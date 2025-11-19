Символ

XAUUSD

Timeframe (период)

Day

Тип Artificial intelligence





Минимальный депозит 1500 USD (or the equivalent of another currency)

Совместимость с ЛЮБЫМ брокером ДА

Запуск без предварительных настроек ДА





Данный эксперт представляет собой ансамблевую систему моделей, обученный на пространстве синтезированных фракталов высокой размерности Второго уровня.













Ключевые особенности:

Безопасность депозита

Не используются опасные для депозита стратегии, типа сетка или любые виды усреднения.

Не использует микро скальпинг, pre-rollover или другие стратегии которые сильно зависят от брокера и исполнения приказов.





Уникальность

В основе лежит уникальный метод обучения ИИ Второго уровня.













Запуск

Запуск занимает 1 минуту.

1)Установите советнику на график XAUUSD DAY.

2)Выберите лот для торговли.





Не забудьте разрешить авто торговлю, на этом все.





На что обратить внимание перед покупкой

Стоп Лосс является частью стратегии и не является показателем не правильной работы.

Прибыльность стратегии нужно судить не нескольким дням работы а завершённому торговому месяцу.





Отсутствие торговли несколько дней не является показателем не правильной работы.

Иногда модель может брать паузы на несколько дней, если видит какие то аномалии в структуре цены.





В мире алготрейдинга легко потеряться среди советников с идеально отрисованными кривыми баланса, которые являются результатом глубокого переобучения (overfitting).

Мои модели ориентированные не на безупречные исторические тесты, а на устойчивую работу в условиях реального, непредсказуемого рынка.





Потенциальные риски:





Все тесты показывают только потенциальную производительность советника.

Реальные результаты торговли могут варьироваться от одного брокера к другому.

Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности «Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем».

Показанные бэктесты (например, на скриншотах) оптимизированы для поиска наилучших параметров, но поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю.

Торговля деривативами сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала, и вам следует торговать только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.



