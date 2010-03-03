Dual Regime Switch Trend and Mean Reversion

Dual Regime Switch — Trend and Mean Reversion (EMA×ATR)


Genel Bakış

  • Sembol başına aynı anda 1 pozisyon önerilir ( Inp_MaxSimultaneousPositions=1 )

  • Martingale / grid / maliyet ortalaması yok

  • H4 rejim tespiti; girişler M15 (varsayılan trend takibi; H4 sapması büyükse otomatik mean reversion)

  • SL/TP ATR tabanlı (ATR floor destekli)

  • BreakEven (Açık/Kapalı, ATR tetik/yerleşim)

  • RangeLock: bant piyasası tespitiyle bekleme + kilit açma

  • DLL/WebRequest yok; hedge/netting hesaplar destekli

Önerilen

  • Parite/Zaman: USDJPY / M15

  • Maks. spread: 3.0 pip ( Inp_MaxSpread_Pips )

  • Risk: işlem başına %1.0 ( TRN_Risk_Percent / REV_Risk_Percent )
    Artırırsanız bakiye ve kabul edilebilir DD’yi doğrulayın.

  • VPS 7/24

  • Kaldıraç: serbest (lot “bakiye % riski” ile hesaplanır; kaldıraç yalnızca azami uygulanabilir lotu etkiler)

Kurulum

  1. EA’yı MT5’e ekleyin, USDJPY M15 grafiğine ekleyin

  2. Algo Trading ON

  3. Ana girişleri kontrol edin: maks. spread, risk %

  4. Diğer EA’larla MagicNumber çakışmasından kaçının

    • Önce Inp_MagicBase=60012 ile tek USDJPY/M15 grafik

    • Birlikte kullanımda grafik başına benzersiz değerler (örn. 6001201, 6001202 …)

    • 0 kullanmayın (manuel emirle çakışır)

    • Sembol başına 1 grafik önerilir

Temel Mantık (referans)

  • Switch: |Fiyat − EMA(H4)| / ATR(H4) >= Inp_Switch_K → REV

  • TRN: M15 EMA temas + H4 uyumu / uzama filtresi

  • REV: H4’te büyük sapma → M15 onayı → karşı yönde işlem

  • SL/TP: ATR × katsayılar (floor ile)

  • BreakEven: ATR×X’e ulaştığında SL, giriş ± ATR×Y’e taşınır (Açık/Kapalı)

  • RangeLock: ardışık/alternatif SL sonrası bekleme; zaman/volatilite/switch ile açılır

Uyarılar

  • Önemli haberlerde/düşük likiditede spread genişleyebilir, bekleme/slippage olabilir.

  • Geçmiş performans geleceği garanti etmez; önce demo/düşük risk.

  • Backtest: yüksek kaliteli veri (Real Ticks/99%) kullanın.

  • Çoklu EA’da MagicNumber çakışmalarına dikkat.

Asgari Teminat (brokera bağlı)

  • USDJPY / M15: ~$300 (min 0.01 lot, %1 risk)

  • EURUSD / M15: ~$400

  • Min 0.10 lot hesaplar: ×10

  • JPY hesap örn.: ~¥40.000 (1% & 0.01 lot)

Destek

  • USDJPY dışı pariteler için önerilen .set dosyaları kademeli olarak paylaşılacaktır.

  • Sorular için tartışma bölümünü kullanın.



