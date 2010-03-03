Dual Regime Switch Trend and Mean Reversion
- Uzman Danışmanlar
- Takashi Natori
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Dual Regime Switch — Trend and Mean Reversion (EMA×ATR)
Genel Bakış
Sembol başına aynı anda 1 pozisyon önerilir ( Inp_MaxSimultaneousPositions=1 )
Martingale / grid / maliyet ortalaması yok
H4 rejim tespiti; girişler M15 (varsayılan trend takibi; H4 sapması büyükse otomatik mean reversion)
SL/TP ATR tabanlı (ATR floor destekli)
BreakEven (Açık/Kapalı, ATR tetik/yerleşim)
RangeLock: bant piyasası tespitiyle bekleme + kilit açma
DLL/WebRequest yok; hedge/netting hesaplar destekli
Önerilen
Parite/Zaman: USDJPY / M15
Maks. spread: 3.0 pip ( Inp_MaxSpread_Pips )
Risk: işlem başına %1.0 ( TRN_Risk_Percent / REV_Risk_Percent )
Artırırsanız bakiye ve kabul edilebilir DD’yi doğrulayın.
VPS 7/24
Kaldıraç: serbest (lot “bakiye % riski” ile hesaplanır; kaldıraç yalnızca azami uygulanabilir lotu etkiler)
Kurulum
EA’yı MT5’e ekleyin, USDJPY M15 grafiğine ekleyin
Algo Trading ON
Ana girişleri kontrol edin: maks. spread, risk %
Diğer EA’larla MagicNumber çakışmasından kaçının
Önce Inp_MagicBase=60012 ile tek USDJPY/M15 grafik
Birlikte kullanımda grafik başına benzersiz değerler (örn. 6001201, 6001202 …)
0 kullanmayın (manuel emirle çakışır)
Sembol başına 1 grafik önerilir
Temel Mantık (referans)
Switch: |Fiyat − EMA(H4)| / ATR(H4) >= Inp_Switch_K → REV
TRN: M15 EMA temas + H4 uyumu / uzama filtresi
REV: H4’te büyük sapma → M15 onayı → karşı yönde işlem
SL/TP: ATR × katsayılar (floor ile)
BreakEven: ATR×X’e ulaştığında SL, giriş ± ATR×Y’e taşınır (Açık/Kapalı)
RangeLock: ardışık/alternatif SL sonrası bekleme; zaman/volatilite/switch ile açılır
Uyarılar
Önemli haberlerde/düşük likiditede spread genişleyebilir, bekleme/slippage olabilir.
Geçmiş performans geleceği garanti etmez; önce demo/düşük risk.
Backtest: yüksek kaliteli veri (Real Ticks/99%) kullanın.
Çoklu EA’da MagicNumber çakışmalarına dikkat.
Asgari Teminat (brokera bağlı)
USDJPY / M15: ~$300 (min 0.01 lot, %1 risk)
EURUSD / M15: ~$400
Min 0.10 lot hesaplar: ×10
JPY hesap örn.: ~¥40.000 (1% & 0.01 lot)
Destek
USDJPY dışı pariteler için önerilen .set dosyaları kademeli olarak paylaşılacaktır.
-
Sorular için tartışma bölümünü kullanın.