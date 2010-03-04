The Catalyst EA

The Catalyst EA, MetaTrader 5 platformu için tasarlanmış gelişmiş bir işlem robotudur. Özellikle  AUDUSD döviz çiftinde H1 zaman diliminde işlem yapmak üzere geliştirilmiştir. EA, piyasadaki potansiyel geri dönüşleri ve düzeltmeleri belirlemeyi ve bunlardan faydalanmayı hedefleyen çoklu indikatör stratejisi kullanır.

Tasarımının temel odak noktası, sermayenizi etkin bir şekilde yönetmek için dinamik lot büyüklüğü ve çok katmanlı işlem koruması özelliklerine sahip, sağlam bir risk yönetimidir.

Strateji

The Catalyst EA, piyasa koşullarını birden fazla açıdan analiz etmek için saygın teknik indikatörleri bir araya getirir.

  • Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için  Parabolic SAR kullanır; bu aynı zamanda dinamik takip eden zarar durdurma (trailing stop loss) seviyesinin temelini oluşturur.

  • Piyasa momentumunu ölçmek ve potansiyel bir hareketin arkasındaki gücü teyit etmek için  Awesome Oscillator kullanılır.

  • Piyasanın aşırı alım veya aşırı satım koşullarını değerlendirmeye yardımcı olan bir  RSI filtresi, piyasanın uç noktalarında işleme girmeyi önlemek için ek bir onay katmanı sağlar.

  • Son olarak,  ATR tabanlı bir volatilite filtresi, EA'nın aşırı düşük veya yüksek oynaklık dönemlerinden kaçınarak uygun piyasa ortamlarında çalışmasını sağlar.

Stratejinin iç parametreleri, AUDUSD çiftinin özel davranışları için dikkatle kalibre edilmiştir, bu da onu her duruma uyan bir çözümden ziyade özel bir araç haline getirir.

Ana Özellikler

  • Tam Otomatik İşlem: EA, işlem analizi, giriş ve yönetimin tüm yönlerini kendisi yönetir.

  • Otomatik Risk Yönetimi: Lot büyüklüğü, belirlediğiniz risk yüzdesine ve hesaplanan zarar durdurma seviyesine göre her işlem için otomatik olarak hesaplanır. Siz riski belirlersiniz, EA matematiği halleder.

  • Dinamik Zarar Durdurma (Stop Loss): Pozisyonlar, fiyat hareket ettikçe riski yönetmeye yardımcı olan Parabolic SAR'a dayalı dinamik bir takip eden stop ile yönetilir.

  • Gelişmiş Kâr Koruma: Akıllı bir kâr koruma sistemi, belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra kârı zirve noktasından belirli bir yüzde kadar geri çekilirse işlemi kapatarak kazançları güvence altına alabilir.

  • Hesap Bakiyesi Koruması: Dahili bir sermaye koruyucusu, risk ayarınızla tanımlanan maksimum kayıp eşiğine ulaşırsa işlemleri kapatabilir ve son bir koruma sağlar.

  • Spread Filtresi: EA, işlem maliyetlerini ve kaymayı en aza indirmek için yüksek spread dönemlerinde işlem yapmaktan kaçınır.

Tavsiyeler

  • Döviz Çifti: AUDUSD

  • Zaman Dilimi: H1

  • Broker: IC Markets veya düşük spread ve hızlı emir iletimi sunan diğer brokerlar.

  • Minimum Depozito: $500

  • Kaldıraç: 1:100 veya daha yüksek (1:500 tavsiye edilir).

Giriş Parametreleri

EA, kullanım kolaylığı için sadece iki ana girdi ile tasarlanmıştır:

  • Magic Number: EA'nın emirleri için benzersiz bir tanımlayıcıdır. Aynı hesapta başka EA'lar çalıştırıyorsanız bu önemlidir.

  • Risk: Her bir işlemde riske atılacak hesap sermayenizin yüzdesidir. Lot büyüklüğü bu değere göre otomatik olarak hesaplanır.

    • 1-3: Düşük Risk

    • 4-7: Orta Risk

    • 7-10: Yüksek Risk