    Önerilen ürünler
    Gold Throne
    DRT Circle
    4.33 (6)
    Uzman Danışmanlar
    Gold Throne EA – Altın İçin Martingale Olmayan Izgara Ticaret Sistemi (XAUUSD) Gold Throne EA, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Martingale para yönetimi kullanımından kaçınırken, yapılandırılmış bir grid işlem metodolojisi üzerinde çalışır. Kayıplardan sonra lot büyüklüklerini katlanarak artırmak yerine, sabit veya kademeli olarak ayarlanabilir bir lot büyüklük yaklaşımı kullanarak yatırımcılara risk ve risk üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Martingale
    Expert Smart Trend
    Ruslan Pishun
    3 (6)
    Uzman Danışmanlar
    The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
    Channel Trigger ProfRoboTrading EA
    Irina Cherkashina
    Uzman Danışmanlar
    This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
    PSAR Expert Extended MT5
    Alexander Fedosov
    Uzman Danışmanlar
    This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
    Goldex Unlimited
    Michael Prescott Burney
    3.5 (2)
    Uzman Danışmanlar
    DONT RELY ON BACK TESTS! MESSAGE ME AND REQUEST A 5 DAY DEMO VERSION OF THE EA TODAY! Goldex Unlimited is an expert advisor (EA) designed for trading XAUUSD on the H1 timeframe, integrating trend-following strategies, volatility filters, and risk management features. The system incorporates 76 sub-strategies to adapt to various market conditions while maintaining a structured approach to trade execution and equity protection. The EA offers flexible settings, allowing customization of spread lim
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Uzman Danışmanlar
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    Uzman Danışmanlar
    Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
    Breakout Momentum
    Haidar, Lionel Haj Ali
    5 (2)
    Uzman Danışmanlar
    Breakout Momentum  is an automated scalper for EURUSD. Its strategy takes advantage of "false breakout", "breakout", and "raids on liquidity" above and below current marketplace prices. It is effective in both raging and trending markets. It shows promising results during backtesting using "every tick based on real tick" mode. it is also proving itself on a real account. Check Live Signal on  Live Signal 1 - EURUSD Where does it work the best?   The default parameters are optimized to suit the
    UJ Master EA
    Matej Hofman
    Uzman Danışmanlar
    Introducing   UJ Master EA, a simple  yet powerful Expert Advisor for trading the USDJPY pair! Developed, tested and traded by a team of experienced traders with trading experience of over two decades. Prop-Firms Ready Easy To Set up Not sensitive to broker conditions  UJ Master EA is updated every 3 months to get the best results! UJ Master EA   utilizes a complex price action strategy and smart money concepts, following strict mechanical rules. For the best possible results, follow these ste
    Magnet Scalper Pro MT5
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Uzman Danışmanlar
    In this EA you will have two sources of income: 1- Direct trades 2- Rebates from your broker. Thus insure to register under an IB that shares with you their revenues Scalping! What a thrill! Forex trading had been a source of income and thrill at the same time! (Forex is risky, you may loose all your capital) With our new Expert Advisor "Magnet Scalper Pro" , you will earn both. (Forex is risky, you may loose all your capital) We tried to use a safe, profitable, and fast formula and this i
    Golden Scalper EA
    Vladimir Shumikhin
    Uzman Danışmanlar
    Golden Scalper EA , MetaTrader 5 için geliştirilmiş tamamen otomatik bir ticaret danışmanıdır. Minimum riskle maksimum verimliliği hedefler. Mum çubuğu modellerini analiz etmek ve hareketli ortalamalar (MA) kullanarak sinyalleri filtrelemek için gelişmiş algoritmalar kullanır. Golden Scalper EA , güçlü analiz yeteneklerini esnek ayarlarla birleştirerek her seviyedeki yatırımcı için vazgeçilmez bir araç haline gelir. Golden Scalper EA’nın Avantajları Gelişmiş Mum Çubuğu Modeli Analizi 11 popüle
    Bober Real MT5
    Arnold Bobrinskii
    4.76 (17)
    Uzman Danışmanlar
    Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
    VR Black Box MT5
    Vladimir Pastushak
    1 (1)
    Uzman Danışmanlar
    Il robot di trading VR Black Box si basa sulla popolare e collaudata strategia di trend following. Nel corso di diversi anni, i conti di trading live sono stati migliorati attraverso aggiornamenti regolari e l'introduzione di nuove idee. Grazie a ciò, VR Black Box è diventato un robot commerciale potente e unico in grado di impressionare sia i principianti che i trader esperti. Per conoscere il robot e valutarne l'efficacia, è sufficiente installarlo su un account demo e osservare i risultati pe
    LT Moving Average EA
    Sie Samuel Roland Youl
    Uzman Danışmanlar
    Supercharged Hareketli Ortalama Uzman Danışmanımızla İşlemlerinizi Hızlandırın! İşlemlerinizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Hareketli Ortalama, dünya genelindeki trader'ların favori bir aracıdır ve şimdi biz de bir adım daha ileri gittik! EA (Uzman Danışman) miz, en popüler üç hareketli ortalama yaklaşımını entegre ederek işlem stratejinizi hızlandırmak için tasarlanmıştır: Kesişim Sinyalleri: Fiyatın hareketli ortalamanın üstünden geçtiğinde uyarılar alın. Çift Kesişim: İki hareketli
    Requiem MT5
    Natalyia Nikitina
    Uzman Danışmanlar
    Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed setup instructions! Requiem MT5 Advisor is your reliable assistant in the Forex market. It uses key market patterns such as price reversal after a sharp movement in any direction. Simply run the advisor on the NZDCAD chart, and let the other currency pairs trade automatically. This is a fully automated trading system that requires no special knowledge or experience from you. Just start the advisor and enjoy your free time – it
    Gyroscopes mt5
    Nadiya Mirosh
    5 (2)
    Uzman Danışmanlar
    Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Uzman Danışmanlar
    SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
    Secret Garden
    Michael Prescott Burney
    Uzman Danışmanlar
    Secret Garden FX - Advanced Multi-Indicator Trading Robot Discover the power of disciplined, multi-confirmation automated XAUUSD trading with Secret Garden FX . This is not just another grid or martingale system; it is a sophisticated Expert Advisor designed to navigate the markets with a precise, rule-based strategy. By combining classic indicators with a unique volatility filter, Secret Garden FX aims to identify and execute high-probability trades while protecting your capital with an extensi
    Master Gold Scapler EA MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    3 (2)
    Uzman Danışmanlar
    Master Gold Scalper EA is an EA combo 4 strategy: STRATEGY_1: STOCH+MA This is a simple Forex Scalping strategy using the EMA200 and Stochastic indicators to trade buying or selling together. STRATEGY_2: 2MA+STOCH This is a scalping system dedicated to Gold, which combines two indicators:   Stochastic indicators   and 2MA with the aim of finding entry points according to current trends. STRATEGY_3: MACD Scalping strategy using trendlines and MACD indicators STRATEGY_4: WPR Indicator: Willia
    Alpha Grid MT5
    Aliaksandr Charkes
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    Alpha Grid MT5 is a multifunctional advisor designed to fully or partially automate various ideas related to grid trading (on a hedging account). At the same time, it can be considered as a general strategy designer, the capabilities of which allow you to set up not only grid trading, but also create something more complex and individual, if you understand its functionality well. That is, the strategy used does not necessarily have to be grid-based or fully automatic. The Expert Advisor can trad
    Sira EA
    Aristeidis Gitas
    Uzman Danışmanlar
    Sira EA , MetaTrader 5 için geliştirilmiş bir Expert Advisor'dır ve teknik göstergelere dayalı olarak belirli koşullar sağlandığında Buy Stop veya Sell Stop emirleri verir. Giriş Koşulları Şu kriterlere dayanır: RSI değeri 50 periyotluk basit hareketli ortalama (SMA) Mum hacmi Fiyat seviyesi Özellikler Yüzde veya sabit değerli kâr hedefi ayarlanabilir Varsayılan olarak Stop Loss devre dışıdır, kullanıcı isteğiyle aktif edilebilir Piyasa tersine dönerse, lot büyüklüğü artırılarak ikinci bir pozi
    ChronoATR Guardian
    Roman Lomaev
    Uzman Danışmanlar
    ChronoATR Guardian (Trend Scalping Uzman Danışmanı) ChronoATR Guardian, ATR (Ortalama Gerçek Aralık) ve trend temelinde onaylanan darbe ticareti için tasarlanmış bir finansal piyasalar otomatik ticaret aracıdır. Bu danışman, çeşitli para çiftleri için hazır ayarlar içerir, bu da onu başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için bile kolay kullanılır hale getirir. ️ Ana Parametreler Parametre Açıklama cSeconds Piyasa koşullarını analiz etmek için zaman aralığı (saniye cinsinden). PriceShotPercen
    MegaGold EA
    Anton Zverev
    Uzman Danışmanlar
    Döviz çifti:   XAUUSD Zaman dilimi:   M30 Hesap:   Koruma MegaGold   - Bu EA, altın ticareti için özel olarak tasarlanmıştır. Piyasada her zaman TEK BİR İŞLEM vardır. Yönetebileceğiniz birçok uyarlanabilir strateji kullanır. Stratejiler birbiriyle kesişmez ve piyasaya giriş için farklı mantıklara sahiptir. Varko Teknoloji   bir işletme değil, bir özgürlük felsefesidir. Fiyatı artan ve kopya satışında sınırlama olan oyunları oynamakla ilgilenmiyorum. Uzun vadeli işbirliği ve itibar oluşturma k
    Blazing Night Scalper MT5
    Scott Fredeman
    Uzman Danışmanlar
    BLAZING NIGHT SCALPER ALL NEW GRID RECOVERY SYSTEM ADDED Night scalping using Stop Losses have worked incredibly well in previous years prior to 2022. Blazing Night Scalper was originally tested on more than 10 years of Tick Data using Take profit and Stop Loss with amazing results. As soon as we hit 2022 night scalpers became gradually more difficult to gain profits most likely due to many reason such as brokers increasing spreads and having too many Expert advisors trading during these hours
    Yukon Gold EA
    Pitt Petruschke
    Uzman Danışmanlar
    Yukon Gold EA – Çok Stratejili Uzman Danışman Yukon Gold EA, iki kanıtlanmış ticaret yaklaşımını birleştiren modern bir çok stratejili Uzman Danışmandır: dönüşler ve kırılmalar. Aylarca süren titiz geliştirme, test ve optimizasyon sonucunda risk sınırlaması ile kâr maksimizasyonu arasında istikrarlı bir denge sağlanmıştır. EA, kayıpları tutarlı bir şekilde sınırlamak ve kârlı dönemlerde pozisyonları dinamik olarak artırmak için tasarlanmıştır. Böylece risk her zaman kontrol altında tutulur ve k
    Fundamental Robot MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Uzman Danışmanlar
    Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
