Adaptive Channel Scalper Pro est un système de trading entièrement automatisé pour MT5, conçu pour les traders recherchant une solution professionnelle, stable et hautement personnalisable. Cet EA utilise une structure de canal adaptatif basée sur la volatilité afin d’identifier des opportunités de trading de haute qualité, exécutées avec des mécanismes rigoureux de contrôle du risque.
Il est développé pour offrir une performance cohérente, robuste et régulière sur le long terme.
Une fois configuré, l’EA ne nécessite aucune intervention manuelle. Il intègre un ensemble complet de filtres, de contrôles d’exécution, de mécanismes de sécurité et d’outils flexibles de gestion du risque permettant d’adapter l’algorithme à pratiquement n’importe quel marché.
✔ Caractéristiques principales
-
Moteur de canal adaptatif – S’ajuste automatiquement à la volatilité du marché
-
Trading entièrement automatisé – Fonctionnement autonome après installation
-
Contrôles intelligents d’exécution – Exécution au marché ou par limites selon vos préférences
-
Gestion avancée du risque – Trailing stop, break-even, protection partielle, limites quotidiennes de pertes
-
Système multi-filtres – Filtre de tendance, filtre de qualité des bougies, protection du spread, horaires de trading
-
Filtrage des actualités économiques – Pause automatique avant les annonces à fort impact
-
Planification flexible – Fenêtres horaires, blocage du week-end, protection de clôture de journée
-
Compatible avec le testeur de stratégie – Optimisation stable et résultats reproductibles
-
Fonctionne sur tous les timeframes – Du scalping M1 au swing trading mensuel
📈 Exemple de backtest – XAUUSD (M5)
Nous fournissons un rapport réel du testeur de stratégie pour XAUUSD, réalisé avec des données de haute qualité (99 % de modélisation), montrant une performance stable.
L’utilisateur peut effectuer ses propres tests sur n’importe quel instrument ou timeframe, et ajuster les paramètres selon son style de trading.
Si vous trouvez une configuration particulièrement performante et partagez votre rapport, un rabais spécial vous sera offert.
(Le rapport de backtest est inclus dans les images/fichiers du produit.)
🚀 Démarrage rapide
-
Attachez l’EA au graphique et au timeframe de votre choix
-
Configurez vos paramètres de risque
-
Activez l’Auto-Trading dans MetaTrader 5
-
Laissez l’EA gérer automatiquement toutes les opérations
Les paramètres par défaut correspondent à ceux utilisés dans nos backtests internes sur XAUUSD.
⚙ Personnalisation
Adaptive Channel Scalper Pro propose un large ensemble d’options configurables concernant le risque, les filtres, l’exécution et le calendrier.
Gestion du risque et des positions
-
Stop-loss et take-profit ajustables
-
Contrôle du volume avec validation du broker
-
Modes break-even ou protection partielle (mutuellement exclusifs)
-
Activation du trailing stop après un certain niveau de profit
-
Limites quotidiennes de pertes pour éviter des séries négatives
Systèmes de signal et de filtrage
-
Sensibilité du canal adaptatif (longueur, largeur, multiplicateur)
-
Filtre de confirmation de tendance basé sur moyennes mobiles
-
Filtres qualité du corps des bougies pour éviter les faux breakout
-
Confirmation de momentum optionnelle (style MACD)
-
Protection contre la réutilisation du même signal pour éviter les entrées répétées
Contrôles d’exécution
-
Exécution au marché ou en ordres pending (limite)
-
Choix du prix de référence pour les ordres limites (close, médiane, etc.)
-
Durée maximale avant annulation des ordres pending
-
Paramètres de slippage et protection du spread
Calendrier & environnement de trading
-
Gestion des sessions selon l’heure locale ou serveur
-
Blocage des weekends et règles de sortie en fin de journée
-
Intégration du calendrier économique avec zones de blackout avant/après news
-
Annulation automatique des ordres pending durant les périodes de news
Visuels, alertes & qualité de vie
-
Panneau d’état optionnel, commentaires d’ordres
-
Aides visuelles (ligne d’ouverture quotidienne, interface de position, labels SL/TP)
-
Configuration des alertes et sons pour les événements importants
Ces paramètres permettent d’adapter l’EA aux marchés intraday rapides comme aux conditions de swing trading plus lentes, sans divulguer la logique interne de la stratégie.
🛡 Sécurité & protections
-
Gestionnaire de limite quotidienne de pertes
-
Protection lors des annonces économiques
-
Évitement intelligent du spread élevé
-
Sortie protectrice en fin de journée
-
Protection contre la réutilisation de signaux ou d’ordres
L’EA est conçu dans une logique de stabilité et inclut plusieurs mécanismes robustes empêchant le sur-trading ou les entrées dans des conditions de marché extrêmes.
📚 Recommandations d’utilisation
-
Tester plusieurs actifs dans le testeur de stratégie
-
Optimiser modérément (éviter le sur-optimisation)
-
Tester en compte démo durant plusieurs jours
-
Augmenter progressivement les volumes après validation
💬 Bonus Communauté
Si vous réalisez un backtest d’Adaptive Channel Scalper Pro avec une configuration très performante ou un taux de gain élevé, envoyez-moi le rapport.
Je propose des réductions spéciales pour les contributions utiles.
⚠ Avertissement sur les risques
Le trading du Forex, des métaux et des CFD comporte des risques importants. Aucun EA ne peut garantir des bénéfices.
Utilisez toujours une gestion de capital adaptée et testez soigneusement avant de trader en réel.