    Advanced Rsi Grid Hedge Mt5
    Cesar Napoleon Guio Martinez
    Uzman Danışmanlar
    Advanced RSI Grid Hedge   is an Expert Advisor designed to enter the market at high-probability moments of short-term reversal toward overbought or oversold zones—while still following the direction of the main trend. The robot uses a   grid hedging system . This EA   does not use martingale . It’s a straightforward yet powerful tool that relies on two RSI indicators to generate entry signals. It also includes a trend filter to identify optimal market conditions for trading.   MT4 Version he
    IlanisMT5
    Mikhail Sergeev
    3.86 (7)
    Uzman Danışmanlar
    Ilanis is an Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
    AW BW strategy based MT5
    AW Trading Software Limited
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    AW BW stratejisine dayalı EA, Bill M. Williams tarafından oluşturulan özel bir gösterge kombinasyonunun sinyallerine dayalıdır. Bu tam otomatik ticaret robotu, esnek ayarlara ve birçok çalışma senaryosuna sahiptir. Ürün yerleşik birçok kullanışlı özelliğe sahiptir: otomatik lot hesaplama, takip sistemi, zararı durdur ve çok daha fazlası. Gerekirse, ortalama kullanılabilir. Avantajlar: Her tür enstrüman ve her zaman çerçevesi için uygundur. Danışmanın giriş ayarlarında yapılandırılabilen gösterge
    Trendline MA 200 Optimized
    Mohamad Rifandi Djufri
    Uzman Danışmanlar
    Gold MA200 Optimized Strategy is a fully automated Expert Advisor (EA) specifically designed for trading the XAUUSD pair on the 15-minute timeframe (M15) . The strategy utilizes the 200-period Moving Average (MA200) as the primary trend filter, enhanced by the combination of William %R , Bullish Power , and Bearish Power indicators for precise trade entry execution. Parameters & Backtest Performance: Instrument: XAUUSD Timeframe: M15 Number of Trades (Dec 1, 2024 – May 16, 2025): 243 trades Ris
    Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.97 (280)
    Uzman Danışmanlar
    Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    5 (9)
    Uzman Danışmanlar
    Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    5 (17)
    Uzman Danışmanlar
    AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
    ARIA Connector EA
    Martin Alejandro Bamonte
    4.93 (14)
    Uzman Danışmanlar
    Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (32)
    Uzman Danışmanlar
    Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    5 (18)
    Uzman Danışmanlar
    Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (477)
    Uzman Danışmanlar
    Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    5 (9)
    Uzman Danışmanlar
    Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.75 (118)
    Uzman Danışmanlar
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Quantum Bitcoin EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.95 (118)
    Uzman Danışmanlar
    Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.43 (83)
    Uzman Danışmanlar
    PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
    SGear
    Olesia Kusmenko
    5 (4)
    Uzman Danışmanlar
    Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (6)
    Uzman Danışmanlar
    MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
    VolumeHedger
    Huseyin Furkan Ozturk
    5 (19)
    Uzman Danışmanlar
    VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
    Scalp Unscalp
    Connor Michael Woodson
    3.3 (10)
    Uzman Danışmanlar
    Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (3)
    Uzman Danışmanlar
    Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
    EA New Player
    Vitali Vasilenka
    5 (9)
    Uzman Danışmanlar
    EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
    SmartChoise
    Gabriel Costin Floricel
    4.26 (57)
    Uzman Danışmanlar
    SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
    Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.5 (131)
    Uzman Danışmanlar
    The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (23)
    Uzman Danışmanlar
    ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
    AlphaCore X
    Arseny Potyekhin
    3.69 (26)
    Uzman Danışmanlar
    AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
    ENEA mt5
    Vitalii Tkachenko
    5 (3)
    Uzman Danışmanlar
    Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
    VectorPrime EA MT5
    Maxim Kurochkin
    5 (9)
    Uzman Danışmanlar
    VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
    Burning Grid
    Magma Software Solutions UG
    4.54 (26)
    Uzman Danışmanlar
    Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
    Bomber Corporation EA
    Ihor Otkydach
    4.42 (12)
    Uzman Danışmanlar
    Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
    Stock Indexes EA MT5
    MQL TOOLS SL
    4.78 (18)
    Uzman Danışmanlar
    Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
    Aurum Sentinel Pro
    Christian Da Costa
    Uzman Danışmanlar
    Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
    Swing Master EA
    Ihor Otkydach
    4.78 (67)
    Uzman Danışmanlar
    Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.21 (87)
    Uzman Danışmanlar
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    Prometheus MT5
    Evgenii Aksenov
    5 (3)
    Uzman Danışmanlar
    Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
    Filtrele:
    İnceleme yok
    İncelemeye yanıt